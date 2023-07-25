https://ria.ru/20230725/posolstva-1886076365.html

Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки

Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки - РИА Новости, 25.07.2023

Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки

Россия готовится открыть посольства практически во всех государствах Африки, но быстро это сделать не получится, заявил в интервью РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T05:38

2023-07-25T05:38

2023-07-25T10:03

в мире

россия

африка

олег озеров

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россия готовится открыть посольства практически во всех государствах Африки, но быстро это сделать не получится, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД, глава секретариата форума партнерства "Россия-Африка" Олег Озеров."Соответствующие решения готовятся. Думаю, что они будут приняты… Мы начнем с небольшого количества, но надеюсь, что в конечном итоге выйдем к открытию посольств практически во всех африканских странах", — сказал дипломат.Он назвал "не вполне разумными" решения закрыть российские дипмиссии в Африке в 1990-е годы. "Эту ситуацию надо выправлять", — подчеркнул Озеров.Тем не менее, признал собеседник агентства, этот процесс окажется длительным.Читайте полный текст интервью Олега Озерова >>

https://ria.ru/20230725/diplomatiya-1886073345.html

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в мире, россия, африка, олег озеров