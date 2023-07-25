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Путин 28 и 29 июля встретится с главами ЦАР, Камеруна, Сенегала и ЮАР - РИА Новости, 25.07.2023
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18:18 25.07.2023 (обновлено: 18:34 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/vstrechi-1886235515.html
Путин 28 и 29 июля встретится с главами ЦАР, Камеруна, Сенегала и ЮАР
Путин 28 и 29 июля встретится с главами ЦАР, Камеруна, Сенегала и ЮАР - РИА Новости, 25.07.2023
Путин 28 и 29 июля встретится с главами ЦАР, Камеруна, Сенегала и ЮАР
Президент РФ Владимир Путин 28 и 29 июля в Санкт-Петербурге проведет встречи с рядом африканских лидеров, в частности, с президентами ЦАР, Камеруна, Сенегала,... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:18
2023-07-25T18:34
цар
в мире
владимир путин
форум "россия — африка"
юрий ушаков
камерун
юар
санкт-петербург
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 28 и 29 июля в Санкт-Петербурге проведет встречи с рядом африканских лидеров, в частности, с президентами ЦАР, Камеруна, Сенегала, ЮАР и Конго, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."Мы проведем встречу с президентом центральноафриканской республики Турадерой, беседу с председателем президентского совета Ливии, беседу с президентом Камеруна, беседу с президентом Сенегала", - рассказал Ушаков журналистам, говоря о графике двусторонних встреч 28 июля.Встречи продолжатся и на следующий день, 29 июля."Мы открываем этот день беседой с президентом ЮАР, затем Путин встретится с президентом переходного периода Буркина-Фасо Траоре и президентом Гвинеи-Бисау Эмбало. Беседа с президентом переходного периода Мали Гоитой, беседа с президентом республики Конго Сассу-Нгессо", - сказал Ушаков.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
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цар, в мире, владимир путин, форум "россия — африка", юрий ушаков, камерун, юар, санкт-петербург
ЦАР, В мире, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", Юрий Ушаков, Камерун, ЮАР, Санкт-Петербург
Путин 28 и 29 июля встретится с главами ЦАР, Камеруна, Сенегала и ЮАР

Ушаков: Путин 28 и 29 июля встретится с главами ЦАР, Камеруна, Сенегала, ЮАР и Конго

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 28 и 29 июля в Санкт-Петербурге проведет встречи с рядом африканских лидеров, в частности, с президентами ЦАР, Камеруна, Сенегала, ЮАР и Конго, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
«
"Мы проведем встречу с президентом центральноафриканской республики Турадерой, беседу с председателем президентского совета Ливии, беседу с президентом Камеруна, беседу с президентом Сенегала", - рассказал Ушаков журналистам, говоря о графике двусторонних встреч 28 июля.
Встречи продолжатся и на следующий день, 29 июля.
"Мы открываем этот день беседой с президентом ЮАР, затем Путин встретится с президентом переходного периода Буркина-Фасо Траоре и президентом Гвинеи-Бисау Эмбало. Беседа с президентом переходного периода Мали Гоитой, беседа с президентом республики Конго Сассу-Нгессо", - сказал Ушаков.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
МИД: на саммите "Россия — Африка" примут солидный пакет договоренностей
Вчера, 08:10
 
ЦАРВ миреВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"Юрий УшаковКамерунЮАРСанкт-Петербург
 
 
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