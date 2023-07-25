https://ria.ru/20230725/vstrecha-1886144807.html

В Кремле назвали цель встречи Путина и Лукашенко

В Кремле назвали цель встречи Путина и Лукашенко - РИА Новости, 25.07.2023

В Кремле назвали цель встречи Путина и Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались для "сверки часов", обсуждались в том числе вопросы безопасности, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:49

2023-07-25T12:49

2023-07-25T13:46

владимир путин

александр лукашенко

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались для "сверки часов", обсуждались в том числе вопросы безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Встреча была для "сверки часов", для обмена мнениями. Перечень основных тем на повестке дня очертили сами главы государств, когда они позавчера первый раз встретились в Санкт-Петербурге, именно там и Путин, и Лукашенко рассказали все, о чем они будут говорить. Там прозвучала и тема группы "Вагнер", прозвучала и тема торгово-экономического сотрудничества, и союзного государства, и внешней угрозы по периметру наших стран - всё это, конечно, фигурировало на повестке дня", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что цели достигнуть каких-либо договоренностей в ходе встречи президентов не ставилось. В рамках очень тесных и регулярных отношений главы государств синхронизируют свою позицию, "сверяют часы", пояснил Песков.

https://ria.ru/20230723/karta-1885784640.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков, политика