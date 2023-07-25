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Путин активно готовится к саммиту "Россия — Африка", заявили в Кремле - РИА Новости, 25.07.2023
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13:07 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/putin-1886149308.html
Путин активно готовится к саммиту "Россия — Африка", заявили в Кремле
Путин активно готовится к саммиту "Россия — Африка", заявили в Кремле - РИА Новости, 25.07.2023
Путин активно готовится к саммиту "Россия — Африка", заявили в Кремле
У президента РФ Владимира Путина идет активная подготовка к саммиту "Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:07
2023-07-25T13:07
владимир путин
санкт-петербург
дмитрий песков
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина идет активная подготовка к саммиту "Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "У президента продолжаются рабочие встречи и также уже, естественно, у него идет активная подготовка к саммиту "Россия-Африка", элементы которого начинаются уже завтра в Санкт-Петербурге", - сказал Песков о планах Путина. В целом, добавил он, до конца недели "чрезвычайно загруженные дни - и многосторонние мероприятия в рамках саммита и двусторонние встречи, коих будет очень-очень много". Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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владимир путин, санкт-петербург, дмитрий песков, форум "россия — африка"
Владимир Путин, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, Форум "Россия — Африка"
Путин активно готовится к саммиту "Россия — Африка", заявили в Кремле

Песков заявил, что Путин активно готовится к саммиту "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина идет активная подготовка к саммиту "Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«
"У президента продолжаются рабочие встречи и также уже, естественно, у него идет активная подготовка к саммиту "Россия-Африка", элементы которого начинаются уже завтра в Санкт-Петербурге", - сказал Песков о планах Путина.
В целом, добавил он, до конца недели "чрезвычайно загруженные дни - и многосторонние мероприятия в рамках саммита и двусторонние встречи, коих будет очень-очень много".
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Владимир ПутинСанкт-ПетербургДмитрий ПесковФорум "Россия — Африка"
 
 
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