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Два блока ЗАЭС перевели в режим "останова" - РИА Новости, 25.07.2023
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07:51 25.07.2023 (обновлено: 07:54 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/zaes-1886081386.html
Два блока ЗАЭС перевели в режим "останова"
Два блока ЗАЭС перевели в режим "останова" - РИА Новости, 25.07.2023
Два блока ЗАЭС перевели в режим "останова"
Четвертый блок Запорожской АЭС переведен в режим "горячего останова" для обеспечения паром станции, пятый выведен в "холодный останов" для планового... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T07:51
2023-07-25T07:54
запорожская аэс
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Четвертый блок Запорожской АЭС переведен в режим "горячего останова" для обеспечения паром станции, пятый выведен в "холодный останов" для планового техосвидетельствования, сообщается в телеграмм-канале администрации ЗАЭС.Ранее паром для собственных нужд станции обеспечивал блок номер 5, который находился в режиме "горячего останова"."Для того чтобы обеспечивать паром собственные нужды станции, реакторная установка энергоблока №4 переведена в состояние "горячий останов", - говорится в сообщении.Энергоблок №5 руководством Запорожской атомной станции переведен в состояние "холодный останов" для проведения планового техосвидетельствования, сообщили на станции.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230721/zaes-1885574006.html
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запорожская аэс, общество, энергодар, россия
Запорожская АЭС, Общество, Энергодар, Россия
Два блока ЗАЭС перевели в режим "останова"

Четвертый блок ЗАЭС переведен в режим "горячего останова", пятый - в "холодный останов"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Четвертый блок Запорожской АЭС переведен в режим "горячего останова" для обеспечения паром станции, пятый выведен в "холодный останов" для планового техосвидетельствования, сообщается в телеграмм-канале администрации ЗАЭС.
Ранее паром для собственных нужд станции обеспечивал блок номер 5, который находился в режиме "горячего останова".
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"Для того чтобы обеспечивать паром собственные нужды станции, реакторная установка энергоблока №4 переведена в состояние "горячий останов", - говорится в сообщении.
Энергоблок №5 руководством Запорожской атомной станции переведен в состояние "холодный останов" для проведения планового техосвидетельствования, сообщили на станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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Запорожская АЭСОбществоЭнергодарРоссия
 
 
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