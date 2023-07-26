Макрону нечего предложить БРИКС, заявили в МИД
Захарова: присутствие Макрона на саммите БРИКС не помогло бы решить задачи объединения
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Присутствие на саммите БРИКС президента Франции Эммануэля Макрона, который просил власти ЮАР позволить ему принять участие во встрече, но так и не получил приглашения, ничем бы не помогло решить задачи, которые стоят перед этим объединением, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее портал News24 сообщил, что Макрон так и не получил приглашения на БРИКС. В июне французское издание Opinion со ссылкой на источники сообщило о том, что Макрон попросил главу ЮАР Сирила Рамафосу о возможности принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в августе. Отмечалось, что такая просьба удивила Рамафосу. Согласно осведомленному источнику, ЮАР не дала ответа, готова ли она предоставить возможность другим международным лидерам принять участие в мероприятии. Позже пресс-секретарь главы ЮАР заявил РИА Новости, что ему неизвестно об обращении Макрона с просьбой посещения саммита БРИКС. Однако позднее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что участие Макрона в саммите БРИКС было бы "хорошей идеей".
Замглавы МИД РФ Рябков, комментируя желание Макрона приехать на саммит БРИКС заявлял, что лидеры государств, которые ведут враждебную политику в отношении России, неуместны на встрече в августе.
"Направление приглашений - это прерогатива председательства, в координации со всеми участниками объединения. Что касается российской позиции, мы ее неоднократно озвучивали. Мы считаем неуместным участие во встречах в формате БРИКС представителей находящихся в авангарде враждебной нашей стране политики и тех государств, которые проводят неоколониальный курс стран коллективного Запада в отношении огромного количества других государств", - заявила Захарова на брифинге.
Она напомнила, что БРИКС создавался "для повышения роли развивающихся стран в многополярном мире, выработки коллективных, созидательных, объединяющих направлений повестки дня для всего международного сообщества".
"Убеждены, что участие в саммите БРИКС президента Франции нисколько бы не способствовало выполнению этих задач. Франции нечего предложить этому объединению, что могло бы его заинтересовать", - добавила Захарова.
В среду офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи - это будет полноценное участие.