https://ria.ru/20230725/yuar-1886231744.html
В Кремле отметили роль президента ЮАР в продвижении мирной инициативы
В Кремле отметили роль президента ЮАР в продвижении мирной инициативы - РИА Новости, 25.07.2023
В Кремле отметили роль президента ЮАР в продвижении мирной инициативы
Президент ЮАР Сирил Рамафоса играет ключевую роль в продвижении мирной инициативы Африки по украинскому урегулированию, сообщил помощник российского лидера по... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:07
2023-07-25T18:07
2023-07-25T18:07
специальная военная операция на украине
в мире
юар
сирил рамафоса
африка
юрий ушаков
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878886573_0:68:3095:1809_1920x0_80_0_0_c1e0654d4bbd32e13df687c2c91692a2.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса играет ключевую роль в продвижении мирной инициативы Африки по украинскому урегулированию, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. "Рамафоса играет, наверное, ключевую роль в продвижении инициативы африканцев", - сказал Ушаков журналистам. По его словам, с президентом ЮАР у Путина запланирована отдельная двусторонняя встреча в субботу, 29 июля. Рамафоса также будет участвовать в рабочем обеде 28 июля, где будет обсуждаться мирная инициатива лидеров африканских стран по украинскому урегулированию. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
https://ria.ru/20230720/putin-1885172783.html
юар
африка
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878886573_14:0:2743:2047_1920x0_80_0_0_ed61631112e60255c95921e208b9e82b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, сирил рамафоса, африка, юрий ушаков, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЮАР, Сирил Рамафоса, Африка, Юрий Ушаков, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле отметили роль президента ЮАР в продвижении мирной инициативы
Ушаков: президент ЮАР Рамафоса играет ключевую роль в продвижении инициативы по Украине