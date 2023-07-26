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США боятся, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с Россией - РИА Новости, 26.07.2023
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01:58 26.07.2023 (обновлено: 09:10 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/dialog-1886283783.html
США боятся, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с Россией
США боятся, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с Россией - РИА Новости, 26.07.2023
США боятся, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с Россией
Вашингтон опасается, что участие бывшего морпеха Тревора Рида в боях на Украине может саботировать диалог с Москвой по обмену заключенными, в частности,... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T01:58
2023-07-26T09:10
в мире
сша
украина
россия
тревор рид
эван гершкович
пол уилан
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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Вашингтон опасается, что участие бывшего морпеха Тревора Рида в боях на Украине может саботировать диалог с Москвой по обмену заключенными, в частности, перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник."Речь идет о поступке, который данное лицо совершило по своему желанию, и он должен рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана", — заявил представитель администрации.Собеседник телеканала заявил, что в Вашингтоне, "само собой", обеспокоены возможностью возникновения проблем в диалоге с Москвой.Госдепартамент, а вслед за ним и Белый дом подтвердили ранее, что Рид, освобожденный в рамках обмена заключенными с Россией, получил ранение во время боевых действий на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила журналистов, что он находился в этой стране в личном качестве и никоим образом не представлял интересы американского правительства.
https://ria.ru/20230720/naemnik-1885334316.html
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в мире, сша, украина, россия, тревор рид, эван гершкович, пол уилан, государственный департамент сша
В мире, США, Украина, Россия, Тревор Рид, Эван Гершкович, Пол Уилан, Государственный департамент США
США боятся, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с Россией

CNN: США увидели в действиях Рида на Украине угрозу для диалога с Россией по заключенным

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда | Перейти в медиабанкАмериканский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских, во время апелляционного заседания в Мосгорсуде. Стоп-кадр видео
Американский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских, во время апелляционного заседания в Мосгорсуде. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Американский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских, во время апелляционного заседания в Мосгорсуде. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Вашингтон опасается, что участие бывшего морпеха Тревора Рида в боях на Украине может саботировать диалог с Москвой по обмену заключенными, в частности, перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"Речь идет о поступке, который данное лицо совершило по своему желанию, и он должен рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана", — заявил представитель администрации.
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Собеседник телеканала заявил, что в Вашингтоне, "само собой", обеспокоены возможностью возникновения проблем в диалоге с Москвой.
Госдепартамент, а вслед за ним и Белый дом подтвердили ранее, что Рид, освобожденный в рамках обмена заключенными с Россией, получил ранение во время боевых действий на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила журналистов, что он находился в этой стране в личном качестве и никоим образом не представлял интересы американского правительства.
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В миреСШАУкраинаРоссияТревор РидЭван ГершковичПол УиланГосударственный департамент США
 
 
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