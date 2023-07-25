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Госдеп подтвердил ранение американца Рида на Украине - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:47 25.07.2023 (обновлено: 21:31 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/ranenie-1886263151.html
Госдеп подтвердил ранение американца Рида на Украине
Госдеп подтвердил ранение американца Рида на Украине - РИА Новости, 25.07.2023
Госдеп подтвердил ранение американца Рида на Украине
Госдеп знает о ранении на Украине вернувшегося в США после отбывания наказания в РФ американца Тревора Рида, призывает сограждан не посещать Украину, сообщил... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T20:47
2023-07-25T21:31
специальная военная операция на украине
сша
украина
россия
тревор рид
константин ярошенко
виктор бут
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Госдеп знает о ранении на Украине вернувшегося в США после отбывания наказания в РФ американца Тревора Рида, призывает сограждан не посещать Украину, сообщил представитель ведомства Ведант Патель. "Мы в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине", - заявил Патель на брифинге. Он подчеркнул, что ведомство и ранее предупреждало сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации. "Хочу дать понять предельно ясно, господин Рид не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США", - сказал Патель. Он заявил, что правительственные структуры не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация. По данным американских СМИ, Рид после возвращения в США самовольно отправился на Украину, а ранение получил, подорвавшись на пехотной мине около двух недель назад. Из киевской больницы его эвакуировали на лечение в Германию. В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году. В декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 года за вейп с гашишным маслом, на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб, затем вывезли в США.
https://ria.ru/20230717/naemniki-1884684116.html
https://ria.ru/20230715/naemniki-1884383359.html
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сша, украина, россия, тревор рид, константин ярошенко, виктор бут, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Тревор Рид, Константин Ярошенко, Виктор Бут, Государственный департамент США
Госдеп подтвердил ранение американца Рида на Украине

Госдеп заявил, что знает о ранении на Украине сидевшего в тюрьме в России американца Рида

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда | Перейти в медиабанкТревор Рид
Тревор Рид - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Тревор Рид. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Госдеп знает о ранении на Украине вернувшегося в США после отбывания наказания в РФ американца Тревора Рида, призывает сограждан не посещать Украину, сообщил представитель ведомства Ведант Патель.
"Мы в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине", - заявил Патель на брифинге.
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17 июля, 15:59
Он подчеркнул, что ведомство и ранее предупреждало сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации. "Хочу дать понять предельно ясно, господин Рид не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США", - сказал Патель.
Он заявил, что правительственные структуры не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.
По данным американских СМИ, Рид после возвращения в США самовольно отправился на Украину, а ранение получил, подорвавшись на пехотной мине около двух недель назад. Из киевской больницы его эвакуировали на лечение в Германию.
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15 июля, 17:11
В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
В декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 года за вейп с гашишным маслом, на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб, затем вывезли в США.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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10 июля, 14:26
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаРоссияТревор РидКонстантин ЯрошенкоВиктор БутГосударственный департамент США
 
 
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