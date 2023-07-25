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Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки - РИА Новости, 25.07.2023
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05:38 25.07.2023 (обновлено: 10:03 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/posolstva-1886076365.html
Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки
Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки - РИА Новости, 25.07.2023
Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки
Россия готовится открыть посольства практически во всех государствах Африки, но быстро это сделать не получится, заявил в интервью РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T05:38
2023-07-25T10:03
в мире
россия
африка
олег озеров
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россия готовится открыть посольства практически во всех государствах Африки, но быстро это сделать не получится, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД, глава секретариата форума партнерства "Россия-Африка" Олег Озеров.&quot;Соответствующие решения готовятся. Думаю, что они будут приняты… Мы начнем с небольшого количества, но надеюсь, что в конечном итоге выйдем к открытию посольств практически во всех африканских странах&quot;, — сказал дипломат.Он назвал "не вполне разумными" решения закрыть российские дипмиссии в Африке в 1990-е годы. "Эту ситуацию надо выправлять", — подчеркнул Озеров.Тем не менее, признал собеседник агентства, этот процесс окажется длительным.Читайте полный текст интервью Олега Озерова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230725/diplomatiya-1886073345.html
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в мире, россия, африка, олег озеров
В мире, Россия, Африка, Олег Озеров
Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки

Посол Озеров: Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, руководитель Секретариата Форума партнёрства Россия-Африка Олег Озеров
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, руководитель Секретариата Форума партнёрства Россия-Африка Олег Озеров
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, руководитель Секретариата Форума партнёрства Россия-Африка Олег Озеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россия готовится открыть посольства практически во всех государствах Африки, но быстро это сделать не получится, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД, глава секретариата форума партнерства "Россия-Африка" Олег Озеров.
«

"Соответствующие решения готовятся. Думаю, что они будут приняты… Мы начнем с небольшого количества, но надеюсь, что в конечном итоге выйдем к открытию посольств практически во всех африканских странах", — сказал дипломат.

Он назвал "не вполне разумными" решения закрыть российские дипмиссии в Африке в 1990-е годы.
"Эту ситуацию надо выправлять", — подчеркнул Озеров.
Тем не менее, признал собеседник агентства, этот процесс окажется длительным.
Читайте полный текст интервью Олега Озерова >>
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В миреРоссияАфрикаОлег Озеров
 
 
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