https://ria.ru/20230726/dialog-1886283783.html

США боятся, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с Россией

США боятся, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с Россией - РИА Новости, 26.07.2023

США боятся, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с Россией

Вашингтон опасается, что участие бывшего морпеха Тревора Рида в боях на Украине может саботировать диалог с Москвой по обмену заключенными, в частности,... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T01:58

2023-07-26T01:58

2023-07-26T09:10

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эван гершкович

пол уилан

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Вашингтон опасается, что участие бывшего морпеха Тревора Рида в боях на Украине может саботировать диалог с Москвой по обмену заключенными, в частности, перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник."Речь идет о поступке, который данное лицо совершило по своему желанию, и он должен рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана", — заявил представитель администрации.Собеседник телеканала заявил, что в Вашингтоне, "само собой", обеспокоены возможностью возникновения проблем в диалоге с Москвой.Госдепартамент, а вслед за ним и Белый дом подтвердили ранее, что Рид, освобожденный в рамках обмена заключенными с Россией, получил ранение во время боевых действий на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила журналистов, что он находился в этой стране в личном качестве и никоим образом не представлял интересы американского правительства.

https://ria.ru/20230720/naemnik-1885334316.html

https://ria.ru/20230704/peskov-1882135180.html

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в мире, сша, украина, россия, тревор рид, эван гершкович, пол уилан, государственный департамент сша