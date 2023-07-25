https://ria.ru/20230725/turtsiya-1886100221.html

Туроператоры: россияне не отказываются от путевок в Турцию из-за пожаров

Туроператоры: россияне не отказываются от путевок в Турцию из-за пожаров - РИА Новости, 25.07.2023

Туроператоры: россияне не отказываются от путевок в Турцию из-за пожаров

Российские туроператоры не фиксируют отказов от уже купленных путевок в Турцию и снижения бронирования новых из-за лесных пожаров, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:11

2023-07-25T11:11

2023-07-25T11:11

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анталья (провинция)

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Российские туроператоры не фиксируют отказов от уже купленных путевок в Турцию и снижения бронирования новых из-за лесных пожаров, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Мы видим, что сообщения о лесных пожарах в Турции из-за чрезвычайных происшествий переходят в разряд сезонных. Туристов уже не удивить, что в ряде близлежащих к курортам районах полыхают горные массивы", – сказал Мурадян."Туроператорам поступают обращения: насколько безопасно и комфортно туристам проводить свой отдых? Но на текущий момент никакой информации об аннуляциях или снижении объемов бронирования на турецком направлении в АТОРе не фиксируют", – добавил эксперт. По его словам, те отели, которые находятся вблизи пожароопасных зон, держат оперативную связь с туроператорами и сообщают о том, следует ли гостям продолжить отдых или перенести. "Но никакой информации на текущий момент о планах по переносу путешествий или отказе от заселения не поступало", – добавил Мурадян. "Вчера в Турции в регионе Кемер пожар действительно усилился ближе к 10 часам вечера. Но за прошедшую ночь обращений на горячую линию и, в целом, от туристов не поступало, за исключением одного бронирования. Было зафиксировано обращение, но не с запросом о переселении, а из-за переживаний на фоне сложившейся обстановки", – уточнили в компании TEZ Tour.По словам экспертов, в течение ночи турецкие спецслужбы тушили пожар, пытаясь свести его к минимуму. Сейчас огонь находится вдалеке от главной проезжей дороги Кемера, которая работает в штатном режиме. Горы и жилую зону с отелями разделяет широкая автострада. На текущий момент дым местами встречается, запах гари отсутствует, но все зависит от изменений направления ветра. "Мы находимся в постоянном контакте с турецким офисом и наблюдаем за ситуацией в целом в стране и в регионе. Горячая линия работает в полном режиме, гиды работают на местах. Мы следим за ситуацией и готовы оказать всю необходимую с нашей стороны информационную и любую иную поддержку", – добавили в TEZ Tour.Эту информацию агентству подтвердили и в туроператоре "Интурист". "Пока все спокойно. Как нам сообщили в нашем офисе в Анталье, все работает в штатном режиме, туристов не переселяли из отелей. Пожары тушат, наблюдается небольшое задымление", – заверили в пресс-службе компании.Из-за аномальной жары в Турции обновляются рекорды потребления электроэнергии, ежедневно возникают многочисленные лесные пожары. А в ночь на наступивший вторник турецкие власти сообщили, что предпринимают усилия для тушения этих пожаров в трех районах курортной провинции Анталья и еще двух провинциях страны.

https://ria.ru/20230725/gretsiya-1886097755.html

https://ria.ru/20230723/turtsiya-1885772426.html

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анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, турция, анталья (провинция), артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, пожары