В Кремле назвали цель встречи Путина и Лукашенко
Песков заявил, что Путин и Лукашенко во время встречи обсудили в том числе ЧВК "Вагнер"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались для "сверки часов", обсуждались в том числе вопросы безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Встреча была для "сверки часов", для обмена мнениями. Перечень основных тем на повестке дня очертили сами главы государств, когда они позавчера первый раз встретились в Санкт-Петербурге, именно там и Путин, и Лукашенко рассказали все, о чем они будут говорить. Там прозвучала и тема группы "Вагнер", прозвучала и тема торгово-экономического сотрудничества, и союзного государства, и внешней угрозы по периметру наших стран - всё это, конечно, фигурировало на повестке дня", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что цели достигнуть каких-либо договоренностей в ходе встречи президентов не ставилось. В рамках очень тесных и регулярных отношений главы государств синхронизируют свою позицию, "сверяют часы", пояснил Песков.