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Поворот экспорта России доказал бессилие санкций Запада, заявили в РАН - РИА Новости, 25.07.2023
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05:36 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/sanktsii-1886076229.html
Поворот экспорта России доказал бессилие санкций Запада, заявили в РАН
Поворот экспорта России доказал бессилие санкций Запада, заявили в РАН - РИА Новости, 25.07.2023
Поворот экспорта России доказал бессилие санкций Запада, заявили в РАН
Масштабный поворот российского экспорта с запада на восток доказал всем всю бессмысленность антироссийских санкций Запада, заявил РИА Новости директор Института РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T05:36
2023-07-25T05:36
россия
азия
российская академия наук
экономика
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Масштабный поворот российского экспорта с запада на восток доказал всем всю бессмысленность антироссийских санкций Запада, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. "Масштабное переформатирование российского экспорта с запада на восток доказало всем всю бессмысленность антироссийских санкций... Мировая экономика сильно изменилась. Если международные финансовые потоки все еще контролируются западными странами, то торговые - уже нет", - сказал Широв. По его словам, что касается импорта в Россию, то большая часть самой разнообразной продукции сейчас производится не на западе, а в развивающихся государствах Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, поэтому Запад и здесь бессилен. "То есть, когда Вашингтон и Брюссель угрожающе говорят всем им: "Ребята, в Россию никаких товаров вы больше поставлять не будете, потому, что мы так хотим!" - они поступают не в соответствии с призывами, а руководствуясь национальными интересами, главный из которых состоит в том, чтобы расширять рынки сбыта", - заметил директор ИНП РАН. "Да, пока развитые страны контролируют большую часть наиболее эффективных научно-технологических разработок, но и тут время их монополии подходит к концу", - заключил Широв.
https://ria.ru/20230725/ekonomika-1886074281.html
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россия, азия, российская академия наук, экономика, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Азия, Российская академия наук, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России
Поворот экспорта России доказал бессилие санкций Запада, заявили в РАН

Эксперт РАН: поворот экспорта России на восток доказал бессмысленность санкций Запада

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДиректор Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН), член-корреспондент РАН, профессор РАН Александр Широв
Директор Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН), член-корреспондент РАН, профессор РАН Александр Широв - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Директор Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН), член-корреспондент РАН, профессор РАН Александр Широв. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Масштабный поворот российского экспорта с запада на восток доказал всем всю бессмысленность антироссийских санкций Запада, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.
«
"Масштабное переформатирование российского экспорта с запада на восток доказало всем всю бессмысленность антироссийских санкций... Мировая экономика сильно изменилась. Если международные финансовые потоки все еще контролируются западными странами, то торговые - уже нет", - сказал Широв.
По его словам, что касается импорта в Россию, то большая часть самой разнообразной продукции сейчас производится не на западе, а в развивающихся государствах Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, поэтому Запад и здесь бессилен.
"То есть, когда Вашингтон и Брюссель угрожающе говорят всем им: "Ребята, в Россию никаких товаров вы больше поставлять не будете, потому, что мы так хотим!" - они поступают не в соответствии с призывами, а руководствуясь национальными интересами, главный из которых состоит в том, чтобы расширять рынки сбыта", - заметил директор ИНП РАН.
"Да, пока развитые страны контролируют большую часть наиболее эффективных научно-технологических разработок, но и тут время их монополии подходит к концу", - заключил Широв.
Директор Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, член-корреспондент РАН, профессор РАН Александр Широв - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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