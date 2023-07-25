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Невзорова* оштрафовали за неуказание данных о статусе иноагента - РИА Новости, 25.07.2023
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19:15 25.07.2023 (обновлено: 19:32 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/shtraf-1886249790.html
Невзорова* оштрафовали за неуказание данных о статусе иноагента
Невзорова* оштрафовали за неуказание данных о статусе иноагента - РИА Новости, 25.07.2023
Невзорова* оштрафовали за неуказание данных о статусе иноагента
Суд в Петербурге оштрафовал признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова* за немаркировку сообщения пометкой об иноагентстве на 40 тысяч рублей,... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T19:15
2023-07-25T19:32
санкт-петербург
россия
алексей павловский
александр невзоров
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Суд в Петербурге оштрафовал признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова* за немаркировку сообщения пометкой об иноагентстве на 40 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба. Ранее сообщилось, что, по данным Роскомнадзора, 22 марта этого года Невзоров* в своем телеграм-канале выложил сообщение без специальной маркировки о том, что является СМИ-иноагентом. Речь идет о посте, в котором Невзоров* высказывается об интервью одного из австралийских телеканалов с послом России Алексеем Павловским. "Вышеуказанное привело к нарушению прав и свобод человека и гражданина на получение полной и достоверной информации о ее распространителе", - добавили в пресс-службе судов.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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санкт-петербург, россия, алексей павловский, александр невзоров, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Алексей Павловский, Александр Невзоров, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
Невзорова* оштрафовали за неуказание данных о статусе иноагента

Суд оштрафовал Невзорова на 40 тысяч рублей за неуказание данных о статусе иноагента

© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова (СМИ-иноагент)Александр Невзоров*
Александр Невзоров*
© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова (СМИ-иноагент)
Александр Невзоров*. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Суд в Петербурге оштрафовал признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова* за немаркировку сообщения пометкой об иноагентстве на 40 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба.
Ранее сообщилось, что, по данным Роскомнадзора, 22 марта этого года Невзоров* в своем телеграм-канале выложил сообщение без специальной маркировки о том, что является СМИ-иноагентом. Речь идет о посте, в котором Невзоров* высказывается об интервью одного из австралийских телеканалов с послом России Алексеем Павловским.
"Вышеуказанное привело к нарушению прав и свобод человека и гражданина на получение полной и достоверной информации о ее распространителе", - добавили в пресс-службе судов.
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Санкт-ПетербургРоссияАлексей ПавловскийАлександр НевзоровФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
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