Рейтинг@Mail.ru
Bild: секретный документ бундесвера раскрыл реальное положение дел ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 25.07.2023 (обновлено: 16:08 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/vsu-1886186549.html
Bild: секретный документ бундесвера раскрыл реальное положение дел ВСУ
Bild: секретный документ бундесвера раскрыл реальное положение дел ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023
Bild: секретный документ бундесвера раскрыл реальное положение дел ВСУ
Вооруженные силы Германии крайне недовольны тем, как ВСУ ведут боевые действия, говорится в секретном докладе бундесвера, с которым ознакомился Bild. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:21
2023-07-25T16:08
в мире
германия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886043824_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_e82373b5c7d1b6b7e638010749a19b7a.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Германии крайне недовольны тем, как ВСУ ведут боевые действия, говорится в секретном докладе бундесвера, с которым ознакомился Bild."Некоторые воинские подразделения дробятся настолько мелко, что, хотя каждое из них и делает что-то, они оказываются не в состоянии работать слаженно", — отмечается в документе.Как утверждается, такие действия ВСУ не позволяют им обеспечить огневое превосходство, что необходимо для успеха независимо от численности личного состава, обученного на Западе, и количества предоставленной техники.Кроме того, упоминается так называемая украинская боевая доктрина. Ее суть заключается в том, что зачастую молодые бойцы, получившие "эффективную западную подготовку", тем не менее подчиняются указам своих командиров, которые не в состоянии действовать по образцу НАТО. Таким образом, подготовка просто сходит на нет, говорится в статье.В результате украинское командование собственноручно перечеркивает успехи обученных на Западе солдат, подводится итог в материале.
https://ria.ru/20230725/plennyy-1886077139.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886043824_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f22678414affb0122bd30504d1ad9321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Вооруженные силы Украины
Bild: секретный документ бундесвера раскрыл реальное положение дел ВСУ

Bild: бундесвер в секретном докладе раскритиковал действия ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Германии крайне недовольны тем, как ВСУ ведут боевые действия, говорится в секретном докладе бундесвера, с которым ознакомился Bild.
"Некоторые воинские подразделения дробятся настолько мелко, что, хотя каждое из них и делает что-то, они оказываются не в состоянии работать слаженно", — отмечается в документе.
Как утверждается, такие действия ВСУ не позволяют им обеспечить огневое превосходство, что необходимо для успеха независимо от численности личного состава, обученного на Западе, и количества предоставленной техники.
Кроме того, упоминается так называемая украинская боевая доктрина. Ее суть заключается в том, что зачастую молодые бойцы, получившие "эффективную западную подготовку", тем не менее подчиняются указам своих командиров, которые не в состоянии действовать по образцу НАТО. Таким образом, подготовка просто сходит на нет, говорится в статье.
В результате украинское командование собственноручно перечеркивает успехи обученных на Западе солдат, подводится итог в материале.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Пленный солдат ВСУ рассказал о неэффективности украинских огнеметов
06:04
 
В миреГерманияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала