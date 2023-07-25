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Матвиенко считает, что в Совфеде поддержат новый закон о призывном возрасте - РИА Новости, 25.07.2023
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11:22 25.07.2023 (обновлено: 11:56 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/prizyv-1886116437.html
Матвиенко считает, что в Совфеде поддержат новый закон о призывном возрасте
Матвиенко считает, что в Совфеде поддержат новый закон о призывном возрасте - РИА Новости, 25.07.2023
Матвиенко считает, что в Совфеде поддержат новый закон о призывном возрасте
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что сенаторы Совета Федерации поддержат закон о повышении призывного возраста до 30 лет, по ее мнению, нет причин... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:22
2023-07-25T11:56
совет федерации рф
вооруженные силы рф
безопасность
россия
валентина матвиенко
военный призыв и студенческие отсрочки
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что сенаторы Совета Федерации поддержат закон о повышении призывного возраста до 30 лет, по ее мнению, нет причин для излишнего резонанса вокруг этого закона."На мой взгляд, нет причин для излишнего резонанса вокруг этого закона. Давайте внимательно посмотрим: первое - срок службы в армии не меняется, как служили год, так и будут служить. Естественно, дважды никто служить не будет. Главное в проекте этого закона в том, что расширяется срок, в течение которого гражданин может исполнить, в соответствии с конституцией, свой гражданский долг и отслужить в армии", - сказала Матвиенко во время итоговой пресс-конференции.Она отметила, что законопроект "дает больше возможностей, в тех случаях, когда доказана необходимость в наиболее удобное для человека время пройти службу в армии"."Мне кажется, что если вот в таком формате будет принят закон, то сенаторы поддержат... Я не вижу причин избыточной, излишней ажитации вокруг этого закона", - сказала Матвиенко.Ранее сообщалось, что Госдума РФ рассмотрит проект о повышении призывного возраста до 30 лет во втором и третьем чтениях 25 июля, повышение возраста будет поэтапным. Законопроект о повышении призывного возраста теперь предусматривает границы с 18 до 30 лет, соответствующая поправка одобрена ко второму чтению. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста, документ предполагал повышение нижней границы возраста призывников с действующих сегодня 18 лет до 21 года.
https://ria.ru/20230721/prizyv-1885468100.html
https://ria.ru/20230725/povyshenie-1886089033.html
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совет федерации рф, вооруженные силы рф, безопасность, россия, валентина матвиенко, военный призыв и студенческие отсрочки
Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Валентина Матвиенко, Военный призыв и студенческие отсрочки
Матвиенко считает, что в Совфеде поддержат новый закон о призывном возрасте

Матвиенко считает, что Совет Федерации поддержит закон о призыве с 18 до 30 лет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Призывники в сборном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что сенаторы Совета Федерации поддержат закон о повышении призывного возраста до 30 лет, по ее мнению, нет причин для излишнего резонанса вокруг этого закона.
"На мой взгляд, нет причин для излишнего резонанса вокруг этого закона. Давайте внимательно посмотрим: первое - срок службы в армии не меняется, как служили год, так и будут служить. Естественно, дважды никто служить не будет. Главное в проекте этого закона в том, что расширяется срок, в течение которого гражданин может исполнить, в соответствии с конституцией, свой гражданский долг и отслужить в армии", - сказала Матвиенко во время итоговой пресс-конференции.
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Она отметила, что законопроект "дает больше возможностей, в тех случаях, когда доказана необходимость в наиболее удобное для человека время пройти службу в армии".
"Мне кажется, что если вот в таком формате будет принят закон, то сенаторы поддержат... Я не вижу причин избыточной, излишней ажитации вокруг этого закона", - сказала Матвиенко.
Ранее сообщалось, что Госдума РФ рассмотрит проект о повышении призывного возраста до 30 лет во втором и третьем чтениях 25 июля, повышение возраста будет поэтапным. Законопроект о повышении призывного возраста теперь предусматривает границы с 18 до 30 лет, соответствующая поправка одобрена ко второму чтению. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста, документ предполагал повышение нижней границы возраста призывников с действующих сегодня 18 лет до 21 года.
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Совет Федерации РФВооруженные силы РФБезопасностьРоссияВалентина МатвиенкоВоенный призыв и студенческие отсрочки
 
 
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