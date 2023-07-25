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В Кремле отметили роль президента ЮАР в продвижении мирной инициативы - РИА Новости, 25.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:07 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/yuar-1886231744.html
В Кремле отметили роль президента ЮАР в продвижении мирной инициативы
В Кремле отметили роль президента ЮАР в продвижении мирной инициативы - РИА Новости, 25.07.2023
В Кремле отметили роль президента ЮАР в продвижении мирной инициативы
Президент ЮАР Сирил Рамафоса играет ключевую роль в продвижении мирной инициативы Африки по украинскому урегулированию, сообщил помощник российского лидера по... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:07
2023-07-25T18:07
специальная военная операция на украине
в мире
юар
сирил рамафоса
африка
юрий ушаков
россия
украина
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса играет ключевую роль в продвижении мирной инициативы Африки по украинскому урегулированию, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. "Рамафоса играет, наверное, ключевую роль в продвижении инициативы африканцев", - сказал Ушаков журналистам. По его словам, с президентом ЮАР у Путина запланирована отдельная двусторонняя встреча в субботу, 29 июля. Рамафоса также будет участвовать в рабочем обеде 28 июля, где будет обсуждаться мирная инициатива лидеров африканских стран по украинскому урегулированию. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
https://ria.ru/20230720/putin-1885172783.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЮАР, Сирил Рамафоса, Африка, Юрий Ушаков, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле отметили роль президента ЮАР в продвижении мирной инициативы

Ушаков: президент ЮАР Рамафоса играет ключевую роль в продвижении инициативы по Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса играет ключевую роль в продвижении мирной инициативы Африки по украинскому урегулированию, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
"Рамафоса играет, наверное, ключевую роль в продвижении инициативы африканцев", - сказал Ушаков журналистам.
По его словам, с президентом ЮАР у Путина запланирована отдельная двусторонняя встреча в субботу, 29 июля. Рамафоса также будет участвовать в рабочем обеде 28 июля, где будет обсуждаться мирная инициатива лидеров африканских стран по украинскому урегулированию.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЮАРСирил РамафосаАфрикаЮрий УшаковРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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