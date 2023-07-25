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Число погибших от отравления суррогатным сидром выросло до 46
Число погибших от отравления суррогатным сидром выросло до 46 - РИА Новости, 25.07.2023
Число погибших от отравления суррогатным сидром выросло до 46
Число погибших от отравления "Мистер Сидром" выросло до 46 человек, еще 61 после употребления смог выжить, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:48
2023-07-25T10:48
2023-07-25T11:38
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
самарская область
здоровье - общество
массовое отравление сидром в россии
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Число погибших от отравления "Мистер Сидром" выросло до 46 человек, еще 61 после употребления смог выжить, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "На сегодняшний день в одном производстве соединены 28 уголовных дел. По данным следствия, от употребления этих опасных напитков скончались 46 человек, 61 пострадал. В семи регионах, где были зафиксированы отравления, проводятся более 500 химических экспертиз", - сказал он. По словам Бастрыкина, необходимо обратить внимание на процессы, связанные с оборотом подобного алкоголя, значительно повысив требования не только к производителям, но и продавцам. Сейчас же для производства сидра достаточно создать фирму с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, а акцизная марка не требуется. "В то же время для производства более крепких алкогольных напитков нужно общество с уставным капиталом почти в 10 миллионов рублей", - добавил глава СК РФ. На 8 июня, Минздрав России сообщал 31 погибшем от отравления "Мистер Сидром" и 70 пострадавших. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), самарская область, здоровье - общество, массовое отравление сидром в россии
Происшествия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Самарская область, Здоровье - Общество, Массовое отравление сидром в России
Число погибших от отравления суррогатным сидром выросло до 46
Глава СК Бастрыкин: число погибших от отравления суррогатным сидром выросло до 46