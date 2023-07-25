Поворот экспорта России доказал бессилие санкций Запада, заявили в РАН
Эксперт РАН: поворот экспорта России на восток доказал бессмысленность санкций Запада
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДиректор Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН), член-корреспондент РАН, профессор РАН Александр Широв
Директор Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН), член-корреспондент РАН, профессор РАН Александр Широв. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Масштабный поворот российского экспорта с запада на восток доказал всем всю бессмысленность антироссийских санкций Запада, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.
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"Масштабное переформатирование российского экспорта с запада на восток доказало всем всю бессмысленность антироссийских санкций... Мировая экономика сильно изменилась. Если международные финансовые потоки все еще контролируются западными странами, то торговые - уже нет", - сказал Широв.
По его словам, что касается импорта в Россию, то большая часть самой разнообразной продукции сейчас производится не на западе, а в развивающихся государствах Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, поэтому Запад и здесь бессилен.
"То есть, когда Вашингтон и Брюссель угрожающе говорят всем им: "Ребята, в Россию никаких товаров вы больше поставлять не будете, потому, что мы так хотим!" - они поступают не в соответствии с призывами, а руководствуясь национальными интересами, главный из которых состоит в том, чтобы расширять рынки сбыта", - заметил директор ИНП РАН.
"Да, пока развитые страны контролируют большую часть наиболее эффективных научно-технологических разработок, но и тут время их монополии подходит к концу", - заключил Широв.