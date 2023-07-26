США боятся, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с Россией
CNN: США увидели в действиях Рида на Украине угрозу для диалога с Россией по заключенным
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда | Перейти в медиабанкАмериканский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских, во время апелляционного заседания в Мосгорсуде. Стоп-кадр видео
Американский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских, во время апелляционного заседания в Мосгорсуде. Стоп-кадр видео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Вашингтон опасается, что участие бывшего морпеха Тревора Рида в боях на Украине может саботировать диалог с Москвой по обмену заключенными, в частности, перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"Речь идет о поступке, который данное лицо совершило по своему желанию, и он должен рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана", — заявил представитель администрации.
Собеседник телеканала заявил, что в Вашингтоне, "само собой", обеспокоены возможностью возникновения проблем в диалоге с Москвой.
Госдепартамент, а вслед за ним и Белый дом подтвердили ранее, что Рид, освобожденный в рамках обмена заключенными с Россией, получил ранение во время боевых действий на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила журналистов, что он находился в этой стране в личном качестве и никоим образом не представлял интересы американского правительства.