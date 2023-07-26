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Россия поддерживает стремление африканских стран к прогрессу, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2023
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09:09 26.07.2023 (обновлено: 09:17 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/afrika-1886302696.html
Россия поддерживает стремление африканских стран к прогрессу, заявил Путин
Россия поддерживает стремление африканских стран к прогрессу, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2023
Россия поддерживает стремление африканских стран к прогрессу, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" подчеркнул, что РФ поддерживает... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T09:09
2023-07-26T09:17
россия
владимир путин
африка
санкт-петербург
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" подчеркнул, что РФ поддерживает стремление африканских стран к социально-экономической стабильности и прогрессу. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Россия поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу. Важно, что за последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень. Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата", - говорится в сообщении.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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россия, владимир путин, африка, санкт-петербург, форум "россия — африка"
Россия, Владимир Путин, Африка, Санкт-Петербург, Форум "Россия — Африка"
Россия поддерживает стремление африканских стран к прогрессу, заявил Путин

Путин: Россия поддерживает стремление африканских стран к прогрессу и стабильности

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" подчеркнул, что РФ поддерживает стремление африканских стран к социально-экономической стабильности и прогрессу. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Россия поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу. Важно, что за последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень. Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата", - говорится в сообщении.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Участники экономического форума Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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РоссияВладимир ПутинАфрикаСанкт-ПетербургФорум "Россия — Африка"
 
 
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