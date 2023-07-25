https://ria.ru/20230725/tsin-1886182651.html
Биография Цинь Гана
Биография Цинь Гана - РИА Новости, 25.07.2023
Биография Цинь Гана
Китайский дипломат Цинь Ган родился в марте 1966 года в муниципалитете Тяньцзинь. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:24
2023-07-25T15:24
2023-07-25T15:24
справки
китай
цинь ган
мид кнр
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Китайский дипломат Цинь Ган родился в марте 1966 года в муниципалитете Тяньцзинь.В 1988 году получил степень бакалавра в области международной политики в Университете международных отношений. В 1988-1992 годах работал в Пекинском бюро обслуживания дипломатических миссий.В 1992-1995 годах – атташе и третий секретарь в департаменте по делам Западной Европы МИД КНР.В 1995-1999 годах – третий секретарь, второй секретарь в посольстве КНР в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной ИрландииС 1999 по 2002 год – второй секретарь, заместитель директора отдела и директор отдела в департаменте по делам Западной Европы МИД КНР.С 2002 по 2005 год был советником в посольстве КНР в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.С 2005 по 2010 год работал в Информационном департаменте Министерства иностранных дел в качестве заместителя генерального директора и пресс-секретаря.В 2010-2011 годах возглавлял посольство КНР в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.В 2011-2014 годах – занимал должность генерального директора информационного департамента МИД КНР, пресс-секретаря МИД КНР.С 2014 по 2017 год возглавлял департамент протокола МИД КНР.В 2017-2018 годах – помощник министра иностранных дел и генеральный директор департамента протокола МИД КНР.С 2018 по 2021 годы занимал пост вице-министра иностранных дел КНР. С июля 2021 года – чрезвычайный и полномочный посол Китая в США. В октябре 2022 года избран членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая.30 декабря 2022 года Цинь Ган занял должность главы МИД КНР. 25 июля 2023 года парламент КНР объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел. Цинь Ган женат, есть сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, китай, цинь ган, мид кнр
Справки, Китай, Цинь Ган, МИД КНР
Китайский дипломат Цинь Ган родился
в марте 1966 года в муниципалитете Тяньцзинь.
В 1988 году
получил степень бакалавра в области международной политики в Университете международных отношений.
В 1988-1992 годах работал в Пекинском бюро обслуживания дипломатических миссий.
В 1992-1995 годах – атташе и третий секретарь в департаменте по делам Западной Европы МИД КНР.
В 1995-1999 годах – третий секретарь, второй секретарь в посольстве КНР в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии
С 1999 по 2002 год – второй секретарь, заместитель директора отдела и директор отдела в департаменте по делам Западной Европы МИД КНР.
С 2002 по 2005 год был советником в посольстве КНР в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
С 2005 по 2010 год работал в Информационном департаменте Министерства иностранных дел в качестве заместителя генерального директора и пресс-секретаря.
В 2010-2011 годах возглавлял посольство КНР в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
В 2011-2014 годах – занимал должность генерального директора информационного департамента МИД КНР, пресс-секретаря МИД КНР.
С 2014 по 2017 год возглавлял департамент протокола МИД КНР.
В 2017-2018 годах – помощник министра иностранных дел и генеральный директор департамента протокола МИД КНР.
С 2018 по 2021 годы
занимал пост вице-министра иностранных дел КНР.
С июля 2021 года
– чрезвычайный и полномочный посол Китая в США.
В октябре 2022 года избран членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая.
30 декабря 2022 года Цинь Ган занял должность главы МИД КНР
.
25 июля 2023 года парламент КНР объявил
о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел.
Цинь Ган женат, есть сын.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников