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Ушаков рассказал о планах Путина посетить Турцию

Ушаков рассказал о планах Путина посетить Турцию - РИА Новости, 25.07.2023

Ушаков рассказал о планах Путина посетить Турцию

Москва и Анкара планируют визит президента РФ Владимира Путина в Турцию, но о конкретных сроках еще не договаривались, сообщил помощник российского лидера по... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:40

2023-07-25T18:40

2023-07-25T18:40

турция

москва

юрий ушаков

владимир путин

анкара (провинция)

в мире

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москва и Анкара планируют визит президента РФ Владимира Путина в Турцию, но о конкретных сроках еще не договаривались, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. "Что касается контактов с (президентом Турции Реджепом Тайипом - ред.) Эрдоганом, то я могу подтвердить, что в планах и у турецкой, и у российской стороны имеется осуществление визита нашего президента в Турцию, но о конкретных датах, о конкретных сроках мы пока еще не договаривались. Был упомянут август, упоминались и другие варианты, но мы конкретно к этой работе еще не приступили, хотя мы имеем в виду, что наш президент обещал Эрдогану приехать в Турцию", - сказал Ушаков журналистам. Он напомнил, что это обещание было дано сразу же после победы Эрдогана на последних выборах. Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе. В конце мая единый кандидат от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) Эрдоган был переизбран президентом Турции, во втором туре он набрал более 52% голосов избирателей.

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

турция

москва

анкара (провинция)

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турция, москва, юрий ушаков, владимир путин, анкара (провинция), в мире