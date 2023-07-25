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Цинь Гана сняли с должности главы МИД Китая - РИА Новости, 25.07.2023
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14:06 25.07.2023 (обновлено: 16:22 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/kitay-1886164610.html
Цинь Гана сняли с должности главы МИД Китая
Цинь Гана сняли с должности главы МИД Китая - РИА Новости, 25.07.2023
Цинь Гана сняли с должности главы МИД Китая
Парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел, его сменит глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, следует РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:06
2023-07-25T16:22
цинь ган
китай
в мире
джакарта
индонезия
ван и (политик)
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 25 июл — РИА Новости. Парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел, его сменит глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, следует из решения 4-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, текст которого публикует Синьхуа."В результате голосования было принято решение отстранить Цинь Гана от должности министра иностранных дел КНР, назначить Ван И министром иностранных дел", — говорится в документе.На заседании председательствовал глава Постоянного комитета Чжао Лэцзи, соответствующий указ подписал председатель КНР Си Цзиньпин.О причинах таких кадровых перестановок не сообщается.Тема "исчезновения" главы китайского МИД начала циркулировать в западных СМИ после того, как 11 июля ведомство сообщило, что Цинь Ган по состоянию здоровья не сможет принять участие во встрече министров иностранных дел стран АСЕАН, которая проходила в Джакарте. Тогда вместо него в Индонезию поехал Ван И.С тех пор МИД КНР не давал никакой дополнительной информации о местонахождении и состоянии здоровья министра, хотя журналисты на брифингах неоднократно спрашивали об этом.Цинь Ган родился в марте 1966 года в Тяньцзине. С 1988 года занимал различные дипломатические должности, в том числе в 2010-2011 годах возглавлял посольство КНР в Лондоне. С 2018 по 2021 год был вице-министром иностранных дел, с июля 2021-го — послом в США. Министром иностранных дел стал 30 декабря 2022 года.
https://ria.ru/20230725/tsin-1886182651.html
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цинь ган, китай, в мире, джакарта, индонезия, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей
Цинь Ган, Китай, В мире, Джакарта, Индонезия, Ван И (политик), Всекитайское собрание народных представителей
Цинь Гана сняли с должности главы МИД Китая

Парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности главы МИД КНР

© AP Photo / Elizabeth DalzielЦинь Ган
Цинь Ган - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Elizabeth Dalziel
Цинь Ган. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 июл — РИА Новости. Парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел, его сменит глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, следует из решения 4-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, текст которого публикует Синьхуа.
"В результате голосования было принято решение отстранить Цинь Гана от должности министра иностранных дел КНР, назначить Ван И министром иностранных дел", — говорится в документе.
На заседании председательствовал глава Постоянного комитета Чжао Лэцзи, соответствующий указ подписал председатель КНР Си Цзиньпин.
О причинах таких кадровых перестановок не сообщается.
Глава МИД КНР Цинь Ган
Биография Цинь Гана
15:24
Тема "исчезновения" главы китайского МИД начала циркулировать в западных СМИ после того, как 11 июля ведомство сообщило, что Цинь Ган по состоянию здоровья не сможет принять участие во встрече министров иностранных дел стран АСЕАН, которая проходила в Джакарте. Тогда вместо него в Индонезию поехал Ван И.
С тех пор МИД КНР не давал никакой дополнительной информации о местонахождении и состоянии здоровья министра, хотя журналисты на брифингах неоднократно спрашивали об этом.
Цинь Ган родился в марте 1966 года в Тяньцзине. С 1988 года занимал различные дипломатические должности, в том числе в 2010-2011 годах возглавлял посольство КНР в Лондоне. С 2018 по 2021 год был вице-министром иностранных дел, с июля 2021-го — послом в США. Министром иностранных дел стал 30 декабря 2022 года.
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