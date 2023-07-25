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Патрушев прокомментировал поставки Украине кассетных боеприпасов - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:25 25.07.2023 (обновлено: 15:40 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/postavki-1886187600.html
Патрушев прокомментировал поставки Украине кассетных боеприпасов
Патрушев прокомментировал поставки Украине кассетных боеприпасов - РИА Новости, 25.07.2023
Патрушев прокомментировал поставки Украине кассетных боеприпасов
США и их сателлиты делают всё для эскалации конфликта на Украине, в частности, поставляя Киеву кассетные боеприпасы, заявил в интервью "Российской газете"... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:25
2023-07-25T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
николай патрушев
брикс
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. США и их сателлиты делают всё для эскалации конфликта на Украине, в частности, поставляя Киеву кассетные боеприпасы, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."США и их сателлиты делают всё для эскалации конфликта, наращивая Украине поставку вооружений, включая снаряды с обедненным ураном, дальнобойные крылатые ракеты "воздух-земля" и теперь кассетные боеприпасы, запрещенные во многих странах мира", - сказал Патрушев в интервью.Он отметил, что Россия готова к диалогу, о чем заявляла неоднократно, но побуждать к переговорам необходимо исключительно западных кураторов киевского режима, который сам себе запретил вести переговоры с нашей страной.По словам секретаря Совбеза, ситуация вокруг Украины является ярким примером деструктивных действий западников. Патрушев добавил, что Россия ценит понимание причин проведения специальной военной операции и взвешенную оценку происходящих событий со стороны партнеров по БРИКС.
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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в мире, украина, сша, россия, николай патрушев, брикс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Николай Патрушев, БРИКС
Патрушев прокомментировал поставки Украине кассетных боеприпасов

Патрушев: Запад делает все для эскалации конфликта, поставляя Украине кассетные снаряды

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. США и их сателлиты делают всё для эскалации конфликта на Украине, в частности, поставляя Киеву кассетные боеприпасы, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"США и их сателлиты делают всё для эскалации конфликта, наращивая Украине поставку вооружений, включая снаряды с обедненным ураном, дальнобойные крылатые ракеты "воздух-земля" и теперь кассетные боеприпасы, запрещенные во многих странах мира", - сказал Патрушев в интервью.
Он отметил, что Россия готова к диалогу, о чем заявляла неоднократно, но побуждать к переговорам необходимо исключительно западных кураторов киевского режима, который сам себе запретил вести переговоры с нашей страной.
По словам секретаря Совбеза, ситуация вокруг Украины является ярким примером деструктивных действий западников. Патрушев добавил, что Россия ценит понимание причин проведения специальной военной операции и взвешенную оценку происходящих событий со стороны партнеров по БРИКС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияНиколай ПатрушевБРИКС
 
 
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