https://ria.ru/20230725/sanktsii-1886076229.html

Поворот экспорта России доказал бессилие санкций Запада, заявили в РАН

Поворот экспорта России доказал бессилие санкций Запада, заявили в РАН - РИА Новости, 25.07.2023

Поворот экспорта России доказал бессилие санкций Запада, заявили в РАН

Масштабный поворот российского экспорта с запада на восток доказал всем всю бессмысленность антироссийских санкций Запада, заявил РИА Новости директор Института РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T05:36

2023-07-25T05:36

2023-07-25T05:36

россия

азия

российская академия наук

экономика

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Масштабный поворот российского экспорта с запада на восток доказал всем всю бессмысленность антироссийских санкций Запада, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. "Масштабное переформатирование российского экспорта с запада на восток доказало всем всю бессмысленность антироссийских санкций... Мировая экономика сильно изменилась. Если международные финансовые потоки все еще контролируются западными странами, то торговые - уже нет", - сказал Широв. По его словам, что касается импорта в Россию, то большая часть самой разнообразной продукции сейчас производится не на западе, а в развивающихся государствах Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, поэтому Запад и здесь бессилен. "То есть, когда Вашингтон и Брюссель угрожающе говорят всем им: "Ребята, в Россию никаких товаров вы больше поставлять не будете, потому, что мы так хотим!" - они поступают не в соответствии с призывами, а руководствуясь национальными интересами, главный из которых состоит в том, чтобы расширять рынки сбыта", - заметил директор ИНП РАН. "Да, пока развитые страны контролируют большую часть наиболее эффективных научно-технологических разработок, но и тут время их монополии подходит к концу", - заключил Широв.

https://ria.ru/20230725/ekonomika-1886074281.html

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россия, азия, российская академия наук, экономика, санкции, санкции в отношении россии