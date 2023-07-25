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В Кремле назвали цель встречи Путина и Лукашенко - РИА Новости, 25.07.2023
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12:49 25.07.2023 (обновлено: 13:46 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/vstrecha-1886144807.html
В Кремле назвали цель встречи Путина и Лукашенко
В Кремле назвали цель встречи Путина и Лукашенко - РИА Новости, 25.07.2023
В Кремле назвали цель встречи Путина и Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались для "сверки часов", обсуждались в том числе вопросы безопасности, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:49
2023-07-25T13:46
владимир путин
александр лукашенко
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались для "сверки часов", обсуждались в том числе вопросы безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Встреча была для "сверки часов", для обмена мнениями. Перечень основных тем на повестке дня очертили сами главы государств, когда они позавчера первый раз встретились в Санкт-Петербурге, именно там и Путин, и Лукашенко рассказали все, о чем они будут говорить. Там прозвучала и тема группы "Вагнер", прозвучала и тема торгово-экономического сотрудничества, и союзного государства, и внешней угрозы по периметру наших стран - всё это, конечно, фигурировало на повестке дня", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что цели достигнуть каких-либо договоренностей в ходе встречи президентов не ставилось. В рамках очень тесных и регулярных отношений главы государств синхронизируют свою позицию, "сверяют часы", пояснил Песков.
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владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков, политика
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле назвали цель встречи Путина и Лукашенко

Песков заявил, что Путин и Лукашенко во время встречи обсудили в том числе ЧВК "Вагнер"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались для "сверки часов", обсуждались в том числе вопросы безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Встреча была для "сверки часов", для обмена мнениями. Перечень основных тем на повестке дня очертили сами главы государств, когда они позавчера первый раз встретились в Санкт-Петербурге, именно там и Путин, и Лукашенко рассказали все, о чем они будут говорить. Там прозвучала и тема группы "Вагнер", прозвучала и тема торгово-экономического сотрудничества, и союзного государства, и внешней угрозы по периметру наших стран - всё это, конечно, фигурировало на повестке дня", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что цели достигнуть каких-либо договоренностей в ходе встречи президентов не ставилось. В рамках очень тесных и регулярных отношений главы государств синхронизируют свою позицию, "сверяют часы", пояснил Песков.
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