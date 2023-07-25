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Эксперт предположил, когда у украинских военных закончатся резервы - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:30 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/rezervy-1886172258.html
Эксперт предположил, когда у украинских военных закончатся резервы
Эксперт предположил, когда у украинских военных закончатся резервы - РИА Новости, 25.07.2023
Эксперт предположил, когда у украинских военных закончатся резервы
Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что контрнаступление Киева идет по плану – игра на публику: продолжая наступательные попытки с той... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:30
2023-07-25T14:30
специальная военная операция на украине
йенс столтенберг
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
центр военно-политических исследований
алексей резников
украина
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что контрнаступление Киева идет по плану – игра на публику: продолжая наступательные попытки с той же интенсивностью, ВСУ могут исчерпать резервы уже через две-три недели, максимум до конца августа, заявил РИА Новости директор Центра военно-политических исследований при МГИМО Алексей Подберезкин. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил ранее, что украинское контрнаступление "отстает от графика", но "идет согласно плану" - его слова передает телеканал CNN. Глава военного ведомства также высказал мнение о том, что Киев могут принять в НАТО уже на следующем саммите альянса в 2024 году. "Резников – это "министр пиара" Украины, который должен выстраивать отношения с Западом, и в этом его главная заслуга. Он мало что понимает в военной политике… Они (вооруженные силы Украины) не протянут, потому что уже фактически видно дно. Вопрос в том, что все зависит от интенсивности их попыток проводить контрнаступление, если они будут продолжать с той же интенсивностью, то их хватит на две-три недели, максимум до конца августа, это если будут какие-то паузы, передислокации и дополнительная помощь", - сказал эксперт. Он добавил, что даже относящиеся с симпатией к киевскому режиму СМИ и аналитики отмечают катастрофические потери украинской армии на поле боя. Существенной проблемой для ВСУ в ситуации, когда поставки военной техники и вооружений из-за рубежа быстро уничтожаются, становится отсутствие собственной военной промышленности на Украине. "Практически все резервы, которые Киев готовил последние полгода, исчерпаны. Они не успевают готовить и личный состав", - подчеркнул Подберезкин.
https://ria.ru/20230725/ukraina-1886137034.html
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йенс столтенберг, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, центр военно-политических исследований, алексей резников, украина, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Центр военно-политических исследований, Алексей Резников, Украина, Киев, Россия
Эксперт предположил, когда у украинских военных закончатся резервы

Эксперт Подберезкин считает, что ВСУ могут исчерпать резервы уже через две-три недели

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что контрнаступление Киева идет по плану – игра на публику: продолжая наступательные попытки с той же интенсивностью, ВСУ могут исчерпать резервы уже через две-три недели, максимум до конца августа, заявил РИА Новости директор Центра военно-политических исследований при МГИМО Алексей Подберезкин.
Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил ранее, что украинское контрнаступление "отстает от графика", но "идет согласно плану" - его слова передает телеканал CNN. Глава военного ведомства также высказал мнение о том, что Киев могут принять в НАТО уже на следующем саммите альянса в 2024 году.
"Резников – это "министр пиара" Украины, который должен выстраивать отношения с Западом, и в этом его главная заслуга. Он мало что понимает в военной политике… Они (вооруженные силы Украины) не протянут, потому что уже фактически видно дно. Вопрос в том, что все зависит от интенсивности их попыток проводить контрнаступление, если они будут продолжать с той же интенсивностью, то их хватит на две-три недели, максимум до конца августа, это если будут какие-то паузы, передислокации и дополнительная помощь", - сказал эксперт.
Он добавил, что даже относящиеся с симпатией к киевскому режиму СМИ и аналитики отмечают катастрофические потери украинской армии на поле боя. Существенной проблемой для ВСУ в ситуации, когда поставки военной техники и вооружений из-за рубежа быстро уничтожаются, становится отсутствие собственной военной промышленности на Украине.
"Практически все резервы, которые Киев готовил последние полгода, исчерпаны. Они не успевают готовить и личный состав", - подчеркнул Подберезкин.
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Специальная военная операция на УкраинеЙенс СтолтенбергВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныЦентр военно-политических исследованийАлексей РезниковУкраинаКиевРоссия
 
 
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