https://ria.ru/20230725/rezervy-1886172258.html

Эксперт предположил, когда у украинских военных закончатся резервы

Эксперт предположил, когда у украинских военных закончатся резервы - РИА Новости, 25.07.2023

Эксперт предположил, когда у украинских военных закончатся резервы

Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что контрнаступление Киева идет по плану – игра на публику: продолжая наступательные попытки с той... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:30

2023-07-25T14:30

2023-07-25T14:30

специальная военная операция на украине

йенс столтенберг

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

центр военно-политических исследований

алексей резников

украина

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что контрнаступление Киева идет по плану – игра на публику: продолжая наступательные попытки с той же интенсивностью, ВСУ могут исчерпать резервы уже через две-три недели, максимум до конца августа, заявил РИА Новости директор Центра военно-политических исследований при МГИМО Алексей Подберезкин. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил ранее, что украинское контрнаступление "отстает от графика", но "идет согласно плану" - его слова передает телеканал CNN. Глава военного ведомства также высказал мнение о том, что Киев могут принять в НАТО уже на следующем саммите альянса в 2024 году. "Резников – это "министр пиара" Украины, который должен выстраивать отношения с Западом, и в этом его главная заслуга. Он мало что понимает в военной политике… Они (вооруженные силы Украины) не протянут, потому что уже фактически видно дно. Вопрос в том, что все зависит от интенсивности их попыток проводить контрнаступление, если они будут продолжать с той же интенсивностью, то их хватит на две-три недели, максимум до конца августа, это если будут какие-то паузы, передислокации и дополнительная помощь", - сказал эксперт. Он добавил, что даже относящиеся с симпатией к киевскому режиму СМИ и аналитики отмечают катастрофические потери украинской армии на поле боя. Существенной проблемой для ВСУ в ситуации, когда поставки военной техники и вооружений из-за рубежа быстро уничтожаются, становится отсутствие собственной военной промышленности на Украине. "Практически все резервы, которые Киев готовил последние полгода, исчерпаны. Они не успевают готовить и личный состав", - подчеркнул Подберезкин.

https://ria.ru/20230725/ukraina-1886137034.html

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йенс столтенберг, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, центр военно-политических исследований, алексей резников, украина, киев, россия