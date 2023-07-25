https://ria.ru/20230725/valyuta-1886078149.html

США скомпрометировали валюты развитых стран во всем мире, заявил эксперт

США скомпрометировали валюты развитых стран во всем мире, заявил эксперт - РИА Новости, 25.07.2023

США скомпрометировали валюты развитых стран во всем мире, заявил эксперт

Заморозив золотовалютные резервы России, Соединенные Штаты скомпрометировали валюты развитых стран в глазах всего мира, заявил РИА Новости директор Института... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T06:27

2023-07-25T06:27

2023-07-25T12:57

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Заморозив золотовалютные резервы России, Соединенные Штаты скомпрометировали валюты развитых стран в глазах всего мира, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. "Уговоры Соединенных Штатов покупать у них побольше долларов уже не срабатывают", — сказал он. По его словам, эта валюта перестает быть твердой."Заморозив золотовалютные резервы России, Соединенные Штаты скомпрометировали валюты развитых стран в глазах всего мира. Многие, не только в России, глядят теперь на них как на рискованные активы", — заметил Широв. "Никто не хочет копить, хранить у себя доллары в прежних объемах. Смысл? Чтобы в один прекрасный день американцы взяли, да и заморозили бы их", — подчеркнул директор ИНП РАН. Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны: министр финансов Антон Силуанов оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.

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россия, российская академия наук, в мире, сша