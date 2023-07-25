https://ria.ru/20230725/ukraina-1886050905.html

Украина становится вторым Афганистаном Байдена

Украина становится вторым Афганистаном Байдена - РИА Новости, 25.07.2023

Украина становится вторым Афганистаном Байдена

Украина для администрации Байдена начинает неприятно рифмоваться с Афганистаном. То есть с позорным провалом и растратой денег. Пока что речь о мелких эпизодах... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T08:00

2023-07-25T08:00

2023-07-25T08:03

специальная военная операция на украине

аналитика

служба безопасности украины

пентагон

украина

майкл пенс

сша

дональд трамп

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Украина для администрации Байдена начинает неприятно рифмоваться с Афганистаном. То есть с позорным провалом и растратой денег. Пока что речь о мелких эпизодах во внутриамериканской грызне, но заметно, что эпизоды эти становятся системой.Вот первый из них: насчет растаскивания оружия, поставленного из США, то есть на американские деньги. Опубликован документ офиса генерального инспектора Пентагона на эту тему. Видно, что больших стараний инспекторы не приложили: они лишь перечисляют эпизоды кражи такого оружия, раскрытые украинской СБУ. Здесь бронежилеты на жалкую сумму в 17 тысяч долларов, там 60 винтовок — во всех случаях уводили с фронта эти пустяки какие-то воины добробатов. Доклад особо подчеркивает: у США нет возможности контролировать воровство, потому что в зонах боев нет пригодного для этого американского персонала. А контролировали бы — сами раскрыли бы тогда утечку вооружений, куда более тяжелых и совсем на другие суммы?Но суть события совсем не в этом. А в том, что речь о документе, датированном еще 6 октября прошлого года, и все эпизоды оттуда — весенние или летние. Но "почему-то" именно сейчас этот документ стал известен широкой публике. И заметим, как это произошло: консервативный фонд "Наследие" послал в ведомство запрос на основании закона о свободе информации и получил желаемое. Ну и опубликовал.Если бы эпизод такой был единичным, можно было бы счесть его случайностью. Но в том-то и дело, что слово "Украина" становится сегодня все более привычной дубиной для использования республиканцами против администрации демократов. И вот вам еще один случай посвиста этой дубины: насчет религии и свободы таковой на все той же Украине. Здесь надо напомнить, что демократы — это люди, борющиеся с любыми религиями (кроме своей "пробужденной" идеологии, которая страшнее учений самых бешеных сект). А республиканцы опираются (среди прочего) на все и всяческие христианские церкви своей страны. История такая: Такер Карлсон беседует в эфире с Майклом Пенсом, вице-президентом США при Дональде Трампе. И Пенс заверяет аудиторию, что на Украине все в порядке со свободой вероисповедания. Но тут начинается дискуссия во множестве СМИ с республиканского фланга, и участвуют в ней люди, на удивление неплохо понимающие разницу между РПЦ, УПЦ и так далее. И вот один такой комментатор начинает с очевидного — что Пенс просто позволил Киеву себя обмануть. А продолжает вот какими мыслями: режим Зеленского грабит одни церкви и передает их имущество другим, служащим режиму, священников арестовывают по фальшивым обвинениям. И да, это пишет американец.И вот зачем он это делает: чтобы напомнить, что такое свобода вероисповедания. Это когда люди любых религий, необязательно христианских, могут свободно ходить в свои храмы. И замечает при этом: мы и НАТО боремся не за Украину, а против России. И наши собственные либералы в любой момент будут рады поступить с нашими христианами так же, как Зеленский поступает со своими.Это, конечно, нормально, когда американец переводит разговор с украинских проблем на американские. В этом, собственно, и есть суть происходящего. Например, история с прошлогодним докладом Пентагона неслучайно утекла в мир именно сейчас — дело в том, что республиканское большинство в палате представителей как раз приняло резолюцию, предписывающую назначить специального расследователя на предмет того, куда идут деньги и оружие США на Украине. Со зловещим добавлением: такого, как работал в свое время по поводу Афганистана. А администрация Байдена выступает против этого, заявляя, что все тот же офис генерального инспектора Пентагона как раз заново выясняет именно этот вопрос: куда деньги (и оружие) деваются. Вот и прежний доклад их все видели. Так что не надо, чтобы одни ревизоры путались в ногах у других.Ну а Дональд Трамп как бы случайно именно сейчас всерьез взялся за украинскую тему. И подошел к ней в своем стиле. Сказал, что он бы закончил конфликт в два счета и для начала заставил бы европейцев вложить в Украину столько, сколько и США, — а то что ж это такое: от них получено (как ему кажется) всего 20 миллиардов долларов.Что будет дальше? Украина уже стала одним из главных направлений удара республиканцев по демократам перед выборным 2024 годом. Она уже подается как "второй Афганистан". Дальше обе стороны будут смотреть, как реагирует избиратель. Но администрация демократов и без того уже осознала серьезность ситуации и принимает меры, в том числе "изучает вопрос". Если что — назначит виновных и постарается сбросить токсичный актив, который называется Украиной.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

https://ria.ru/20230712/oruzhie-1883813933.html

https://ria.ru/20230703/pens-1881801187.html

https://ria.ru/20230716/konflikt-1884490089.html

украина

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аналитика, служба безопасности украины, пентагон, украина, майкл пенс, сша, дональд трамп, такер карлсон