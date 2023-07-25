В России запретили ввоз готовой продукции из рыбы из недружественных стран
Правительство запретило ввоз в Россию готовой продукции из рыбы из недружественных стран
Продажа рыбы в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Правительство ввело запрет на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, сообщается на сайте Министерства экономического развития.
"Вводится запрет на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов, происходящей из недружественных стран. По информации Минсельхоза, отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка", — говорится в заявлении.
В число недружественных стран и территорий входят: Австралия, Албания, Андорра, Багамские Острова, Великобритания, государства-члены Евросоюза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария и Япония.
Как отметили в ведомстве, таким образом российские компании смогут увеличить объемы производства и количество рабочих мест, а также расширить ассортимент.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал поправки в соответствующий проект постановления правительства, они будут действовать до конца года.
Перечень недружественных стран создан в соответствии с указом президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Согласно этому документу, российские граждане и компании, само государство, регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться с ними в рублях.
Это касается выплат, превышающих десять миллионов рублей в месяц (или эквивалента в валюте). Для расчетов должник может попросить российский банк создать специальный счет на имя кредитора и перечислить на него соответствующие суммы.