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Пушков прокомментировал реакцию постпреда США на убийство Журавлева - РИА Новости, 25.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:58 25.07.2023 (обновлено: 19:08 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/ubiystvo-1886247671.html
Пушков прокомментировал реакцию постпреда США на убийство Журавлева
Пушков прокомментировал реакцию постпреда США на убийство Журавлева - РИА Новости, 25.07.2023
Пушков прокомментировал реакцию постпреда США на убийство Журавлева
США не намерены по-настоящему осуждать обстрел журналистов в Запорожской области, где погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, декларируемые ими принципы... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:58
2023-07-25T19:08
специальная военная операция на украине
сша
ростислав журавлев
в мире
россия
запорожская область
алексей пушков
майкл карпентер
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. США не намерены по-настоящему осуждать обстрел журналистов в Запорожской области, где погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, декларируемые ими принципы об осуждении любых атак на прессу не имеют ничего общего с их политикой, считает глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.США осуждают любые атаки на журналистов, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, комментируя гибель журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева при обстреле со стороны украинских войск в зоне СВО."США якобы "осуждают любые атаки на представителей прессы". Так заявил их представитель в ОБСЕ. Но конкретного осуждения обстрела со стороны ВСУ гражданского транспорта в Запорожье, который привел к гибели корреспондента РИА (Новости, Ростислава - ред.) Журавлева и ранениям трех его коллег мы так и не услышали. И не услышим. Это означает, что США на деле ничего не намерены осуждать. Декларируемые ими принципы давно не имеют ничего общего с их политикой", - написал он в своем телеграм-канале.Журавлев погиб в минувшую субботу, 22 июля, в ходе прицельного обстрела группы российских журналистов в Запорожской области украинскими вооруженными формированиями. Помимо этого, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.Журавлев посмертно награжден медалью СК РФ "Доблесть и отвага", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства во вторник.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html
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сша, ростислав журавлев, в мире, россия, запорожская область, алексей пушков, майкл карпентер, совет федерации рф, обстрел группы журналистов в зоне сво, обсе, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Ростислав Журавлев, В мире, Россия, Запорожская область, Алексей Пушков, Майкл Карпентер, Совет Федерации РФ, Обстрел группы журналистов в зоне СВО, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины
Пушков прокомментировал реакцию постпреда США на убийство Журавлева

Пушков: США не намерены по-настоящему осуждать убийство военкора РИА Новости Журавлева

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и цветы перед зданием международного информационного агентства "Россия сегодня"
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и цветы перед зданием международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и цветы перед зданием международного информационного агентства "Россия сегодня"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. США не намерены по-настоящему осуждать обстрел журналистов в Запорожской области, где погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, декларируемые ими принципы об осуждении любых атак на прессу не имеют ничего общего с их политикой, считает глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
США осуждают любые атаки на журналистов, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, комментируя гибель журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева при обстреле со стороны украинских войск в зоне СВО.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Биография Ростислава Журавлева
22 июля, 15:40
"США якобы "осуждают любые атаки на представителей прессы". Так заявил их представитель в ОБСЕ. Но конкретного осуждения обстрела со стороны ВСУ гражданского транспорта в Запорожье, который привел к гибели корреспондента РИА (Новости, Ростислава - ред.) Журавлева и ранениям трех его коллег мы так и не услышали. И не услышим. Это означает, что США на деле ничего не намерены осуждать. Декларируемые ими принципы давно не имеют ничего общего с их политикой", - написал он в своем телеграм-канале.
Журавлев погиб в минувшую субботу, 22 июля, в ходе прицельного обстрела группы российских журналистов в Запорожской области украинскими вооруженными формированиями. Помимо этого, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Журавлев посмертно награжден медалью СК РФ "Доблесть и отвага", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства во вторник.
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева у здания МИА Россия сегодня
Постпредство России возмутилось реакцией ОБСЕ на убийство Журавлева
Вчера, 15:54
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРостислав ЖуравлевВ миреРоссияЗапорожская областьАлексей ПушковМайкл КарпентерСовет Федерации РФОбстрел группы журналистов в зоне СВООБСЕВооруженные силы Украины
 
 
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