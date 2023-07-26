https://ria.ru/20230726/briks-1886460702.html
"Работаем в интересах друг друга". Путин встретился с главой банка БРИКС
"Работаем в интересах друг друга". Путин встретился с главой банка БРИКС - РИА Новости, 26.07.2023
"Работаем в интересах друг друга". Путин встретился с главой банка БРИКС
Расчеты в национальных валютах между странами БРИКС расширяются, и новый банк развития мог бы сыграть свою роль в этом вопросе, заявил президент России Владимир РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T18:40
2023-07-26T18:40
2023-07-26T19:51
брикс
владимир путин
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экономика
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сергей лавров
йоханнесбург
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СТРЕЛЬНА, 26 июл — РИА Новости. Расчеты в национальных валютах между странами БРИКС расширяются, и новый банк развития мог бы сыграть свою роль в этом вопросе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой кредитной организации Дилмой Роуссефф. "Стоит вопрос о ликвидности банка, есть некоторые идеи… Между нашими странами БРИКС развиваются отношения в национальных валютах, расчеты увеличиваются. Мне кажется, банк тоже мог бы сыграть роль в развитии направления совместной работы", — отметил он.По словам главы государства, все члены объединения работают в интересах друг друга и не пытаются дружить против кого-то, что "касается и финансовых вопросов".Саммит БРИКС пройдет в очном формате в Йоханнесбурге 22-24 августа. На минувшей неделе офис президента ЮАР сообщил, что на предстоящей встрече будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и Южно-Африканской Республики. Россию же представит глава МИД Сергей Лавров. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин решил участвовать в саммите по видео-конференц-связи.
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брикс, владимир путин, форум "россия — африка", экономика, россия, сергей лавров, йоханнесбург, юар, дмитрий песков
БРИКС, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", Экономика, Россия, Сергей Лавров, Йоханнесбург, ЮАР, Дмитрий Песков
"Работаем в интересах друг друга". Путин встретился с главой банка БРИКС
Владимир Путин заявил о расширении расчетов в национальных валютах между странами БРИКС
СТРЕЛЬНА, 26 июл — РИА Новости. Расчеты в национальных валютах между странами БРИКС расширяются, и новый банк развития мог бы сыграть свою роль в этом вопросе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой кредитной организации Дилмой Роуссефф.
"Стоит вопрос о ликвидности банка, есть некоторые идеи… Между нашими странами БРИКС развиваются отношения в национальных валютах, расчеты увеличиваются. Мне кажется, банк тоже мог бы сыграть роль в развитии направления совместной работы", — отметил он.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку также выражали Аргентина, Иран, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.
По словам главы государства, все члены объединения работают в интересах друг друга и не пытаются дружить против кого-то, что "касается и финансовых вопросов".
Саммит БРИКС пройдет в очном формате в Йоханнесбурге 22-24 августа.
На минувшей неделе офис президента ЮАР
сообщил, что на предстоящей встрече будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и Южно-Африканской Республики. Россию же представит глава МИД Сергей Лавров
. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин решил участвовать в саммите по видео-конференц-связи.
СМИ: Макрону отказали в просьбе приехать на саммит БРИКС