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В России запретили ввоз готовой продукции из рыбы из недружественных стран - РИА Новости, 25.07.2023
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16:37 25.07.2023 (обновлено: 17:18 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/ryba-1886211342.html
В России запретили ввоз готовой продукции из рыбы из недружественных стран
В России запретили ввоз готовой продукции из рыбы из недружественных стран - РИА Новости, 25.07.2023
В России запретили ввоз готовой продукции из рыбы из недружественных стран
Правительство ввело запрет на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, сообщается на сайте Министерства экономического... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:37
2023-07-25T17:18
экономика
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
в мире
россия
сша
норвегия
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Правительство ввело запрет на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, сообщается на сайте Министерства экономического развития."Вводится запрет на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов, происходящей из недружественных стран. По информации Минсельхоза, отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, таким образом российские компании смогут увеличить объемы производства и количество рабочих мест, а также расширить ассортимент.Премьер-министр Михаил Мишустин подписал поправки в соответствующий проект постановления правительства, они будут действовать до конца года. Перечень недружественных стран создан в соответствии с указом президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Согласно этому документу, российские граждане и компании, само государство, регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться с ними в рублях.Это касается выплат, превышающих десять миллионов рублей в месяц (или эквивалента в валюте). Для расчетов должник может попросить российский банк создать специальный счет на имя кредитора и перечислить на него соответствующие суммы.
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экономика, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), в мире, россия, сша, норвегия
Экономика, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), В мире, Россия, США, Норвегия
В России запретили ввоз готовой продукции из рыбы из недружественных стран

Правительство запретило ввоз в Россию готовой продукции из рыбы из недружественных стран

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПродажа рыбы в магазине
Продажа рыбы в магазине - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Продажа рыбы в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Правительство ввело запрет на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, сообщается на сайте Министерства экономического развития.
"Вводится запрет на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов, происходящей из недружественных стран. По информации Минсельхоза, отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка", — говорится в заявлении.

В число недружественных стран и территорий входят: Австралия, Албания, Андорра, Багамские Острова, Великобритания, государства-члены Евросоюза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Как отметили в ведомстве, таким образом российские компании смогут увеличить объемы производства и количество рабочих мест, а также расширить ассортимент.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал поправки в соответствующий проект постановления правительства, они будут действовать до конца года.
Перечень недружественных стран создан в соответствии с указом президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Согласно этому документу, российские граждане и компании, само государство, регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться с ними в рублях.
Это касается выплат, превышающих десять миллионов рублей в месяц (или эквивалента в валюте). Для расчетов должник может попросить российский банк создать специальный счет на имя кредитора и перечислить на него соответствующие суммы.
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