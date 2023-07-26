https://ria.ru/20230726/bundesver-1886264455.html

Во всем виноваты украинцы: бундесвер нашел стрелочника

Во всем виноваты украинцы: бундесвер нашел стрелочника - РИА Новости, 26.07.2023

Во всем виноваты украинцы: бундесвер нашел стрелочника

Бундесвер нашел ответственного за отсутствие успехов ВСУ в ходе контрнаступления. Газета Bild сообщила, что в недрах германских вооруженных сил подготовлен... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T08:00

2023-07-26T08:00

2023-07-26T08:01

специальная военная операция на украине

аналитика

украина

россия

европа

нато

вооруженные силы украины

бундесвер германии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886254821_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_d6ddc8e3ba3ab71aa10ca2512523ee5a.jpg

Бундесвер нашел ответственного за отсутствие успехов ВСУ в ходе контрнаступления. Газета Bild сообщила, что в недрах германских вооруженных сил подготовлен доклад с критикой действий украинской армии и с разбором причин, почему блестящие военные наработки НАТО и колоссальные вложения Запада в Киев не обеспечивают столь же выдающихся результатов на поле боя.Стрелочником назначены украинские военные — но не все, а командный состав. Логика авторов доклада по-своему остроумна. Во всем виноваты украинские офицеры, причем чем больше у них звезд на погонах и чем дольше они служили в рядах ВСУ, тем хуже, по мнению авторов документа, они воспринимают и усваивают новейшие достижения западной военной науки, которые им пытаются вложить в голову в ходе учебных курсов. В результате рядовой состав, молодые украинцы, успешно обучаются в тренировочных лагерях воевать по стандартам НАТО, но, попав на фронт, они оказываются под командованием офицеров, которые "перечеркивают успехи".Без сомнения, военным экспертам найдется что сказать по существу выдвинутых претензий: и про стандарты НАТО, созданные под совсем другие масштабы и форматы конфликтов, и про используемые альянсом методики обучения, и про банальный языковой барьер. У неспециалистов же мемом стало недавнее видео, на котором украинские военные жаловались на своих — как раз германских — преподавателей, предлагавших в качестве решения проблемы минных полей их объезд. Поскольку в представлении западных военных минные поля занимают метров 100-200, а реальность, в которой те простираются на гектары, не укладывается в головах.Однако за всеми шутками скрывается серьезная и сложная проблема, которая все более остро встает перед западным миром.Изначально идея прокси-войны против России руками украинцев выглядела просто гениальной — по многим причинам, но в том числе и потому, что позволяла для всего мира рисовать картинку "Москва — этот авторитарный колосс на глиняных ногах — терпит поражение от демократической Украины, выбравшей путь свободы и интеграции в Европу".Но события повернулись так, что Запад, зарезервировавший для себя роль кукловода, оказался вынужден постепенно выйти из-за кулис. Реальность обнажилась: оружие у ВСУ — от НАТО, связь и разведка — от НАТО, командование и военспецы — от НАТО, обучение личного состава — от НАТО. Плюс самый бешеный в истории режим санкций против Москвы. От Украины только пушечное прокси-мясо. В итоге картинка для мира выглядит как "коллективный Запад всеми силами и средствами (кроме прямого военного столкновения) давит на Россию — и ничего не может с ней поделать".Это плохо для Штатов и Европы со всех сторон. И потому, что эта ситуация вдохновляет другие страны активнее отстаивать свой суверенитет, огрызаясь на слабеющего гегемона, и система в итоге сыпется все быстрее. И потому, что осложняет их внутреннюю ситуацию, усиливая общественное недовольство проводимой политикой на фоне нарастающих проблем в экономике и социальной сфере. И потому, что бизнес страдает: он клепает оружие ради прибылей и новых контрактов, но западные танки горят от русского оружия в украинских полях, поэтому количество желающих их приобрести заметно убавляется.В общем, поиск крайнего в подобной ситуации становится совершенно неизбежным. Кстати, бундесвер, переведя стрелки на ВСУ, нанес тем самым упреждающий удар. Дело в том, что США, без сомнения, возложат ответственность за неудачу на Европу, которая якобы мало и плохо помогает Украине. Ну а тут уже готов ответ европейцев, что они ни при чем, а виноваты сами украинцы.Проблема только в одном: все эти медийно-чиновничьи игрища успешно работали в однополярном мире, где правили бал глобализованные СМИ, всесильная бюрократия и транснациональный бизнес, где никакие ошибки, просчеты и провалы не несли фатальных последствий для системы и ответственности для их авторов. Этого мира больше не существует. Прямо сейчас мы наблюдаем его агонию.Вот только, судя по докладу бундесвера, очень многие в Берлине, Вашингтоне, Брюсселе и остальных западных столицах этого так до сих пор и не понимают. Что предоставляет дополнительные возможности и шансы остальной планете.

https://ria.ru/20230725/plennyy-1886077139.html

https://ria.ru/20230627/tanki-1880756815.html

https://ria.ru/20230705/germaniya-1882384620.html

https://ria.ru/20230725/oruzhie-1886242010.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

аналитика, украина, россия, европа, нато, вооруженные силы украины, бундесвер германии