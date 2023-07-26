https://ria.ru/20230726/afrika-1886302696.html

Россия поддерживает стремление африканских стран к прогрессу, заявил Путин

Россия поддерживает стремление африканских стран к прогрессу, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2023

Россия поддерживает стремление африканских стран к прогрессу, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" подчеркнул, что РФ поддерживает... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T09:09

2023-07-26T09:09

2023-07-26T09:17

россия

владимир путин

африка

санкт-петербург

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" подчеркнул, что РФ поддерживает стремление африканских стран к социально-экономической стабильности и прогрессу. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Россия поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу. Важно, что за последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень. Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата", - говорится в сообщении.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

россия

африка

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, африка, санкт-петербург, форум "россия — африка"