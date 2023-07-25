https://ria.ru/20230725/zelenskiy-1886276093.html

"Только теряешь территории". В Сети высмеяли новый план Зеленского

"Только теряешь территории". В Сети высмеяли новый план Зеленского - РИА Новости, 25.07.2023

"Только теряешь территории". В Сети высмеяли новый план Зеленского

Пользователи Twitter высмеяли Владимира Зеленского после заявления о проработке шагов по вступлению в Североатлантический альянс. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T23:17

2023-07-25T23:17

2023-07-25T23:29

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли Владимира Зеленского после заявления о проработке шагов по вступлению в Североатлантический альянс.На своей странице в соцсети он сообщил о намерении киевских властей продолжать добиваться членства в военном блоке. По словам Зеленского, у него есть "четкий план" по запуску работы Совета НАТО — Украина на всех уровнях."Вы ничего не делаете, кроме того, что теряете территории и жизни тысяч своих военнослужащих", — написал один из пользователей."Не надо ни с кем интегрироваться! Остановите военные действия! Это в ваших руках! У вас даже нет денег на членство в альянсе, а это дорогое удовольствие!" — добавил второй."Не забывайте, что его амплуа — комик", — напомнил другой."Самое лучшее для Украины, Европы и всего остального мира, чтобы Зеленский вел мирные переговоры. В противном случае он должен уйти в отставку", — поделился мнением еще один комментатор."Не хватало еще нацистов в НАТО", — подчеркнул читатель."Своим членством вы можете только втянуть всех нас в третью мировую войну", — подытожил комментатор.Ранее газета Politico сообщила, что западных дипломатов удивили и возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего "абсурдом" тот факт, что не установлено никаких временных рамок для приглашения страны в НАТО.

https://ria.ru/20230725/zelenskiy-1886220208.html

https://ria.ru/20230725/ukraina-1886251258.html

https://ria.ru/20230725/vsu-1886268828.html

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в мире, украина, киев, европа, владимир зеленский, нато, twitter