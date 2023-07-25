https://ria.ru/20230725/ranenie-1886263151.html

Госдеп подтвердил ранение американца Рида на Украине

Госдеп подтвердил ранение американца Рида на Украине - РИА Новости, 25.07.2023

Госдеп подтвердил ранение американца Рида на Украине

Госдеп знает о ранении на Украине вернувшегося в США после отбывания наказания в РФ американца Тревора Рида, призывает сограждан не посещать Украину, сообщил... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T20:47

2023-07-25T20:47

2023-07-25T21:31

специальная военная операция на украине

сша

украина

россия

тревор рид

константин ярошенко

виктор бут

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Госдеп знает о ранении на Украине вернувшегося в США после отбывания наказания в РФ американца Тревора Рида, призывает сограждан не посещать Украину, сообщил представитель ведомства Ведант Патель. "Мы в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине", - заявил Патель на брифинге. Он подчеркнул, что ведомство и ранее предупреждало сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации. "Хочу дать понять предельно ясно, господин Рид не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США", - сказал Патель. Он заявил, что правительственные структуры не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация. По данным американских СМИ, Рид после возвращения в США самовольно отправился на Украину, а ранение получил, подорвавшись на пехотной мине около двух недель назад. Из киевской больницы его эвакуировали на лечение в Германию. В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году. В декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 года за вейп с гашишным маслом, на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб, затем вывезли в США.

https://ria.ru/20230717/naemniki-1884684116.html

https://ria.ru/20230715/naemniki-1884383359.html

https://ria.ru/20230710/naemniki-1883267940.html

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сша, украина, россия, тревор рид, константин ярошенко, виктор бут, государственный департамент сша