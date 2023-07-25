https://ria.ru/20230725/zaes-1886081386.html

Два блока ЗАЭС перевели в режим "останова"

Два блока ЗАЭС перевели в режим "останова" - РИА Новости, 25.07.2023

Два блока ЗАЭС перевели в режим "останова"

Четвертый блок Запорожской АЭС переведен в режим "горячего останова" для обеспечения паром станции, пятый выведен в "холодный останов" для планового... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T07:51

2023-07-25T07:51

2023-07-25T07:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Четвертый блок Запорожской АЭС переведен в режим "горячего останова" для обеспечения паром станции, пятый выведен в "холодный останов" для планового техосвидетельствования, сообщается в телеграмм-канале администрации ЗАЭС.Ранее паром для собственных нужд станции обеспечивал блок номер 5, который находился в режиме "горячего останова"."Для того чтобы обеспечивать паром собственные нужды станции, реакторная установка энергоблока №4 переведена в состояние "горячий останов", - говорится в сообщении.Энергоблок №5 руководством Запорожской атомной станции переведен в состояние "холодный останов" для проведения планового техосвидетельствования, сообщили на станции.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230721/zaes-1885574006.html

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запорожская аэс, общество, энергодар, россия