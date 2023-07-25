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На Украине признали, что контрнаступление отстает от графика, сообщают СМИ - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:36 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886067691.html
На Украине признали, что контрнаступление отстает от графика, сообщают СМИ
На Украине признали, что контрнаступление отстает от графика, сообщают СМИ - РИА Новости, 25.07.2023
На Украине признали, что контрнаступление отстает от графика, сообщают СМИ
Глава минобороны Украины Алексей Резников утверждает, что украинское контрнаступление отстает от графика, но идет согласно плану, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T00:36
2023-07-25T00:36
специальная военная операция на украине
киев
украина
сша
алексей резников
вооруженные силы украины
нато
в мире
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников утверждает, что украинское контрнаступление отстает от графика, но идет согласно плану, сообщает телеканал CNN. "Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что контрнаступление Киева отстает от графика", - передает телеканал CNN слова политика. При этом, как сообщается, Резников заявил, что "не беспокоится" по этому поводу, так как все якобы идет по плану. "Представление о том, что каждое контрнаступление должно быть быстрым, - ошибочное", - добавил Резников. Он также перечислил ряд причин, по которым темпы контрнаступления могут быть более медленными, чем ожидалось. Среди них - "длинная линия фронта", "большое количество врагов", а также "вопрос противовоздушной обороны". Резников также добавил, что вооруженный конфликт - это не "компьютерная игра". По его словам, контрнаступление на южном фронте замедлилось в основном из-за того, что ВСУ "очень трудно" прорваться через минные поля ВС РФ, украинским войскам даже пришлось прибегнуть к расчистке вручную путей через поля. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230724/vsu-1885966781.html
https://ria.ru/20230724/zelenskiy-1886052521.html
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киев, украина, сша, алексей резников, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, США, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
На Украине признали, что контрнаступление отстает от графика, сообщают СМИ

CNN: Глава минобороны Украины Резников признал, что контрнаступление отстает от графика

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников утверждает, что украинское контрнаступление отстает от графика, но идет согласно плану, сообщает телеканал CNN.
«
"Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что контрнаступление Киева отстает от графика", - передает телеканал CNN слова политика.
При этом, как сообщается, Резников заявил, что "не беспокоится" по этому поводу, так как все якобы идет по плану. "Представление о том, что каждое контрнаступление должно быть быстрым, - ошибочное", - добавил Резников.
Он также перечислил ряд причин, по которым темпы контрнаступления могут быть более медленными, чем ожидалось. Среди них - "длинная линия фронта", "большое количество врагов", а также "вопрос противовоздушной обороны". Резников также добавил, что вооруженный конфликт - это не "компьютерная игра".
По его словам, контрнаступление на южном фронте замедлилось в основном из-за того, что ВСУ "очень трудно" прорваться через минные поля ВС РФ, украинским войскам даже пришлось прибегнуть к расчистке вручную путей через поля.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
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Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаСШААлексей РезниковВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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