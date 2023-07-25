https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886079850.html

Марочко заявил о стягивании резервов ВСУ на Купянское направление

Марочко заявил о стягивании резервов ВСУ на Купянское направление - РИА Новости, 25.07.2023

Марочко заявил о стягивании резервов ВСУ на Купянское направление

Киев стягивает дополнительные резервы техники и личного состава на купянское направление, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T07:33

2023-07-25T07:33

2023-07-25T07:33

специальная военная операция на украине

россия

киев

луганская народная республика

андрей марочко

безопасность

вооруженные силы украины

украина

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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Киев стягивает дополнительные резервы техники и личного состава на купянское направление, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Через населенный пункт Харьков и Чугуев отмечены большие транзитные поставки вооружения и военной техники в зону боевых действий. Среди бронетехники выявлены как западные, так и советские образцы. Часть этих колон идет по направлению населенного пункта Купянск", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что среди прибывающего личного состава есть иностранцы. Накануне в Минобороны России сообщили, что группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 95 украинских военных и шесть единиц техники, включая одну французскую самоходную гаубицу CAESAR.

https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886075491.html

россия

киев

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россия, киев, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность, вооруженные силы украины, украина