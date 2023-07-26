https://ria.ru/20230726/chekhiya-1886379576.html

Чехия потребовала от России вернуть 2,4 миллиона долларов

Чехия потребовала от России вернуть 2,4 миллиона долларов - РИА Новости, 27.07.2023

Чехия потребовала от России вернуть 2,4 миллиона долларов

Дипломатический сервис МИД Чехии направил в суд Праги иск к России о возвращении средств, полученных ею вследствие якобы неосновательного обогащения за... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-26T14:07

2023-07-26T14:07

2023-07-27T00:01

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чехия

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ян липавский

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Дипломатический сервис МИД Чехии направил в суд Праги иск к России о возвращении средств, полученных ею вследствие якобы неосновательного обогащения за последние три года, в размере более 53 миллионов крон (2,4 миллиона долларов). "Мы можем подтвердить, что дипломатический сервис — организация, финансируемая МИД — сегодня направил иск в городской суд Праги против Российской Федерации. Иск касается возврата неосновательного обогащения за последние три года, которое превышает 53 миллиона крон", — заявил в среду глава МИД Ян Липавский информагентству ЧТК. По утверждению Липавского, Чехия не получила официальный ответ от представителей России на предыдущие досудебные обращения. От дальнейших комментариев глава МИД отказался, сообщает ЧТК. На земельных участках, за аренду которых чешское государство будет требовать от России плату, расположены комплекс бытовых зданий на Швайгеровой улице в Праге, а также здания бывших российских генконсульств в Карловых Варах и Брно. Здания бывших консульств России лишились дипломатического статуса в мае 2022 года, сообщило агентство ЧТК, ссылаясь на документы МИД республики, затребованные агентством на основании закона о свободном доступе к информации. Кабмин Чехии 17 мая отменил девять распоряжений правительства социалистической Чехословакии, принятых в 1970-1980-е годы, согласно которым СССР были бесплатно предоставлены для использования в дипломатических целях участки на территории республики. Нынешний кабмин Чехии утверждает, что Россия сейчас использует эти участки якобы не по прямому назначению, поэтому нет повода для их дальнейшего бесплатного предоставления. По словам премьера Фиалы, Чехия будет требовать от России оплаты аренды участков в том размере, который соответствует району. Липавский тогда заявлял, что Чехия намерена потребовать от России возврата якобы безосновательного обогащения за последние три года. Отношения между Россией и Чехией резко ухудшились после того, как в апреле 2021 года Прага обвинила Москву в участии агентов российских спецслужб в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В связи с этим из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что МИД России ответил высылкой 20 сотрудников чешского посольства в Москве. После 24 февраля 2022 года кабмин Чехии отозвал разрешение на деятельность в республике генконсульств России в Брно и Карловых Варах. Кроме того, до марта 2024 года прекращена выдача туристических виз россиянам. Чехия также временно заморозила деятельность своих генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и прекратила работу Чешского дома в Москве. Россия ранее утвердила перечень государств и территорий, совершающих в отношении нее недружественные действия, и включила в него Чехию.

https://radiosputnik.ria.ru/20230721/chekhiya-1885618914.html

https://ria.ru/20230711/vsu-1883539318.html

https://ria.ru/20230707/dogovor-1882849023.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, чехия, прага, ян липавский