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Российская делегация во главе с Шойгу посетит КНДР - РИА Новости, 25.07.2023
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10:25 25.07.2023 (обновлено: 11:12 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/shoygu-1886102317.html
Российская делегация во главе с Шойгу посетит КНДР
Российская делегация во главе с Шойгу посетит КНДР - РИА Новости, 25.07.2023
Российская делегация во главе с Шойгу посетит КНДР
Делегация из России во главе с министром обороны Сергеем Шойгу посетит Северную Корею, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:25
2023-07-25T11:12
россия
сергей шойгу
кндр (северная корея)
в мире
москва
пхеньян
министерство обороны рф (минобороны рф)
корейская война (1950-1953)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Делегация из России во главе с министром обороны Сергеем Шойгу посетит Северную Корею, сообщили в Минобороны."По приглашению Министерства обороны КНДР российская делегация &lt;...&gt; посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в отечественной освободительной войне 1950-1953 годов", — сообщили в ведомстве.Визит запланирован на 25-27 июля.В Минобороны подчеркнули, что поездка будет способствовать укреплению военных связей Москвы и Пхеньяна и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.Как сообщал отдел международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая, 26 июля Северную Корею посетит делегация КНР для участия в памятных мероприятиях, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне.
https://ria.ru/20230724/primore-1885870390.html
россия
кндр (северная корея)
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россия, сергей шойгу, кндр (северная корея), в мире, москва, пхеньян, министерство обороны рф (минобороны рф), корейская война (1950-1953)
Россия, Сергей Шойгу, КНДР (Северная Корея), В мире, Москва, Пхеньян, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Корейская война (1950-1953)
Российская делегация во главе с Шойгу посетит КНДР

Министр обороны России Шойгу посетит КНДР по случаю 70-летия победы в Корейской войне

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Делегация из России во главе с министром обороны Сергеем Шойгу посетит Северную Корею, сообщили в Минобороны.
"По приглашению Министерства обороны КНДР российская делегация <...> посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в отечественной освободительной войне 1950-1953 годов", — сообщили в ведомстве.
Визит запланирован на 25-27 июля.
В Минобороны подчеркнули, что поездка будет способствовать укреплению военных связей Москвы и Пхеньяна и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.
Как сообщал отдел международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая, 26 июля Северную Корею посетит делегация КНР для участия в памятных мероприятиях, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне.
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