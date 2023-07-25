https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886273857.html

Спецоперация, 25 июля: российские войска освободили Сергеевку

Спецоперация, 25 июля: российские войска освободили Сергеевку - РИА Новости, 25.07.2023

Спецоперация, 25 июля: российские войска освободили Сергеевку

Российские войска на Краснолиманском направлении освободили населенный пункт Сергеевка, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T23:03

2023-07-25T23:03

2023-07-25T23:03

специальная военная операция на украине

в мире

ростислав журавлев

владимир путин

украина

сергеевка

россия

александр бастрыкин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские войска на Краснолиманском направлении освободили населенный пункт Сергеевка, сообщило Минобороны РФ. Ход спецоперацииМинобороны сообщило об успешных контратакующих действиях 15-й мотострелковой бригады на Краснолиманском направлении, освобожден населенный пункт Сергеевка. Общее продвижение российских войск составило до четырех километров по фронту и до двух километров в глубину боевых порядков обороняющегося противника, войска Украины потеряли на этом направлении почти 200 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. В районе Серебрянского лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка отразили украинскую атаку и перешли в контратаку, сообщает Минобороны России. Российские подразделения продвинулись здесь на 1,5 километра в глубину обороны ВСУ. В ночь на вторник, 25 июля, ВСУ попытались атаковать двумя безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов", выполняющий задачи в юго-западной части Черного моря, оба катера уничтожены огнем российского корабля, сообщило Минобороны РФ. В Житомирской области уничтожены склады боеприпасов и техники, доставленные на Украину из западных стран, сообщило министерство. В Черкасской области в районе села Вязовок поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. Судьба группы "Вагнер"Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в воскресенье, 23 июля, для "сверки часов", обсуждались, в том числе вопросы безопасности, обсуждалась и тема группы "Вагнер", и внешние угрозы по периметру двух стран, целей достичь каких-то договоренностей не было, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Убийства и покушения на российских журналистовПогибший в зоне СВО военкор РИА Новости Ростислав Журавлев будет похоронен 28 июля в родном Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня". Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким Журавлева, отметив, что ответственность за атаку на журналистов в Запорожской области лежит не только на Киеве, но и на Вашингтоне. В свою очередь, постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер, комментируя гибель Журавлева, заявил, что Вашингтон осуждает любые атаки на журналистов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на это, что Вашингтон прямо спонсирует киевскую шайку и никак не может "осуждать атаки", производимые на его же деньги. СК завершил расследование дела о покушении на журналиста Владимира Соловьева, рассказал РИА Новости председатель комитета Александр Бастрыкин: оно готовилось по заказу Главного управления разведки Украины, к ответственности привлечены 8 граждан России, сейчас они знакомятся с материалами дела. Кроме того, СК РФ предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) – фигурантке уголовного дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщил глава СКР Александр Бастрыкин. По его словам, СК РФ за девять лет завел более 3,2 тысячи дел о деяниях Киева в Донбассе, среди 849 фигурантов - военные, политики и силовики. Новый пакет помощи Киеву от СШАСША отправят дополнительную военную помощь Украине на 400 миллионов долларов, сообщило Ассошиэйтед Пресс: в пакет помощи войдут боеприпасы для систем ПВО, систем HIMARS и NASAMS, 32 бронетранспортера Stryker, снаряды для гаубиц, ракеты Stinger и Javelin и дроны наблюдения Hornet.

https://ria.ru/20230725/porty-1885992439.html

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

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