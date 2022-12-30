https://ria.ru/20221230/kitay-1842476889.html

Посол в США Цинь Ган возглавил МИД Китая

Посол в США Цинь Ган возглавил МИД Китая - РИА Новости, 30.12.2022

Посол в США Цинь Ган возглавил МИД Китая

Посол КНР в США Цинь Ган занял должность министра иностранных дел Китая, сообщают в пятницу китайские государственные СМИ со ссылкой на решение Постоянного... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:40

2022-12-30T14:40

2022-12-30T18:45

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ПЕКИН, 30 дек — РИА Новости. Посол КНР в США Цинь Ган занял должность министра иностранных дел Китая, сообщают в пятницу китайские государственные СМИ со ссылкой на решение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП)."Цинь Ган занял должность министра иностранных дел", - пишет китайское государственное издание "Хуаньцю шибао".Как сообщает информационный онлайн портал "Пэнпай", соответствующее решение было принято на 38 сессии ПК ВСНП 13-го созыва, которая начала работу 27 декабря. Отмечается, что на этом посту он сменил Ван И.

https://ria.ru/20221230/roli-1842348987.html

китай

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сша