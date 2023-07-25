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Bild: секретный документ бундесвера раскрыл реальное положение дел ВСУ
Bild: секретный документ бундесвера раскрыл реальное положение дел ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023
Bild: секретный документ бундесвера раскрыл реальное положение дел ВСУ
Вооруженные силы Германии крайне недовольны тем, как ВСУ ведут боевые действия, говорится в секретном докладе бундесвера, с которым ознакомился Bild. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:21
2023-07-25T15:21
2023-07-25T16:08
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Германии крайне недовольны тем, как ВСУ ведут боевые действия, говорится в секретном докладе бундесвера, с которым ознакомился Bild."Некоторые воинские подразделения дробятся настолько мелко, что, хотя каждое из них и делает что-то, они оказываются не в состоянии работать слаженно", — отмечается в документе.Как утверждается, такие действия ВСУ не позволяют им обеспечить огневое превосходство, что необходимо для успеха независимо от численности личного состава, обученного на Западе, и количества предоставленной техники.Кроме того, упоминается так называемая украинская боевая доктрина. Ее суть заключается в том, что зачастую молодые бойцы, получившие "эффективную западную подготовку", тем не менее подчиняются указам своих командиров, которые не в состоянии действовать по образцу НАТО. Таким образом, подготовка просто сходит на нет, говорится в статье.В результате украинское командование собственноручно перечеркивает успехи обученных на Западе солдат, подводится итог в материале.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Вооруженные силы Украины
Bild: секретный документ бундесвера раскрыл реальное положение дел ВСУ
Bild: бундесвер в секретном докладе раскритиковал действия ВСУ
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Вооруженные силы Германии крайне недовольны тем, как ВСУ ведут боевые действия, говорится в секретном докладе бундесвера, с которым ознакомился Bild
.
"Некоторые воинские подразделения дробятся настолько мелко, что, хотя каждое из них и делает что-то, они оказываются не в состоянии работать слаженно", — отмечается в документе.
Как утверждается, такие действия ВСУ не позволяют им обеспечить огневое превосходство, что необходимо для успеха независимо от численности личного состава, обученного на Западе, и количества предоставленной техники.
Кроме того, упоминается так называемая украинская боевая доктрина. Ее суть заключается в том, что зачастую молодые бойцы, получившие "эффективную западную подготовку", тем не менее подчиняются указам своих командиров, которые не в состоянии действовать по образцу НАТО. Таким образом, подготовка просто сходит на нет, говорится в статье.
В результате украинское командование собственноручно перечеркивает успехи обученных на Западе солдат, подводится итог в материале.
Пленный солдат ВСУ рассказал о неэффективности украинских огнеметов