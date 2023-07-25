https://ria.ru/20230725/zhuravlev-1886235813.html

Постпред США при ОБСЕ прокомментировал гибель военкора Журавлева

Постпред США при ОБСЕ прокомментировал гибель военкора Журавлева - РИА Новости, 25.07.2023

Постпред США при ОБСЕ прокомментировал гибель военкора Журавлева

США осуждают любые атаки на журналистов, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, комментируя гибель журналиста РИА Новости Ростислава... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:19

2023-07-25T18:19

2023-07-25T18:19

специальная военная операция на украине

сша

обсе

ростислав журавлев

майкл карпентер

антониу гутерреш

оон

следственный комитет россии (ск рф)

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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. США осуждают любые атаки на журналистов, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, комментируя гибель журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева при обстреле со стороны украинских войск в зоне СВО."США осуждают любые атаки на журналистов, какими бы они ни были и где бы ни происходили", - сказал он на брифинге.Журавлев погиб в минувшую субботу, 22 июля, в ходе прицельного обстрела группы российских журналистов в Запорожской области украинскими вооруженными формированиями. Помимо этого, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.Журавлев посмертно награжден медалью СК РФ "Доблесть и отвага", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства во вторник.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html

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