https://ria.ru/20230725/kitay-1886164610.html

Цинь Гана сняли с должности главы МИД Китая

Цинь Гана сняли с должности главы МИД Китая - РИА Новости, 25.07.2023

Цинь Гана сняли с должности главы МИД Китая

Парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел, его сменит глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, следует РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:06

2023-07-25T14:06

2023-07-25T16:22

цинь ган

китай

в мире

джакарта

индонезия

ван и (политик)

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 25 июл — РИА Новости. Парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел, его сменит глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, следует из решения 4-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, текст которого публикует Синьхуа."В результате голосования было принято решение отстранить Цинь Гана от должности министра иностранных дел КНР, назначить Ван И министром иностранных дел", — говорится в документе.На заседании председательствовал глава Постоянного комитета Чжао Лэцзи, соответствующий указ подписал председатель КНР Си Цзиньпин.О причинах таких кадровых перестановок не сообщается.Тема "исчезновения" главы китайского МИД начала циркулировать в западных СМИ после того, как 11 июля ведомство сообщило, что Цинь Ган по состоянию здоровья не сможет принять участие во встрече министров иностранных дел стран АСЕАН, которая проходила в Джакарте. Тогда вместо него в Индонезию поехал Ван И.С тех пор МИД КНР не давал никакой дополнительной информации о местонахождении и состоянии здоровья министра, хотя журналисты на брифингах неоднократно спрашивали об этом.Цинь Ган родился в марте 1966 года в Тяньцзине. С 1988 года занимал различные дипломатические должности, в том числе в 2010-2011 годах возглавлял посольство КНР в Лондоне. С 2018 по 2021 год был вице-министром иностранных дел, с июля 2021-го — послом в США. Министром иностранных дел стал 30 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20230725/tsin-1886182651.html

https://ria.ru/20230722/sallivan-1885636109.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

цинь ган, китай, в мире, джакарта, индонезия, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей