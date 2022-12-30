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Посол в США Цинь Ган возглавил МИД Китая - РИА Новости, 30.12.2022
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Посол в США Цинь Ган возглавил МИД Китая
Посол в США Цинь Ган возглавил МИД Китая - РИА Новости, 30.12.2022
Посол в США Цинь Ган возглавил МИД Китая
Посол КНР в США Цинь Ган занял должность министра иностранных дел Китая, сообщают в пятницу китайские государственные СМИ со ссылкой на решение Постоянного... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:40
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в мире
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ПЕКИН, 30 дек — РИА Новости. Посол КНР в США Цинь Ган занял должность министра иностранных дел Китая, сообщают в пятницу китайские государственные СМИ со ссылкой на решение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП)."Цинь Ган занял должность министра иностранных дел", - пишет китайское государственное издание "Хуаньцю шибао".Как сообщает информационный онлайн портал "Пэнпай", соответствующее решение было принято на 38 сессии ПК ВСНП 13-го созыва, которая начала работу 27 декабря. Отмечается, что на этом посту он сменил Ван И.
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в мире, китай, сша
В мире, Китай, США
14:40 30.12.2022 (обновлено: 18:45 30.12.2022)
 
Посол в США Цинь Ган возглавил МИД Китая

Постоянный комитет ВСНП назначил посла КНР в США Цинь Гана министром иностранных дел Китая

© AP Photo / Elizabeth DalzielЦинь Ган
Цинь Ган - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Elizabeth Dalziel
Цинь Ган. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 дек — РИА Новости. Посол КНР в США Цинь Ган занял должность министра иностранных дел Китая, сообщают в пятницу китайские государственные СМИ со ссылкой на решение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
"Цинь Ган занял должность министра иностранных дел", - пишет китайское государственное издание "Хуаньцю шибао".
Как сообщает информационный онлайн портал "Пэнпай", соответствующее решение было принято на 38 сессии ПК ВСНП 13-го созыва, которая начала работу 27 декабря. Отмечается, что на этом посту он сменил Ван И.
Изображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля в Манчестере - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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