https://ria.ru/20230726/eritreya-1886330474.html

Постпред Эритреи заявила, что Запад пустил Украину на убой

Постпред Эритреи заявила, что Запад пустил Украину на убой - РИА Новости, 26.07.2023

Постпред Эритреи заявила, что Запад пустил Украину на убой

Специальная военная операция России случилась в результате многих лет провоцирования России, Украину же в данной ситуации Запад пустил на убой, заявила в... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:24

2023-07-26T11:24

2023-07-26T14:25

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ООН, 26 июл - РИА Новости, Алан Булкаты. Специальная военная операция России случилась в результате многих лет провоцирования России, Украину же в данной ситуации Запад пустил на убой, заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам. "До того, что произошло в феврале (2022 года, когда началась СВО - ред.), в течение многих лет союзники НАТО давили на Россию. Нарушали одно обещание за другим, одно соглашение за другим. Они занимались сдерживанием России. И в нашем понимании Украину пустили на убой", - сказала Тесфамариам. "Но нам с самого начала было понятно, кто виновен. Это не Россия", - подчеркнула она. Она указала, что Эритрея не поддерживает агрессию. "Мы не поддерживали политику, которая была использована, чтобы оказать давление на Россию. Они подталкивали Россию на действия. В нашем понимании это (СВО - ред.) был, скорее, упреждающий акт защиты их безопасности, нежели что-либо еще", - отметила постпред. Именно по этой причине, по ее словам, Эритрея решила голосовать против резолюции ГА ООН, осуждающей операцию России в марте 2022 года. "И мы придерживаемся этой позиции и сегодня", - добавила она. Отвечая на уточняющий вопрос о том, считает ли она, что Россию вынудили на проведение СВО, Тесфамариам сказала: "Россию провоцировали 14 лет. Я помню, что в 2014 году наш президент говорил о провокациях против России и о том, что может произойти, чего ждать в будущем, о том, что такое НАТО и что они делают в Европе". "Кстати, НАТО, в первую очередь, ослабляло Европу, превращало ее в обслугу США и их союзников", - добавила она. Читайте полный текст интервью Софии Тесфамариам >>

https://ria.ru/20230726/sdelka-1886326376.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, эритрея, украина, оон, нато