https://ria.ru/20230725/ubiystvo-1886247671.html

Пушков прокомментировал реакцию постпреда США на убийство Журавлева

Пушков прокомментировал реакцию постпреда США на убийство Журавлева - РИА Новости, 25.07.2023

Пушков прокомментировал реакцию постпреда США на убийство Журавлева

США не намерены по-настоящему осуждать обстрел журналистов в Запорожской области, где погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, декларируемые ими принципы... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:58

2023-07-25T18:58

2023-07-25T19:08

специальная военная операция на украине

сша

ростислав журавлев

в мире

россия

запорожская область

алексей пушков

майкл карпентер

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. США не намерены по-настоящему осуждать обстрел журналистов в Запорожской области, где погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, декларируемые ими принципы об осуждении любых атак на прессу не имеют ничего общего с их политикой, считает глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.США осуждают любые атаки на журналистов, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, комментируя гибель журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева при обстреле со стороны украинских войск в зоне СВО."США якобы "осуждают любые атаки на представителей прессы". Так заявил их представитель в ОБСЕ. Но конкретного осуждения обстрела со стороны ВСУ гражданского транспорта в Запорожье, который привел к гибели корреспондента РИА (Новости, Ростислава - ред.) Журавлева и ранениям трех его коллег мы так и не услышали. И не услышим. Это означает, что США на деле ничего не намерены осуждать. Декларируемые ими принципы давно не имеют ничего общего с их политикой", - написал он в своем телеграм-канале.Журавлев погиб в минувшую субботу, 22 июля, в ходе прицельного обстрела группы российских журналистов в Запорожской области украинскими вооруженными формированиями. Помимо этого, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.Журавлев посмертно награжден медалью СК РФ "Доблесть и отвага", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства во вторник.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html

https://ria.ru/20230725/ubiystvo-1886196662.html

сша

россия

запорожская область

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