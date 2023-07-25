https://ria.ru/20230725/van-1886187870.html

Биография Ван И

Биография Ван И - РИА Новости, 25.07.2023

Биография Ван И

Государственный деятель Китая Ван И родился в октябре 1953 года в Пекине. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:35

2023-07-25T15:35

2023-07-25T15:35

ван и (политик)

китай

справки

азия

пекин

мид кнр

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Государственный деятель Китая Ван И родился в октябре 1953 года в Пекине.В 1982 году окончил факультет языков стран Азии и Африки Пекинского института иностранных языков.Член Коммунистической партии Китая с мая 1981 года.Трудовую деятельность начал в 1969 году, работал в производственно-строительном объединении в провинции Хэйлунцзян (1969-1977), затем в течение года в Институте по изучению научно-технической информации при Министерстве почты и телеграфа в Пекине (в настоящее время Министерство промышленности и информатизации).После окончания института начал работать в МИД КНР. В 1982-1989 годах – референт, атташе, заместитель начальника и начальник отдела в департаменте стран Азии МИД.В 1989-1994 годах – советник и советник-посланник посольства КНР в Японии.В 1994-1995 годах – заместитель директора, в 1995-1998 годах – директор департамента стран Азии МИД КНР. Одновременно с августа 1997 года по февраль 1998 года в качестве приглашенного ученого работал в Институте иностранных дел Джорджтаунского университета в США.В 1998-2001 годах был помощником министра иностранных дел и возглавлял департамент политических исследований МИД КНР.В 2001-2004 годах занимал должность заместителя министра иностранных дел.В 2004-2007 годах был послом КНР в Японии.В 2007-2008 годах – первый заместитель министра иностранных дел КНР.В 2008-2013 годах возглавлял канцелярию по работе с Тайванем ЦК Компартии Китая и канцелярию по делам Тайваня при Госсовете КНР (правительство).В 2013-2022 годах – министр иностранных дел Китая. В 2018-2022 был также членом Госсовета КНР.В 2022 году был избран в Политбюро ЦК КПК.С января 2023 года – заведующий канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам. 25 июля 2023 года Ван И вновь был назначен министром иностранных дел.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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азия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ван и (политик), китай, справки, азия, пекин, мид кнр