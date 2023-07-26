https://ria.ru/20230726/afrika-1886305199.html

Россия поможет странам Африки укрепить суверенитет, заявил Путин

Россия поможет странам Африки укрепить суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2023

Россия поможет странам Африки укрепить суверенитет, заявил Путин

Россия будет помогать странам Африки укреплять суверенитет, отметил Владимир Путин в приветствии участникам и гостям экономического и гуманитарного форума... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T09:21

2023-07-26T09:21

2023-07-26T10:10

в мире

россия

африка

санкт-петербург

владимир путин

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россия будет помогать странам Африки укреплять суверенитет, отметил Владимир Путин в приветствии участникам и гостям экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка". "Продолжим всемерно содействовать африканским партнерам в укреплении национального, культурного суверенитета, в более активном участии в решении региональных и глобальных вопросов", — говорится в телеграмме.Президент отметил, что сегодня Африка становится одним из полюсов формирующегося многополярного мира. В свою очередь, Москва поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу.Сотрудничество с Африкой за последние годы вышло на новый уровень, Россия намерена и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, совместно работать над такими проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата, указал Путин. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886302696.html

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африка

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, африка, санкт-петербург, владимир путин