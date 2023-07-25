"Только теряешь территории". В Сети высмеяли новый план Зеленского
Пользователи Twitter высмеяли план президента Владимира Зеленского по вступлению в НАТО
© Официальная страница Владимира Зеленского в TwitterСовещание с Владимиром Зеленским
© Официальная страница Владимира Зеленского в Twitter
Совещание с Владимиром Зеленским. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли Владимира Зеленского после заявления о проработке шагов по вступлению в Североатлантический альянс.
На своей странице в соцсети он сообщил о намерении киевских властей продолжать добиваться членства в военном блоке. По словам Зеленского, у него есть "четкий план" по запуску работы Совета НАТО — Украина на всех уровнях.
"Вы ничего не делаете, кроме того, что теряете территории и жизни тысяч своих военнослужащих", — написал один из пользователей.
"Не надо ни с кем интегрироваться! Остановите военные действия! Это в ваших руках! У вас даже нет денег на членство в альянсе, а это дорогое удовольствие!" — добавил второй.
"Не забывайте, что его амплуа — комик", — напомнил другой.
"Самое лучшее для Украины, Европы и всего остального мира, чтобы Зеленский вел мирные переговоры. В противном случае он должен уйти в отставку", — поделился мнением еще один комментатор.
"Не хватало еще нацистов в НАТО", — подчеркнул читатель.
"Своим членством вы можете только втянуть всех нас в третью мировую войну", — подытожил комментатор.
Ранее газета Politico сообщила, что западных дипломатов удивили и возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего "абсурдом" тот факт, что не установлено никаких временных рамок для приглашения страны в НАТО.