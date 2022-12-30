https://ria.ru/20221230/kitay-1842476889.html
Посол в США Цинь Ган возглавил МИД Китая
Посол в США Цинь Ган возглавил МИД Китая - РИА Новости, 30.12.2022
Посол в США Цинь Ган возглавил МИД Китая
Посол КНР в США Цинь Ган занял должность министра иностранных дел Китая, сообщают в пятницу китайские государственные СМИ со ссылкой на решение Постоянного... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:40
2022-12-30T14:40
2022-12-30T18:45
в мире
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828930435_0:285:2953:1946_1920x0_80_0_0_dfa485f5cbd1d15c5c92f3acc4cfd87b.jpg
ПЕКИН, 30 дек — РИА Новости. Посол КНР в США Цинь Ган занял должность министра иностранных дел Китая, сообщают в пятницу китайские государственные СМИ со ссылкой на решение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП)."Цинь Ган занял должность министра иностранных дел", - пишет китайское государственное издание "Хуаньцю шибао".Как сообщает информационный онлайн портал "Пэнпай", соответствующее решение было принято на 38 сессии ПК ВСНП 13-го созыва, которая начала работу 27 декабря. Отмечается, что на этом посту он сменил Ван И.
https://ria.ru/20221230/roli-1842348987.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828930435_0:0:2625:1968_1920x0_80_0_0_b62fce4d6971dc9e0abd29e4bc33519a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша
14:40 30.12.2022 (обновлено: 18:45 30.12.2022)
Посол в США Цинь Ган возглавил МИД Китая
Постоянный комитет ВСНП назначил посла КНР в США Цинь Гана министром иностранных дел Китая