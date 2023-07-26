https://ria.ru/20230726/afrika-1886305199.html
Россия поможет странам Африки укрепить суверенитет, заявил Путин
Россия поможет странам Африки укрепить суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2023
Россия поможет странам Африки укрепить суверенитет, заявил Путин
Россия будет помогать странам Африки укреплять суверенитет, отметил Владимир Путин в приветствии участникам и гостям экономического и гуманитарного форума... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T09:21
2023-07-26T09:21
2023-07-26T10:10
в мире
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санкт-петербург
владимир путин
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россия будет помогать странам Африки укреплять суверенитет, отметил Владимир Путин в приветствии участникам и гостям экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка". "Продолжим всемерно содействовать африканским партнерам в укреплении национального, культурного суверенитета, в более активном участии в решении региональных и глобальных вопросов", — говорится в телеграмме.Президент отметил, что сегодня Африка становится одним из полюсов формирующегося многополярного мира. В свою очередь, Москва поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу.Сотрудничество с Африкой за последние годы вышло на новый уровень, Россия намерена и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, совместно работать над такими проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата, указал Путин. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886302696.html
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Саммит Россия – Африка в Санкт-Петербурге: обстановка в городе и ожидания участников
Саммит Россия – Африка в Санкт-Петербурге: обстановка в городе и ожидания участников
2023-07-26T09:21
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, африка, санкт-петербург, владимир путин
В мире, Россия, Африка, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Россия поможет странам Африки укрепить суверенитет, заявил Путин
Путин: Россия продолжит содействовать странам Африки в укреплении суверенитета