https://ria.ru/20230725/shtraf-1886249790.html

Невзорова* оштрафовали за неуказание данных о статусе иноагента

Невзорова* оштрафовали за неуказание данных о статусе иноагента - РИА Новости, 25.07.2023

Невзорова* оштрафовали за неуказание данных о статусе иноагента

Суд в Петербурге оштрафовал признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова* за немаркировку сообщения пометкой об иноагентстве на 40 тысяч рублей,... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T19:15

2023-07-25T19:15

2023-07-25T19:32

санкт-петербург

россия

алексей павловский

александр невзоров

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Суд в Петербурге оштрафовал признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова* за немаркировку сообщения пометкой об иноагентстве на 40 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба. Ранее сообщилось, что, по данным Роскомнадзора, 22 марта этого года Невзоров* в своем телеграм-канале выложил сообщение без специальной маркировки о том, что является СМИ-иноагентом. Речь идет о посте, в котором Невзоров* высказывается об интервью одного из австралийских телеканалов с послом России Алексеем Павловским. "Вышеуказанное привело к нарушению прав и свобод человека и гражданина на получение полной и достоверной информации о ее распространителе", - добавили в пресс-службе судов.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230725/makarevich-1885967819.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, россия, алексей павловский, александр невзоров, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия