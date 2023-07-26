https://ria.ru/20230726/briks-1886351047.html

Макрону нечего предложить БРИКС, заявили в МИД

Макрону нечего предложить БРИКС, заявили в МИД - РИА Новости, 26.07.2023

Макрону нечего предложить БРИКС, заявили в МИД

Присутствие на саммите БРИКС президента Франции Эммануэля Макрона, который просил власти ЮАР позволить ему принять участие во встрече, но так и не получил... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T12:44

2023-07-26T12:44

2023-07-26T12:44

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сирил рамафоса

брикс

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Присутствие на саммите БРИКС президента Франции Эммануэля Макрона, который просил власти ЮАР позволить ему принять участие во встрече, но так и не получил приглашения, ничем бы не помогло решить задачи, которые стоят перед этим объединением, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее портал News24 сообщил, что Макрон так и не получил приглашения на БРИКС. В июне французское издание Opinion со ссылкой на источники сообщило о том, что Макрон попросил главу ЮАР Сирила Рамафосу о возможности принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в августе. Отмечалось, что такая просьба удивила Рамафосу. Согласно осведомленному источнику, ЮАР не дала ответа, готова ли она предоставить возможность другим международным лидерам принять участие в мероприятии. Позже пресс-секретарь главы ЮАР заявил РИА Новости, что ему неизвестно об обращении Макрона с просьбой посещения саммита БРИКС. Однако позднее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что участие Макрона в саммите БРИКС было бы "хорошей идеей". Замглавы МИД РФ Рябков, комментируя желание Макрона приехать на саммит БРИКС заявлял, что лидеры государств, которые ведут враждебную политику в отношении России, неуместны на встрече в августе. "Направление приглашений - это прерогатива председательства, в координации со всеми участниками объединения. Что касается российской позиции, мы ее неоднократно озвучивали. Мы считаем неуместным участие во встречах в формате БРИКС представителей находящихся в авангарде враждебной нашей стране политики и тех государств, которые проводят неоколониальный курс стран коллективного Запада в отношении огромного количества других государств", - заявила Захарова на брифинге. Она напомнила, что БРИКС создавался "для повышения роли развивающихся стран в многополярном мире, выработки коллективных, созидательных, объединяющих направлений повестки дня для всего международного сообщества". "Убеждены, что участие в саммите БРИКС президента Франции нисколько бы не способствовало выполнению этих задач. Франции нечего предложить этому объединению, что могло бы его заинтересовать", - добавила Захарова. В среду офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи - это будет полноценное участие. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230725/briks-1886244774.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, франция, юар, эммануэль макрон, мария захарова, сирил рамафоса, брикс