https://ria.ru/20230725/putin-1886149308.html

Путин активно готовится к саммиту "Россия — Африка", заявили в Кремле

Путин активно готовится к саммиту "Россия — Африка", заявили в Кремле - РИА Новости, 25.07.2023

Путин активно готовится к саммиту "Россия — Африка", заявили в Кремле

У президента РФ Владимира Путина идет активная подготовка к саммиту "Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T13:07

2023-07-25T13:07

2023-07-25T13:07

владимир путин

санкт-петербург

дмитрий песков

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина идет активная подготовка к саммиту "Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "У президента продолжаются рабочие встречи и также уже, естественно, у него идет активная подготовка к саммиту "Россия-Африка", элементы которого начинаются уже завтра в Санкт-Петербурге", - сказал Песков о планах Путина. В целом, добавил он, до конца недели "чрезвычайно загруженные дни - и многосторонние мероприятия в рамках саммита и двусторонние встречи, коих будет очень-очень много". Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230725/zerno-1886126109.html

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владимир путин, санкт-петербург, дмитрий песков, форум "россия — африка"