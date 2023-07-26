https://ria.ru/20230726/eritreya-1886330474.html
Постпред Эритреи заявила, что Запад пустил Украину на убой
Постпред Эритреи заявила, что Запад пустил Украину на убой - РИА Новости, 26.07.2023
Постпред Эритреи заявила, что Запад пустил Украину на убой
Специальная военная операция России случилась в результате многих лет провоцирования России, Украину же в данной ситуации Запад пустил на убой, заявила в... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:24
2023-07-26T11:24
2023-07-26T14:25
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ООН, 26 июл - РИА Новости, Алан Булкаты. Специальная военная операция России случилась в результате многих лет провоцирования России, Украину же в данной ситуации Запад пустил на убой, заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам. "До того, что произошло в феврале (2022 года, когда началась СВО - ред.), в течение многих лет союзники НАТО давили на Россию. Нарушали одно обещание за другим, одно соглашение за другим. Они занимались сдерживанием России. И в нашем понимании Украину пустили на убой", - сказала Тесфамариам. "Но нам с самого начала было понятно, кто виновен. Это не Россия", - подчеркнула она. Она указала, что Эритрея не поддерживает агрессию. "Мы не поддерживали политику, которая была использована, чтобы оказать давление на Россию. Они подталкивали Россию на действия. В нашем понимании это (СВО - ред.) был, скорее, упреждающий акт защиты их безопасности, нежели что-либо еще", - отметила постпред. Именно по этой причине, по ее словам, Эритрея решила голосовать против резолюции ГА ООН, осуждающей операцию России в марте 2022 года. "И мы придерживаемся этой позиции и сегодня", - добавила она. Отвечая на уточняющий вопрос о том, считает ли она, что Россию вынудили на проведение СВО, Тесфамариам сказала: "Россию провоцировали 14 лет. Я помню, что в 2014 году наш президент говорил о провокациях против России и о том, что может произойти, чего ждать в будущем, о том, что такое НАТО и что они делают в Европе". "Кстати, НАТО, в первую очередь, ослабляло Европу, превращало ее в обслугу США и их союзников", - добавила она. Читайте полный текст интервью Софии Тесфамариам >>
https://ria.ru/20230726/sdelka-1886326376.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, эритрея, украина, оон, нато
В мире, Россия, Эритрея, Украина, ООН, НАТО
Постпред Эритреи заявила, что Запад пустил Украину на убой
Постпред Эритреи заявила, что Запад долго провоцировал Россию и пустил Украину на убой
ООН, 26 июл - РИА Новости, Алан Булкаты. Специальная военная операция России случилась в результате многих лет провоцирования России, Украину же в данной ситуации Запад пустил на убой, заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам.
"До того, что произошло в феврале (2022 года, когда началась СВО - ред.), в течение многих лет союзники НАТО
давили на Россию. Нарушали одно обещание за другим, одно соглашение за другим. Они занимались сдерживанием России. И в нашем понимании Украину пустили на убой", - сказала Тесфамариам.
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"Но нам с самого начала было понятно, кто виновен. Это не Россия", - подчеркнула она.
Она указала, что Эритрея не поддерживает агрессию.
"Мы не поддерживали политику, которая была использована, чтобы оказать давление на Россию. Они подталкивали Россию на действия. В нашем понимании это (СВО - ред.) был, скорее, упреждающий акт защиты их безопасности, нежели что-либо еще", - отметила постпред.
Именно по этой причине, по ее словам, Эритрея решила голосовать против резолюции ГА ООН, осуждающей операцию России в марте 2022 года. "И мы придерживаемся этой позиции и сегодня", - добавила она.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, считает ли она, что Россию вынудили на проведение СВО, Тесфамариам сказала: "Россию провоцировали 14 лет. Я помню, что в 2014 году наш президент говорил о провокациях против России и о том, что может произойти, чего ждать в будущем, о том, что такое НАТО и что они делают в Европе".
"Кстати, НАТО, в первую очередь, ослабляло Европу
, превращало ее в обслугу США
и их союзников", - добавила она.
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