https://ria.ru/20230725/vsu-1886186549.html

Bild: секретный документ бундесвера раскрыл реальное положение дел ВСУ

Bild: секретный документ бундесвера раскрыл реальное положение дел ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023

Bild: секретный документ бундесвера раскрыл реальное положение дел ВСУ

Вооруженные силы Германии крайне недовольны тем, как ВСУ ведут боевые действия, говорится в секретном докладе бундесвера, с которым ознакомился Bild. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:21

2023-07-25T15:21

2023-07-25T16:08

в мире

германия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886043824_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_e82373b5c7d1b6b7e638010749a19b7a.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Германии крайне недовольны тем, как ВСУ ведут боевые действия, говорится в секретном докладе бундесвера, с которым ознакомился Bild."Некоторые воинские подразделения дробятся настолько мелко, что, хотя каждое из них и делает что-то, они оказываются не в состоянии работать слаженно", — отмечается в документе.Как утверждается, такие действия ВСУ не позволяют им обеспечить огневое превосходство, что необходимо для успеха независимо от численности личного состава, обученного на Западе, и количества предоставленной техники.Кроме того, упоминается так называемая украинская боевая доктрина. Ее суть заключается в том, что зачастую молодые бойцы, получившие "эффективную западную подготовку", тем не менее подчиняются указам своих командиров, которые не в состоянии действовать по образцу НАТО. Таким образом, подготовка просто сходит на нет, говорится в статье.В результате украинское командование собственноручно перечеркивает успехи обученных на Западе солдат, подводится итог в материале.

https://ria.ru/20230725/plennyy-1886077139.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, вооруженные силы украины