https://ria.ru/20230725/sp-1886128409.html

Матвиенко призвала не искать тайный смысл в процедуре назначения главы СП

Матвиенко призвала не искать тайный смысл в процедуре назначения главы СП - РИА Новости, 25.07.2023

Матвиенко призвала не искать тайный смысл в процедуре назначения главы СП

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала еще немного подождать с назначением главы Счетной палаты и не искать тайный смысл в процедуре назначения, в РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:13

2023-07-25T12:13

2023-07-25T12:14

совет федерации рф

валентина матвиенко

счетная палата рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147595/15/1475951553_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_26865d32f3db13202663a48a0a59c636.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала еще немного подождать с назначением главы Счетной палаты и не искать тайный смысл в процедуре назначения, в свое время решение будет принято. "Давайте наберемся терпения. Счетная палата работает в обычном режиме, поверьте, что здесь никаких нет двойных и тайных смыслов, решение безусловно будет принято. Давайте еще немного подождем", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии, отвечая на вопрос, когда может быть решен вопрос с назначением руководителя Счетной палаты.

https://ria.ru/20230613/dividendy-1877710113.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

совет федерации рф, валентина матвиенко, счетная палата рф