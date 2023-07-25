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В США не верят, что мировое сообщество устало от конфликта на Украине - РИА Новости, 25.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/ukraina-1886253363.html
В США не верят, что мировое сообщество устало от конфликта на Украине
В США не верят, что мировое сообщество устало от конфликта на Украине - РИА Новости, 25.07.2023
В США не верят, что мировое сообщество устало от конфликта на Украине
Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер убежден, что мировое сообщество не устало от конфликта на Украине. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T19:37
2023-07-25T19:37
специальная военная операция на украине
владимир путин
майкл карпентер
нато
обсе
россия
украина
киев
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер убежден, что мировое сообщество не устало от конфликта на Украине. "Мне задавали этот вопрос множество раз. Я не верю, что мир начинает уставать (от украинского конфликта - ред.), - сказал он в ходе брифинга. По его словам, все больше стран "осознают реальность" происходящего на Украине. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление украинских войск будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять украинским войскам кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230620/voennyy-1879290690.html
https://ria.ru/20230724/kontrnastuplenie-1885849380.html
россия
украина
киев
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владимир путин, майкл карпентер, нато, обсе, россия, украина, киев, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Майкл Карпентер, НАТО, ОБСЕ, Россия, Украина, Киев, Сергей Шойгу
В США не верят, что мировое сообщество устало от конфликта на Украине

Постпред США при ОБСЕ Карпентер: мировое сообщество не устало от конфликта на Украине

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер убежден, что мировое сообщество не устало от конфликта на Украине.
"Мне задавали этот вопрос множество раз. Я не верю, что мир начинает уставать (от украинского конфликта - ред.), - сказал он в ходе брифинга.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Пленный украинский военный рассказал о падении мотивации среди сослуживцев
20 июня, 10:48
По его словам, все больше стран "осознают реальность" происходящего на Украине.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление украинских войск будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять украинским войскам кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Время для США истекает: у Вашингтона осталось "несколько месяцев"
24 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинМайкл КарпентерНАТООБСЕРоссияУкраинаКиевСергей Шойгу
 
 
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