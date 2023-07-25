Рейтинг@Mail.ru
"Только теряешь территории". В Сети высмеяли новый план Зеленского - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 25.07.2023 (обновлено: 23:29 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/zelenskiy-1886276093.html
"Только теряешь территории". В Сети высмеяли новый план Зеленского
"Только теряешь территории". В Сети высмеяли новый план Зеленского - РИА Новости, 25.07.2023
"Только теряешь территории". В Сети высмеяли новый план Зеленского
Пользователи Twitter высмеяли Владимира Зеленского после заявления о проработке шагов по вступлению в Североатлантический альянс. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T23:17
2023-07-25T23:29
в мире
украина
киев
европа
владимир зеленский
нато
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886071429_0:207:3000:1895_1920x0_80_0_0_0e4dc5599bd9c28262001a5f91c3bb17.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли Владимира Зеленского после заявления о проработке шагов по вступлению в Североатлантический альянс.На своей странице в соцсети он сообщил о намерении киевских властей продолжать добиваться членства в военном блоке. По словам Зеленского, у него есть "четкий план" по запуску работы Совета НАТО — Украина на всех уровнях."Вы ничего не делаете, кроме того, что теряете территории и жизни тысяч своих военнослужащих", — написал один из пользователей."Не надо ни с кем интегрироваться! Остановите военные действия! Это в ваших руках! У вас даже нет денег на членство в альянсе, а это дорогое удовольствие!" — добавил второй."Не забывайте, что его амплуа — комик", — напомнил другой."Самое лучшее для Украины, Европы и всего остального мира, чтобы Зеленский вел мирные переговоры. В противном случае он должен уйти в отставку", — поделился мнением еще один комментатор."Не хватало еще нацистов в НАТО", — подчеркнул читатель."Своим членством вы можете только втянуть всех нас в третью мировую войну", — подытожил комментатор.Ранее газета Politico сообщила, что западных дипломатов удивили и возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего "абсурдом" тот факт, что не установлено никаких временных рамок для приглашения страны в НАТО.
https://ria.ru/20230725/zelenskiy-1886220208.html
https://ria.ru/20230725/ukraina-1886251258.html
https://ria.ru/20230725/vsu-1886268828.html
украина
киев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886071429_247:0:2908:1996_1920x0_80_0_0_af1fbacd8f6a85179400e49b5e857506.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, европа, владимир зеленский, нато, twitter
В мире, Украина, Киев, Европа, Владимир Зеленский, НАТО, Twitter
"Только теряешь территории". В Сети высмеяли новый план Зеленского

Пользователи Twitter высмеяли план президента Владимира Зеленского по вступлению в НАТО

© Официальная страница Владимира Зеленского в TwitterСовещание с Владимиром Зеленским
Совещание с Владимиром Зеленским
© Официальная страница Владимира Зеленского в Twitter
Совещание с Владимиром Зеленским. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли Владимира Зеленского после заявления о проработке шагов по вступлению в Североатлантический альянс.
На своей странице в соцсети он сообщил о намерении киевских властей продолжать добиваться членства в военном блоке. По словам Зеленского, у него есть "четкий план" по запуску работы Совета НАТО — Украина на всех уровнях.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Умрут сотни тысяч. Зеленскому сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ
Вчера, 17:17
"Вы ничего не делаете, кроме того, что теряете территории и жизни тысяч своих военнослужащих", — написал один из пользователей.
"Не надо ни с кем интегрироваться! Остановите военные действия! Это в ваших руках! У вас даже нет денег на членство в альянсе, а это дорогое удовольствие!" — добавил второй.
"Не забывайте, что его амплуа — комик", — напомнил другой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Уже ничего не спасти. В Киеве пришли в ярость от новой ошибки Зеленского
Вчера, 19:27
"Самое лучшее для Украины, Европы и всего остального мира, чтобы Зеленский вел мирные переговоры. В противном случае он должен уйти в отставку", — поделился мнением еще один комментатор.
"Не хватало еще нацистов в НАТО", — подчеркнул читатель.
"Своим членством вы можете только втянуть всех нас в третью мировую войну", — подытожил комментатор.
Ранее газета Politico сообщила, что западных дипломатов удивили и возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего "абсурдом" тот факт, что не установлено никаких временных рамок для приглашения страны в НАТО.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Уничтожат всех. Зеленского призвали готовиться к худшему из-за приказа НАТО
Вчера, 21:40
 
В миреУкраинаКиевЕвропаВладимир ЗеленскийНАТОTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала