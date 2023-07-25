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Матвиенко призвала не искать тайный смысл в процедуре назначения главы СП
Матвиенко призвала не искать тайный смысл в процедуре назначения главы СП - РИА Новости, 25.07.2023
Матвиенко призвала не искать тайный смысл в процедуре назначения главы СП
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала еще немного подождать с назначением главы Счетной палаты и не искать тайный смысл в процедуре назначения, в РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:13
2023-07-25T12:13
2023-07-25T12:14
совет федерации рф
валентина матвиенко
счетная палата рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала еще немного подождать с назначением главы Счетной палаты и не искать тайный смысл в процедуре назначения, в свое время решение будет принято. "Давайте наберемся терпения. Счетная палата работает в обычном режиме, поверьте, что здесь никаких нет двойных и тайных смыслов, решение безусловно будет принято. Давайте еще немного подождем", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии, отвечая на вопрос, когда может быть решен вопрос с назначением руководителя Счетной палаты.
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совет федерации рф, валентина матвиенко, счетная палата рф
Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Счетная палата РФ
Матвиенко призвала не искать тайный смысл в процедуре назначения главы СП
Матвиенко призвала набраться терпения и еще подождать с назначением главы Счетной палаты
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала еще немного подождать с назначением главы Счетной палаты и не искать тайный смысл в процедуре назначения, в свое время решение будет принято.
"Давайте наберемся терпения. Счетная палата работает в обычном режиме, поверьте, что здесь никаких нет двойных и тайных смыслов, решение безусловно будет принято. Давайте еще немного подождем", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии, отвечая на вопрос, когда может быть решен вопрос с назначением руководителя Счетной палаты.
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