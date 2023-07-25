https://ria.ru/20230725/turtsiya-1886100221.html
Туроператоры: россияне не отказываются от путевок в Турцию из-за пожаров
Туроператоры: россияне не отказываются от путевок в Турцию из-за пожаров - РИА Новости, 25.07.2023
Туроператоры: россияне не отказываются от путевок в Турцию из-за пожаров
Российские туроператоры не фиксируют отказов от уже купленных путевок в Турцию и снижения бронирования новых из-за лесных пожаров, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:11
2023-07-25T11:11
2023-07-25T11:11
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
турция
анталья (провинция)
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743391864_0:47:1514:899_1920x0_80_0_0_4117278f39c0ca58bab2cf83fe222aea.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Российские туроператоры не фиксируют отказов от уже купленных путевок в Турцию и снижения бронирования новых из-за лесных пожаров, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Мы видим, что сообщения о лесных пожарах в Турции из-за чрезвычайных происшествий переходят в разряд сезонных. Туристов уже не удивить, что в ряде близлежащих к курортам районах полыхают горные массивы", – сказал Мурадян."Туроператорам поступают обращения: насколько безопасно и комфортно туристам проводить свой отдых? Но на текущий момент никакой информации об аннуляциях или снижении объемов бронирования на турецком направлении в АТОРе не фиксируют", – добавил эксперт. По его словам, те отели, которые находятся вблизи пожароопасных зон, держат оперативную связь с туроператорами и сообщают о том, следует ли гостям продолжить отдых или перенести. "Но никакой информации на текущий момент о планах по переносу путешествий или отказе от заселения не поступало", – добавил Мурадян. "Вчера в Турции в регионе Кемер пожар действительно усилился ближе к 10 часам вечера. Но за прошедшую ночь обращений на горячую линию и, в целом, от туристов не поступало, за исключением одного бронирования. Было зафиксировано обращение, но не с запросом о переселении, а из-за переживаний на фоне сложившейся обстановки", – уточнили в компании TEZ Tour.По словам экспертов, в течение ночи турецкие спецслужбы тушили пожар, пытаясь свести его к минимуму. Сейчас огонь находится вдалеке от главной проезжей дороги Кемера, которая работает в штатном режиме. Горы и жилую зону с отелями разделяет широкая автострада. На текущий момент дым местами встречается, запах гари отсутствует, но все зависит от изменений направления ветра. "Мы находимся в постоянном контакте с турецким офисом и наблюдаем за ситуацией в целом в стране и в регионе. Горячая линия работает в полном режиме, гиды работают на местах. Мы следим за ситуацией и готовы оказать всю необходимую с нашей стороны информационную и любую иную поддержку", – добавили в TEZ Tour.Эту информацию агентству подтвердили и в туроператоре "Интурист". "Пока все спокойно. Как нам сообщили в нашем офисе в Анталье, все работает в штатном режиме, туристов не переселяли из отелей. Пожары тушат, наблюдается небольшое задымление", – заверили в пресс-службе компании.Из-за аномальной жары в Турции обновляются рекорды потребления электроэнергии, ежедневно возникают многочисленные лесные пожары. А в ночь на наступивший вторник турецкие власти сообщили, что предпринимают усилия для тушения этих пожаров в трех районах курортной провинции Анталья и еще двух провинциях страны.
https://ria.ru/20230725/gretsiya-1886097755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, турция, анталья (провинция), артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, пожары
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, Анталья (провинция), Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Интурист, пожары
Туроператоры: россияне не отказываются от путевок в Турцию из-за пожаров
АТОР: российские туроператоры не фиксируют снижения продаж путевок в Турцию из-за пожаров
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Российские туроператоры не фиксируют отказов от уже купленных путевок в Турцию и снижения бронирования новых из-за лесных пожаров, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
«
"Мы видим, что сообщения о лесных пожарах в Турции из-за чрезвычайных происшествий переходят в разряд сезонных. Туристов уже не удивить, что в ряде близлежащих к курортам районах полыхают горные массивы", – сказал Мурадян.
"Туроператорам поступают обращения: насколько безопасно и комфортно туристам проводить свой отдых? Но на текущий момент никакой информации об аннуляциях или снижении объемов бронирования на турецком направлении в АТОРе не фиксируют", – добавил эксперт.
По его словам, те отели, которые находятся вблизи пожароопасных зон, держат оперативную связь с туроператорами и сообщают о том, следует ли гостям продолжить отдых или перенести. "Но никакой информации на текущий момент о планах по переносу путешествий или отказе от заселения не поступало", – добавил Мурадян.
"Вчера в Турции в регионе Кемер
пожар действительно усилился ближе к 10 часам вечера. Но за прошедшую ночь обращений на горячую линию и, в целом, от туристов не поступало, за исключением одного бронирования. Было зафиксировано обращение, но не с запросом о переселении, а из-за переживаний на фоне сложившейся обстановки", – уточнили в компании TEZ Tour
.
По словам экспертов, в течение ночи турецкие спецслужбы тушили пожар, пытаясь свести его к минимуму. Сейчас огонь находится вдалеке от главной проезжей дороги Кемера, которая работает в штатном режиме. Горы и жилую зону с отелями разделяет широкая автострада. На текущий момент дым местами встречается, запах гари отсутствует, но все зависит от изменений направления ветра.
"Мы находимся в постоянном контакте с турецким офисом и наблюдаем за ситуацией в целом в стране и в регионе. Горячая линия работает в полном режиме, гиды работают на местах. Мы следим за ситуацией и готовы оказать всю необходимую с нашей стороны информационную и любую иную поддержку", – добавили в TEZ Tour.
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Эту информацию агентству подтвердили и в туроператоре "Интурист
". "Пока все спокойно. Как нам сообщили в нашем офисе в Анталье
, все работает в штатном режиме, туристов не переселяли из отелей. Пожары тушат, наблюдается небольшое задымление", – заверили в пресс-службе компании.
Из-за аномальной жары в Турции обновляются рекорды потребления электроэнергии, ежедневно возникают многочисленные лесные пожары. А в ночь на наступивший вторник турецкие власти сообщили, что предпринимают усилия для тушения этих пожаров в трех районах курортной провинции Анталья и еще двух провинциях страны.
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