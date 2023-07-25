https://ria.ru/20230725/prizyv-1886116437.html

Матвиенко считает, что в Совфеде поддержат новый закон о призывном возрасте

Матвиенко считает, что в Совфеде поддержат новый закон о призывном возрасте - РИА Новости, 25.07.2023

Матвиенко считает, что в Совфеде поддержат новый закон о призывном возрасте

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что сенаторы Совета Федерации поддержат закон о повышении призывного возраста до 30 лет, по ее мнению, нет причин... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:22

2023-07-25T11:22

2023-07-25T11:56

совет федерации рф

вооруженные силы рф

безопасность

россия

валентина матвиенко

военный призыв и студенческие отсрочки

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что сенаторы Совета Федерации поддержат закон о повышении призывного возраста до 30 лет, по ее мнению, нет причин для излишнего резонанса вокруг этого закона."На мой взгляд, нет причин для излишнего резонанса вокруг этого закона. Давайте внимательно посмотрим: первое - срок службы в армии не меняется, как служили год, так и будут служить. Естественно, дважды никто служить не будет. Главное в проекте этого закона в том, что расширяется срок, в течение которого гражданин может исполнить, в соответствии с конституцией, свой гражданский долг и отслужить в армии", - сказала Матвиенко во время итоговой пресс-конференции.Она отметила, что законопроект "дает больше возможностей, в тех случаях, когда доказана необходимость в наиболее удобное для человека время пройти службу в армии"."Мне кажется, что если вот в таком формате будет принят закон, то сенаторы поддержат... Я не вижу причин избыточной, излишней ажитации вокруг этого закона", - сказала Матвиенко.Ранее сообщалось, что Госдума РФ рассмотрит проект о повышении призывного возраста до 30 лет во втором и третьем чтениях 25 июля, повышение возраста будет поэтапным. Законопроект о повышении призывного возраста теперь предусматривает границы с 18 до 30 лет, соответствующая поправка одобрена ко второму чтению. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста, документ предполагал повышение нижней границы возраста призывников с действующих сегодня 18 лет до 21 года.

https://ria.ru/20230721/prizyv-1885468100.html

https://ria.ru/20230725/povyshenie-1886089033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет федерации рф, вооруженные силы рф, безопасность, россия, валентина матвиенко, военный призыв и студенческие отсрочки