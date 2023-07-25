https://ria.ru/20230725/yuar-1886231744.html

В Кремле отметили роль президента ЮАР в продвижении мирной инициативы

В Кремле отметили роль президента ЮАР в продвижении мирной инициативы - РИА Новости, 25.07.2023

В Кремле отметили роль президента ЮАР в продвижении мирной инициативы

Президент ЮАР Сирил Рамафоса играет ключевую роль в продвижении мирной инициативы Африки по украинскому урегулированию, сообщил помощник российского лидера по... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:07

2023-07-25T18:07

2023-07-25T18:07

специальная военная операция на украине

в мире

юар

сирил рамафоса

африка

юрий ушаков

россия

украина

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса играет ключевую роль в продвижении мирной инициативы Африки по украинскому урегулированию, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. "Рамафоса играет, наверное, ключевую роль в продвижении инициативы африканцев", - сказал Ушаков журналистам. По его словам, с президентом ЮАР у Путина запланирована отдельная двусторонняя встреча в субботу, 29 июля. Рамафоса также будет участвовать в рабочем обеде 28 июля, где будет обсуждаться мирная инициатива лидеров африканских стран по украинскому урегулированию. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230720/putin-1885172783.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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