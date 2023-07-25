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Биография Цинь Гана

Биография Цинь Гана - РИА Новости, 25.07.2023

Биография Цинь Гана

Китайский дипломат Цинь Ган родился в марте 1966 года в муниципалитете Тяньцзинь. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:24

2023-07-25T15:24

2023-07-25T15:24

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китай

цинь ган

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Китайский дипломат Цинь Ган родился в марте 1966 года в муниципалитете Тяньцзинь.В 1988 году получил степень бакалавра в области международной политики в Университете международных отношений. В 1988-1992 годах работал в Пекинском бюро обслуживания дипломатических миссий.В 1992-1995 годах – атташе и третий секретарь в департаменте по делам Западной Европы МИД КНР.В 1995-1999 годах – третий секретарь, второй секретарь в посольстве КНР в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной ИрландииС 1999 по 2002 год – второй секретарь, заместитель директора отдела и директор отдела в департаменте по делам Западной Европы МИД КНР.С 2002 по 2005 год был советником в посольстве КНР в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.С 2005 по 2010 год работал в Информационном департаменте Министерства иностранных дел в качестве заместителя генерального директора и пресс-секретаря.В 2010-2011 годах возглавлял посольство КНР в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.В 2011-2014 годах – занимал должность генерального директора информационного департамента МИД КНР, пресс-секретаря МИД КНР.С 2014 по 2017 год возглавлял департамент протокола МИД КНР.В 2017-2018 годах – помощник министра иностранных дел и генеральный директор департамента протокола МИД КНР.С 2018 по 2021 годы занимал пост вице-министра иностранных дел КНР. С июля 2021 года – чрезвычайный и полномочный посол Китая в США. В октябре 2022 года избран членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая.30 декабря 2022 года Цинь Ган занял должность главы МИД КНР. 25 июля 2023 года парламент КНР объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел. Цинь Ган женат, есть сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, китай, цинь ган, мид кнр