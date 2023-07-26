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Суд арестовал подозреваемого в убийстве девушки в Дивногорске - РИА Новости, 26.07.2023
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13:55 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/arest-1886373386.html
Суд арестовал подозреваемого в убийстве девушки в Дивногорске
Суд арестовал подозреваемого в убийстве девушки в Дивногорске - РИА Новости, 26.07.2023
Суд арестовал подозреваемого в убийстве девушки в Дивногорске
Подозреваемый в убийстве 16-летней девушки в красноярском Дивногорске арестован до 23 сентября, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:55
2023-07-26T13:55
происшествия
дивногорск
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 26 июл - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 16-летней девушки в красноярском Дивногорске арестован до 23 сентября, сообщает региональный главк СК. Ранее прокуратура и СК сообщали, что в лесополосе в Дивногорске недалеко от федеральной автомобильной трассы волонтером было найдено тело пропавшей в субботу 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Она должна была встретиться с подругой на набережной Енисея, однако перестала выходить на связь и не вернулась домой. Во вторник подозреваемый был задержан. Его обнаружили благодаря совпадению биологического образца из федеральной базы данных геномной информации с материалом, обнаруженным на теле жертвы. Ранее ГСУ СК по краю сообщил, что на подозреваемого завели еще два дела – о насильственных действиях сексуального характера и разбое. Мужчина, применяя насилие завел девушку в лесополосу, где похитил имущество, совершил насильственные действия сексуального характера и убил, полагают следователи. "Сегодня Центральным районным судом города Красноярска по ходатайству следствия 34-летнему подозреваемому в убийстве, разбойном нападении и совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении 16-летней жительницы Дивногорска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 23 сентября 2023 года", - говорится в сообщении. В прокуратуре региона уточнили, что злоумышленник неоднократно судим Дивногорским городским судом за угон, кражи, убийство и изнасилование. Он освободился из колонии 14 июля. Также в прокуратуре заявили о проверке соблюдения законодательства об административном надзоре за осужденным.
https://ria.ru/20230703/arest-1881944305.html
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происшествия, дивногорск, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дивногорск, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал подозреваемого в убийстве девушки в Дивногорске

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 26 июл - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 16-летней девушки в красноярском Дивногорске арестован до 23 сентября, сообщает региональный главк СК.
Ранее прокуратура и СК сообщали, что в лесополосе в Дивногорске недалеко от федеральной автомобильной трассы волонтером было найдено тело пропавшей в субботу 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Она должна была встретиться с подругой на набережной Енисея, однако перестала выходить на связь и не вернулась домой.
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Во вторник подозреваемый был задержан. Его обнаружили благодаря совпадению биологического образца из федеральной базы данных геномной информации с материалом, обнаруженным на теле жертвы. Ранее ГСУ СК по краю сообщил, что на подозреваемого завели еще два дела – о насильственных действиях сексуального характера и разбое. Мужчина, применяя насилие завел девушку в лесополосу, где похитил имущество, совершил насильственные действия сексуального характера и убил, полагают следователи.
"Сегодня Центральным районным судом города Красноярска по ходатайству следствия 34-летнему подозреваемому в убийстве, разбойном нападении и совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении 16-летней жительницы Дивногорска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 23 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.
В прокуратуре региона уточнили, что злоумышленник неоднократно судим Дивногорским городским судом за угон, кражи, убийство и изнасилование. Он освободился из колонии 14 июля. Также в прокуратуре заявили о проверке соблюдения законодательства об административном надзоре за осужденным.
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