https://ria.ru/20230725/zerno-1886078816.html
На саммите "Россия — Африка" обсудят логистические коридоры для зерна
На саммите "Россия — Африка" обсудят логистические коридоры для зерна - РИА Новости, 25.07.2023
На саммите "Россия — Африка" обсудят логистические коридоры для зерна
В ходе предстоящего саммита "Россия-Африка" будет обсуждаться создание логистических коридоров для поставок российских зерна и удобрений на африканский... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T07:10
2023-07-25T07:10
2023-07-25T09:23
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В ходе предстоящего саммита "Россия-Африка" будет обсуждаться создание логистических коридоров для поставок российских зерна и удобрений на африканский континент, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. "Как мне представляется, идея таких логистических коридоров и создания зерновых хабов – перспективна и реализуема, с учетом тех больших возможностей, которые Россия имеет в плане экспорта зерновых", - сказал Озеров. Он уточнил, что проблемные вопросы организации поставок из России в Африку носят комплексный характер. "Нужно двигаться именно в этом направлении. Это будет одна из тем обсуждения – создание логистических коридоров, хабов не только для продовольствия и удобрений, но и любой другой продукции, которую производит РФ. Это естественный и правильный путь развития наших отношений на долгосрочной основе, нацеленных на перспективу", - подчеркнул российский дипломат. Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Читайте полный текст интервью Олега Озерова >>
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россия, африка, олег озеров, в мире
Россия, Африка, Олег Озеров, В мире
На саммите "Россия — Африка" обсудят логистические коридоры для зерна
МИД: на саммите "Россия — Африка" обсудят логистические коридоры для зерна из России
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В ходе предстоящего саммита "Россия-Африка" будет обсуждаться создание логистических коридоров для поставок российских зерна и удобрений на африканский континент, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.
«
"Как мне представляется, идея таких логистических коридоров и создания зерновых хабов – перспективна и реализуема, с учетом тех больших возможностей, которые Россия имеет в плане экспорта зерновых", - сказал Озеров.
Он уточнил, что проблемные вопросы организации поставок из России в Африку
носят комплексный характер.
"Нужно двигаться именно в этом направлении. Это будет одна из тем обсуждения – создание логистических коридоров, хабов не только для продовольствия и удобрений, но и любой другой продукции, которую производит РФ. Это естественный и правильный путь развития наших отношений на долгосрочной основе, нацеленных на перспективу", - подчеркнул российский дипломат.
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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