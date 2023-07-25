https://ria.ru/20230725/vstrechi-1886235515.html

Путин 28 и 29 июля встретится с главами ЦАР, Камеруна, Сенегала и ЮАР

Путин 28 и 29 июля встретится с главами ЦАР, Камеруна, Сенегала и ЮАР - РИА Новости, 25.07.2023

Путин 28 и 29 июля встретится с главами ЦАР, Камеруна, Сенегала и ЮАР

Президент РФ Владимир Путин 28 и 29 июля в Санкт-Петербурге проведет встречи с рядом африканских лидеров, в частности, с президентами ЦАР, Камеруна, Сенегала,... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:18

2023-07-25T18:18

2023-07-25T18:34

цар

в мире

владимир путин

форум "россия — африка"

юрий ушаков

камерун

юар

санкт-петербург

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 28 и 29 июля в Санкт-Петербурге проведет встречи с рядом африканских лидеров, в частности, с президентами ЦАР, Камеруна, Сенегала, ЮАР и Конго, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."Мы проведем встречу с президентом центральноафриканской республики Турадерой, беседу с председателем президентского совета Ливии, беседу с президентом Камеруна, беседу с президентом Сенегала", - рассказал Ушаков журналистам, говоря о графике двусторонних встреч 28 июля.Встречи продолжатся и на следующий день, 29 июля."Мы открываем этот день беседой с президентом ЮАР, затем Путин встретится с президентом переходного периода Буркина-Фасо Траоре и президентом Гвинеи-Бисау Эмбало. Беседа с президентом переходного периода Мали Гоитой, беседа с президентом республики Конго Сассу-Нгессо", - сказал Ушаков.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230725/sammit-1886082869.html

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цар, в мире, владимир путин, форум "россия — африка", юрий ушаков, камерун, юар, санкт-петербург