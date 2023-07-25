https://ria.ru/20230725/shoygu-1886102317.html

Российская делегация во главе с Шойгу посетит КНДР

Российская делегация во главе с Шойгу посетит КНДР - РИА Новости, 25.07.2023

Российская делегация во главе с Шойгу посетит КНДР

Делегация из России во главе с министром обороны Сергеем Шойгу посетит Северную Корею, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:25

2023-07-25T10:25

2023-07-25T11:12

россия

сергей шойгу

кндр (северная корея)

в мире

москва

пхеньян

министерство обороны рф (минобороны рф)

корейская война (1950-1953)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Делегация из России во главе с министром обороны Сергеем Шойгу посетит Северную Корею, сообщили в Минобороны."По приглашению Министерства обороны КНДР российская делегация <...> посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в отечественной освободительной войне 1950-1953 годов", — сообщили в ведомстве.Визит запланирован на 25-27 июля.В Минобороны подчеркнули, что поездка будет способствовать укреплению военных связей Москвы и Пхеньяна и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.Как сообщал отдел международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая, 26 июля Северную Корею посетит делегация КНР для участия в памятных мероприятиях, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне.

https://ria.ru/20230724/primore-1885870390.html

россия

кндр (северная корея)

москва

пхеньян

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, сергей шойгу, кндр (северная корея), в мире, москва, пхеньян, министерство обороны рф (минобороны рф), корейская война (1950-1953)