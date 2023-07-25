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Ушаков рассказал о планах Путина посетить Турцию
Ушаков рассказал о планах Путина посетить Турцию - РИА Новости, 25.07.2023
Ушаков рассказал о планах Путина посетить Турцию
Москва и Анкара планируют визит президента РФ Владимира Путина в Турцию, но о конкретных сроках еще не договаривались, сообщил помощник российского лидера по... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:40
2023-07-25T18:40
2023-07-25T18:40
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юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москва и Анкара планируют визит президента РФ Владимира Путина в Турцию, но о конкретных сроках еще не договаривались, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. "Что касается контактов с (президентом Турции Реджепом Тайипом - ред.) Эрдоганом, то я могу подтвердить, что в планах и у турецкой, и у российской стороны имеется осуществление визита нашего президента в Турцию, но о конкретных датах, о конкретных сроках мы пока еще не договаривались. Был упомянут август, упоминались и другие варианты, но мы конкретно к этой работе еще не приступили, хотя мы имеем в виду, что наш президент обещал Эрдогану приехать в Турцию", - сказал Ушаков журналистам. Он напомнил, что это обещание было дано сразу же после победы Эрдогана на последних выборах. Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе. В конце мая единый кандидат от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) Эрдоган был переизбран президентом Турции, во втором туре он набрал более 52% голосов избирателей.
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турция, москва, юрий ушаков, владимир путин, анкара (провинция), в мире
Турция, Москва, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Анкара (провинция), В мире
Ушаков рассказал о планах Путина посетить Турцию
Ушаков: Москва и Анкара планируют визит Путина в Турцию, но не определили даты
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москва и Анкара планируют визит президента РФ Владимира Путина в Турцию, но о конкретных сроках еще не договаривались, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
"Что касается контактов с (президентом Турции Реджепом Тайипом - ред.) Эрдоганом, то я могу подтвердить, что в планах и у турецкой, и у российской стороны имеется осуществление визита нашего президента в Турцию, но о конкретных датах, о конкретных сроках мы пока еще не договаривались. Был упомянут август, упоминались и другие варианты, но мы конкретно к этой работе еще не приступили, хотя мы имеем в виду, что наш президент обещал Эрдогану приехать в Турцию", - сказал Ушаков журналистам.
Он напомнил, что это обещание было дано сразу же после победы Эрдогана на последних выборах.
Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе.
В конце мая единый кандидат от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) Эрдоган был переизбран президентом Турции, во втором туре он набрал более 52% голосов избирателей.
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