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Ушаков оценил вероятность возвращения России к зерновой сделке
Ушаков оценил вероятность возвращения России к зерновой сделке - РИА Новости, 25.07.2023
Ушаков оценил вероятность возвращения России к зерновой сделке
Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, если обязательства в отношении нее будут реализованы, сделка не свернута окончательно, а просто... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:40
2023-07-25T18:40
2023-07-25T18:40
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, если обязательства в отношении нее будут реализованы, сделка не свернута окончательно, а просто приостановлена, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Мы прекратили свое участие в этой сделке с 18 июля, но готовы вернуться к участию, если наши обязательства, которые были приняты в отношении российской стороны, будут реально реализоваться на практике. То есть сделка - она окончательно не свернута, она просто приостановлена, поскольку российская часть так называемого пакетного решения - она не выполняется", - сказал Ушаков журналистам. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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россия, турция, владимир путин, юрий ушаков, оон, украина
Россия, Турция, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ООН, Украина
Ушаков оценил вероятность возвращения России к зерновой сделке
Ушаков допустил возвращение к зерновой сделке, если условия России реализуют