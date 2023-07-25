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Оперативники МВД подключились к поиску убийцы девушки под Красноярском
Оперативники МВД подключились к поиску убийцы девушки под Красноярском - РИА Новости, 25.07.2023
Оперативники МВД подключились к поиску убийцы девушки под Красноярском
Оперативники уголовного розыска регионального главка полиции подключились к поискам подозреваемого в убийстве несовершеннолетней в Дивногорске Красноярского... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T05:24
2023-07-25T05:24
2023-07-25T10:10
происшествия
дивногорск
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 25 июл — РИА Новости. Оперативники уголовного розыска регионального главка полиции подключились к поискам подозреваемого в убийстве несовершеннолетней в Дивногорске Красноярского края, рассказали в управлении МВД по региону.В понедельник прокуратура региона сообщила, что в лесополосе в Дивногорске недалеко от федеральной автомобильной трассы волонтер нашел тело 16-летней девочки с признаками насильственной смерти. Девушка пропала в субботу: она отправилась на встречу с подругой на набережной Енисея, но перестала выходить на связь и не вернулась домой. В региональном главке СК заявили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве."По указанию (начальника краевого главка МВД. — Прим. ред.) Александра Речицкого на поиски подозреваемого направлены оперативники управления уголовного розыска краевого главка", — говорится в сообщении.Сейчас, по информации силовиков, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе сотрудников ГУ МВД России по Красноярскому краю и ГСУ СК.
https://ria.ru/20230724/telo-1886064394.html
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происшествия, дивногорск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дивногорск, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Оперативники МВД подключились к поиску убийцы девушки под Красноярском
Оперативники краевого главка МВД подключились к поиску убийцы девушки под Красноярском