https://ria.ru/20230726/energetika-1886488665.html
Путин рассказал о сотрудничестве России и Египта в области энергетики
Путин рассказал о сотрудничестве России и Египта в области энергетики - РИА Новости, 26.07.2023
Путин рассказал о сотрудничестве России и Египта в области энергетики
Президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что у России и Египта мощные проекты в области энергетики, проект... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T21:09
2023-07-26T21:09
2023-07-26T22:18
россия
египет
в мире
африка
владимир путин
аэс "эль-дабаа"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
форум "россия — африка"
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СТРЕЛЬНА, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что у России и Египта мощные проекты в области энергетики, проект по строительству атомной станции развивается по плану."У нас большие такие, мощные проекты в области энергетики, в частности имею в виду проект по строительству атомной электростанции. Все развивается по плану", - сказал Путин.В прошлом году товарооборот между странами вырос на 28,8%. "За пять месяцев текущего года прибавил еще 7% к базе прошлого года", - уточнил Путин. По его словам, 1/3 товарооборота с Африкой приходится на Египет.Первая в Египте АЭС "Эль-Дабаа", строящаяся с участием госкорпорации "Росатом", расположится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В ее состав войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.Сейчас сооружаются три блока станции, в нынешнем году начнется возведение четвертого.Согласно оценкам, АЭС "Эль-Дабаа" обеспечит электроэнергией около 20 миллионов египтян, рассказали РИА Новости в "Росатоме" в преддверии предстоящего 27-28 июля в Санкт-Петербурге саммита "Россия–Африка".Ожидается, что эксплуатация АЭС "Эль-Дабаа" позволит увеличить до 21% долю выработки низкоуглеродной электроэнергии в республике и значительно – до 15 миллионов тонн ежегодно – сэкономить выбросы углекислого газа.По оценкам "Росатома", только за период сооружения АЭС добавленная стоимость к ВВП Египта от реализации проекта составит порядка 4 миллиардов долларов, что составляет около 1% от ВВП Египта.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
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россия, египет, в мире, африка, владимир путин, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", форум "россия — африка"
Россия, Египет, В мире, Африка, Владимир Путин, АЭС "Эль-Дабаа", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Форум "Россия — Африка"
Путин рассказал о сотрудничестве России и Египта в области энергетики
Путин: Россия и Египет запланировали мощные проекты в области энергетики
СТРЕЛЬНА, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что у России и Египта мощные проекты в области энергетики, проект по строительству атомной станции развивается по плану.
"У нас большие такие, мощные проекты в области энергетики, в частности имею в виду проект по строительству атомной электростанции. Все развивается по плану", - сказал Путин.
Россия получила в союзники целый континент
В прошлом году товарооборот между странами вырос на 28,8%. "За пять месяцев текущего года прибавил еще 7% к базе прошлого года", - уточнил Путин. По его словам, 1/3 товарооборота с Африкой
приходится на Египет.
Первая в Египте АЭС "Эль-Дабаа
", строящаяся с участием госкорпорации "Росатом
", расположится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря
, в 350 километрах от Каира
. В ее состав войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.
Сейчас сооружаются три блока станции, в нынешнем году начнется возведение четвертого.
Согласно оценкам, АЭС "Эль-Дабаа" обеспечит электроэнергией около 20 миллионов египтян, рассказали РИА Новости в "Росатоме" в преддверии предстоящего 27-28 июля в Санкт-Петербурге
саммита "Россия–Африка".
Ожидается, что эксплуатация АЭС "Эль-Дабаа" позволит увеличить до 21% долю выработки низкоуглеродной электроэнергии в республике и значительно – до 15 миллионов тонн ежегодно – сэкономить выбросы углекислого газа.
По оценкам "Росатома", только за период сооружения АЭС добавленная стоимость к ВВП Египта от реализации проекта составит порядка 4 миллиардов долларов, что составляет около 1% от ВВП Египта.
Межгосударственные отношения России и Египта