Госдеп подтвердил ранение американца Рида на Украине
Госдеп заявил, что знает о ранении на Украине сидевшего в тюрьме в России американца Рида
Тревор Рид. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Госдеп знает о ранении на Украине вернувшегося в США после отбывания наказания в РФ американца Тревора Рида, призывает сограждан не посещать Украину, сообщил представитель ведомства Ведант Патель.
"Мы в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине", - заявил Патель на брифинге.
Он подчеркнул, что ведомство и ранее предупреждало сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации. "Хочу дать понять предельно ясно, господин Рид не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США", - сказал Патель.
Он заявил, что правительственные структуры не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.
По данным американских СМИ, Рид после возвращения в США самовольно отправился на Украину, а ранение получил, подорвавшись на пехотной мине около двух недель назад. Из киевской больницы его эвакуировали на лечение в Германию.
В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
В декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 года за вейп с гашишным маслом, на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб, затем вывезли в США.