https://ria.ru/20230726/bundesver-1886264455.html
Во всем виноваты украинцы: бундесвер нашел стрелочника
Во всем виноваты украинцы: бундесвер нашел стрелочника - РИА Новости, 26.07.2023
Во всем виноваты украинцы: бундесвер нашел стрелочника
Бундесвер нашел ответственного за отсутствие успехов ВСУ в ходе контрнаступления. Газета Bild сообщила, что в недрах германских вооруженных сил подготовлен... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T08:00
2023-07-26T08:00
2023-07-26T08:01
специальная военная операция на украине
аналитика
украина
россия
европа
нато
вооруженные силы украины
бундесвер германии
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886254821_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_d6ddc8e3ba3ab71aa10ca2512523ee5a.jpg
Бундесвер нашел ответственного за отсутствие успехов ВСУ в ходе контрнаступления. Газета Bild сообщила, что в недрах германских вооруженных сил подготовлен доклад с критикой действий украинской армии и с разбором причин, почему блестящие военные наработки НАТО и колоссальные вложения Запада в Киев не обеспечивают столь же выдающихся результатов на поле боя.Стрелочником назначены украинские военные — но не все, а командный состав. Логика авторов доклада по-своему остроумна. Во всем виноваты украинские офицеры, причем чем больше у них звезд на погонах и чем дольше они служили в рядах ВСУ, тем хуже, по мнению авторов документа, они воспринимают и усваивают новейшие достижения западной военной науки, которые им пытаются вложить в голову в ходе учебных курсов. В результате рядовой состав, молодые украинцы, успешно обучаются в тренировочных лагерях воевать по стандартам НАТО, но, попав на фронт, они оказываются под командованием офицеров, которые "перечеркивают успехи".Без сомнения, военным экспертам найдется что сказать по существу выдвинутых претензий: и про стандарты НАТО, созданные под совсем другие масштабы и форматы конфликтов, и про используемые альянсом методики обучения, и про банальный языковой барьер. У неспециалистов же мемом стало недавнее видео, на котором украинские военные жаловались на своих — как раз германских — преподавателей, предлагавших в качестве решения проблемы минных полей их объезд. Поскольку в представлении западных военных минные поля занимают метров 100-200, а реальность, в которой те простираются на гектары, не укладывается в головах.Однако за всеми шутками скрывается серьезная и сложная проблема, которая все более остро встает перед западным миром.Изначально идея прокси-войны против России руками украинцев выглядела просто гениальной — по многим причинам, но в том числе и потому, что позволяла для всего мира рисовать картинку "Москва — этот авторитарный колосс на глиняных ногах — терпит поражение от демократической Украины, выбравшей путь свободы и интеграции в Европу".Но события повернулись так, что Запад, зарезервировавший для себя роль кукловода, оказался вынужден постепенно выйти из-за кулис. Реальность обнажилась: оружие у ВСУ — от НАТО, связь и разведка — от НАТО, командование и военспецы — от НАТО, обучение личного состава — от НАТО. Плюс самый бешеный в истории режим санкций против Москвы. От Украины только пушечное прокси-мясо. В итоге картинка для мира выглядит как "коллективный Запад всеми силами и средствами (кроме прямого военного столкновения) давит на Россию — и ничего не может с ней поделать".Это плохо для Штатов и Европы со всех сторон. И потому, что эта ситуация вдохновляет другие страны активнее отстаивать свой суверенитет, огрызаясь на слабеющего гегемона, и система в итоге сыпется все быстрее. И потому, что осложняет их внутреннюю ситуацию, усиливая общественное недовольство проводимой политикой на фоне нарастающих проблем в экономике и социальной сфере. И потому, что бизнес страдает: он клепает оружие ради прибылей и новых контрактов, но западные танки горят от русского оружия в украинских полях, поэтому количество желающих их приобрести заметно убавляется.В общем, поиск крайнего в подобной ситуации становится совершенно неизбежным. Кстати, бундесвер, переведя стрелки на ВСУ, нанес тем самым упреждающий удар. Дело в том, что США, без сомнения, возложат ответственность за неудачу на Европу, которая якобы мало и плохо помогает Украине. Ну а тут уже готов ответ европейцев, что они ни при чем, а виноваты сами украинцы.Проблема только в одном: все эти медийно-чиновничьи игрища успешно работали в однополярном мире, где правили бал глобализованные СМИ, всесильная бюрократия и транснациональный бизнес, где никакие ошибки, просчеты и провалы не несли фатальных последствий для системы и ответственности для их авторов. Этого мира больше не существует. Прямо сейчас мы наблюдаем его агонию.Вот только, судя по докладу бундесвера, очень многие в Берлине, Вашингтоне, Брюсселе и остальных западных столицах этого так до сих пор и не понимают. Что предоставляет дополнительные возможности и шансы остальной планете.
https://ria.ru/20230725/plennyy-1886077139.html
https://ria.ru/20230627/tanki-1880756815.html
https://ria.ru/20230705/germaniya-1882384620.html
https://ria.ru/20230725/oruzhie-1886242010.html
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Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
аналитика, украина, россия, европа, нато, вооруженные силы украины, бундесвер германии
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Украина, Россия, Европа, НАТО, Вооруженные силы Украины, Бундесвер Германии
Бундесвер нашел ответственного за отсутствие успехов ВСУ в ходе контрнаступления. Газета Bild сообщила
, что в недрах германских вооруженных сил подготовлен доклад с критикой действий украинской армии и с разбором причин, почему блестящие военные наработки НАТО и колоссальные вложения Запада в Киев не обеспечивают столь же выдающихся результатов на поле боя.
Стрелочником назначены украинские военные — но не все, а командный состав. Логика авторов доклада по-своему остроумна. Во всем виноваты украинские офицеры, причем чем больше у них звезд на погонах и чем дольше они служили в рядах ВСУ, тем хуже, по мнению авторов документа, они воспринимают и усваивают новейшие достижения западной военной науки, которые им пытаются вложить в голову в ходе учебных курсов. В результате рядовой состав, молодые украинцы, успешно обучаются в тренировочных лагерях воевать по стандартам НАТО, но, попав на фронт, они оказываются под командованием офицеров, которые "перечеркивают успехи".
Пленный солдат ВСУ рассказал о неэффективности украинских огнеметов
Без сомнения, военным экспертам найдется что сказать по существу выдвинутых претензий: и про стандарты НАТО, созданные под совсем другие масштабы и форматы конфликтов, и про используемые альянсом методики обучения, и про банальный языковой барьер. У неспециалистов же мемом стало недавнее видео, на котором украинские военные жаловались на своих — как раз германских — преподавателей, предлагавших в качестве решения проблемы минных полей их объезд. Поскольку в представлении западных военных минные поля занимают метров 100-200, а реальность, в которой те простираются на гектары, не укладывается в головах.
Однако за всеми шутками скрывается серьезная и сложная проблема, которая все более остро встает перед западным миром.
Изначально идея прокси-войны против России
руками украинцев выглядела просто гениальной — по многим причинам, но в том числе и потому, что позволяла для всего мира рисовать картинку "Москва — этот авторитарный колосс на глиняных ногах — терпит поражение от демократической Украины
, выбравшей путь свободы и интеграции в Европу".
Эксперт допустил, что страны НАТО умышленно "состаривают" танки для Киева
Но события повернулись так, что Запад, зарезервировавший для себя роль кукловода, оказался вынужден постепенно выйти из-за кулис. Реальность обнажилась: оружие у ВСУ — от НАТО, связь и разведка — от НАТО, командование и военспецы — от НАТО, обучение личного состава — от НАТО. Плюс самый бешеный в истории режим санкций против Москвы
. От Украины только пушечное прокси-мясо. В итоге картинка для мира выглядит как "коллективный Запад всеми силами и средствами (кроме прямого военного столкновения) давит на Россию — и ничего не может с ней поделать".
Это плохо для Штатов и Европы
со всех сторон. И потому, что эта ситуация вдохновляет другие страны активнее отстаивать свой суверенитет, огрызаясь на слабеющего гегемона, и система в итоге сыпется все быстрее. И потому, что осложняет их внутреннюю ситуацию, усиливая общественное недовольство проводимой политикой на фоне нарастающих проблем в экономике и социальной сфере. И потому, что бизнес страдает: он клепает оружие ради прибылей и новых контрактов, но западные танки горят от русского оружия в украинских полях, поэтому количество желающих их приобрести заметно убавляется.
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В общем, поиск крайнего в подобной ситуации становится совершенно неизбежным. Кстати, бундесвер, переведя стрелки на ВСУ, нанес тем самым упреждающий удар. Дело в том, что США
, без сомнения, возложат ответственность за неудачу на Европу, которая якобы мало и плохо помогает Украине. Ну а тут уже готов ответ европейцев, что они ни при чем, а виноваты сами украинцы.
Проблема только в одном: все эти медийно-чиновничьи игрища успешно работали в однополярном мире, где правили бал глобализованные СМИ, всесильная бюрократия и транснациональный бизнес, где никакие ошибки, просчеты и провалы не несли фатальных последствий для системы и ответственности для их авторов. Этого мира больше не существует. Прямо сейчас мы наблюдаем его агонию.
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Вот только, судя по докладу бундесвера, очень многие в Берлине
, Вашингтоне
, Брюсселе
и остальных западных столицах этого так до сих пор и не понимают. Что предоставляет дополнительные возможности и шансы остальной планете.