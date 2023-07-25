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США скомпрометировали валюты развитых стран во всем мире, заявил эксперт
США скомпрометировали валюты развитых стран во всем мире, заявил эксперт - РИА Новости, 25.07.2023
США скомпрометировали валюты развитых стран во всем мире, заявил эксперт
Заморозив золотовалютные резервы России, Соединенные Штаты скомпрометировали валюты развитых стран в глазах всего мира, заявил РИА Новости директор Института... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T06:27
2023-07-25T06:27
2023-07-25T12:57
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Заморозив золотовалютные резервы России, Соединенные Штаты скомпрометировали валюты развитых стран в глазах всего мира, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. "Уговоры Соединенных Штатов покупать у них побольше долларов уже не срабатывают", — сказал он. По его словам, эта валюта перестает быть твердой."Заморозив золотовалютные резервы России, Соединенные Штаты скомпрометировали валюты развитых стран в глазах всего мира. Многие, не только в России, глядят теперь на них как на рискованные активы", — заметил Широв. "Никто не хочет копить, хранить у себя доллары в прежних объемах. Смысл? Чтобы в один прекрасный день американцы взяли, да и заморозили бы их", — подчеркнул директор ИНП РАН. Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны: министр финансов Антон Силуанов оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.
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россия, российская академия наук, в мире, сша
Россия, Российская академия наук, В мире, США
США скомпрометировали валюты развитых стран во всем мире, заявил эксперт
Директор института РАН Широв: США скомпрометировали валюты развитых стран во всем мире
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Заморозив золотовалютные резервы России, Соединенные Штаты скомпрометировали валюты развитых стран в глазах всего мира, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.
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"Уговоры Соединенных Штатов покупать у них побольше долларов уже не срабатывают", — сказал он. По его словам, эта валюта перестает быть твердой.
"Заморозив золотовалютные резервы России, Соединенные Штаты скомпрометировали валюты развитых стран в глазах всего мира. Многие, не только в России, глядят теперь на них как на рискованные активы", — заметил Широв.
"Никто не хочет копить, хранить у себя доллары в прежних объемах. Смысл? Чтобы в один прекрасный день американцы взяли, да и заморозили бы их", — подчеркнул директор ИНП РАН.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине
ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны: министр финансов Антон Силуанов
оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.
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