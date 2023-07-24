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Трамп призвал Европу выделить Киеву еще сто миллиардов долларов - РИА Новости, 24.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885928411.html
Трамп призвал Европу выделить Киеву еще сто миллиардов долларов
Трамп призвал Европу выделить Киеву еще сто миллиардов долларов - РИА Новости, 24.07.2023
Трамп призвал Европу выделить Киеву еще сто миллиардов долларов
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что европейским странам необходимо выделить еще 100 миллиардов долларов для Украины, чтобы объем ее помощи Киеву стал... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:14
2023-07-24T12:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
евросоюз
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что европейским странам необходимо выделить еще 100 миллиардов долларов для Украины, чтобы объем ее помощи Киеву стал равнозначен аналогичному вкладу США. Отвечая на вопрос о прекращении помощи Украине в случае своей победы на президентских выборах в 2024 году, Трамп в интервью Fox News заявил, что сумеет добиться урегулирования конфликта. Однако при этом он отметил, что за Европой прежде всего имеется долг. "Я бы уладил войну. Прежде всего деньги, я бы сказал Европе: "Вам не хватает около 100 миллиардов долларов... Вы должны заплатить", - заявил экс-президент. Несмотря на то, что Европа находится гораздо ближе к фронту, в то время как американцев от него "отделяет океан", вклад европейцев в помощь Украине оценивается в 20 миллиардов долларов, тогда как США выделили для той же цели на 130 миллиардов больше, заявил он. "Почему у нас 150 миллиардов долларов (выделенных для Украины - ред.), а у них 20", - возмутился Трамп, добавивший, что гораздо меньшая помощь Европы влияет на нее саму заметно сильнее в отличие от США. При этом, по его словам, суммарная экономика европейских стран сопоставима с американской. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230709/tramp-1883040382.html
https://ria.ru/20230706/tramp-1882520829.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, евросоюз, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Трамп призвал Европу выделить Киеву еще сто миллиардов долларов

Трамп возмутился, почему США выделили в помощь Киеву 150 миллиардов долларов, а ЕС лишь 20

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что европейским странам необходимо выделить еще 100 миллиардов долларов для Украины, чтобы объем ее помощи Киеву стал равнозначен аналогичному вкладу США.
Отвечая на вопрос о прекращении помощи Украине в случае своей победы на президентских выборах в 2024 году, Трамп в интервью Fox News заявил, что сумеет добиться урегулирования конфликта. Однако при этом он отметил, что за Европой прежде всего имеется долг. "Я бы уладил войну. Прежде всего деньги, я бы сказал Европе: "Вам не хватает около 100 миллиардов долларов... Вы должны заплатить", - заявил экс-президент.
Дональд Трамп — младший - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Сын Трампа испугался развития украинского конфликта
9 июля, 07:27
Несмотря на то, что Европа находится гораздо ближе к фронту, в то время как американцев от него "отделяет океан", вклад европейцев в помощь Украине оценивается в 20 миллиардов долларов, тогда как США выделили для той же цели на 130 миллиардов больше, заявил он. "Почему у нас 150 миллиардов долларов (выделенных для Украины - ред.), а у них 20", - возмутился Трамп, добавивший, что гораздо меньшая помощь Европы влияет на нее саму заметно сильнее в отличие от США. При этом, по его словам, суммарная экономика европейских стран сопоставима с американской.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Трамп сыграл важную роль в поддержке Украины, заявил Джонсон
6 июля, 10:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампЕвросоюзНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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