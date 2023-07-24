https://ria.ru/20230724/ukraina-1885928411.html

Трамп призвал Европу выделить Киеву еще сто миллиардов долларов

Трамп призвал Европу выделить Киеву еще сто миллиардов долларов - РИА Новости, 24.07.2023

Трамп призвал Европу выделить Киеву еще сто миллиардов долларов

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что европейским странам необходимо выделить еще 100 миллиардов долларов для Украины, чтобы объем ее помощи Киеву стал... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T12:14

2023-07-24T12:14

2023-07-24T12:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

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евросоюз

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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что европейским странам необходимо выделить еще 100 миллиардов долларов для Украины, чтобы объем ее помощи Киеву стал равнозначен аналогичному вкладу США. Отвечая на вопрос о прекращении помощи Украине в случае своей победы на президентских выборах в 2024 году, Трамп в интервью Fox News заявил, что сумеет добиться урегулирования конфликта. Однако при этом он отметил, что за Европой прежде всего имеется долг. "Я бы уладил войну. Прежде всего деньги, я бы сказал Европе: "Вам не хватает около 100 миллиардов долларов... Вы должны заплатить", - заявил экс-президент. Несмотря на то, что Европа находится гораздо ближе к фронту, в то время как американцев от него "отделяет океан", вклад европейцев в помощь Украине оценивается в 20 миллиардов долларов, тогда как США выделили для той же цели на 130 миллиардов больше, заявил он. "Почему у нас 150 миллиардов долларов (выделенных для Украины - ред.), а у них 20", - возмутился Трамп, добавивший, что гораздо меньшая помощь Европы влияет на нее саму заметно сильнее в отличие от США. При этом, по его словам, суммарная экономика европейских стран сопоставима с американской. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230709/tramp-1883040382.html

https://ria.ru/20230706/tramp-1882520829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, дональд трамп, евросоюз, нато, ситуация в днр и лнр