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Марочко заявил о стягивании резервов ВСУ на Купянское направление
Марочко заявил о стягивании резервов ВСУ на Купянское направление - РИА Новости, 25.07.2023
Марочко заявил о стягивании резервов ВСУ на Купянское направление
Киев стягивает дополнительные резервы техники и личного состава на купянское направление, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T07:33
2023-07-25T07:33
2023-07-25T07:33
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андрей марочко
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Киев стягивает дополнительные резервы техники и личного состава на купянское направление, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Через населенный пункт Харьков и Чугуев отмечены большие транзитные поставки вооружения и военной техники в зону боевых действий. Среди бронетехники выявлены как западные, так и советские образцы. Часть этих колон идет по направлению населенного пункта Купянск", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что среди прибывающего личного состава есть иностранцы. Накануне в Минобороны России сообщили, что группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 95 украинских военных и шесть единиц техники, включая одну французскую самоходную гаубицу CAESAR.
https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886075491.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина
Марочко заявил о стягивании резервов ВСУ на Купянское направление
Марочко: Киев стягивает резервы техники и личного состава на Купянское направление