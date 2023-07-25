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В России запретили ввоз готовой продукции из рыбы из недружественных стран

В России запретили ввоз готовой продукции из рыбы из недружественных стран - РИА Новости, 25.07.2023

В России запретили ввоз готовой продукции из рыбы из недружественных стран

Правительство ввело запрет на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, сообщается на сайте Министерства экономического... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:37

2023-07-25T16:37

2023-07-25T17:18

экономика

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

в мире

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норвегия

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Правительство ввело запрет на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, сообщается на сайте Министерства экономического развития."Вводится запрет на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов, происходящей из недружественных стран. По информации Минсельхоза, отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, таким образом российские компании смогут увеличить объемы производства и количество рабочих мест, а также расширить ассортимент.Премьер-министр Михаил Мишустин подписал поправки в соответствующий проект постановления правительства, они будут действовать до конца года. Перечень недружественных стран создан в соответствии с указом президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Согласно этому документу, российские граждане и компании, само государство, регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться с ними в рублях.Это касается выплат, превышающих десять миллионов рублей в месяц (или эквивалента в валюте). Для расчетов должник может попросить российский банк создать специальный счет на имя кредитора и перечислить на него соответствующие суммы.

https://ria.ru/20230719/visa-1885162199.html

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экономика, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), в мире, россия, сша, норвегия