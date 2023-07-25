https://ria.ru/20230725/posolstva-1886076365.html
Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки
Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки - РИА Новости, 25.07.2023
Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки
Россия готовится открыть посольства практически во всех государствах Африки, но быстро это сделать не получится, заявил в интервью РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T05:38
2023-07-25T05:38
2023-07-25T10:03
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олег озеров
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россия готовится открыть посольства практически во всех государствах Африки, но быстро это сделать не получится, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД, глава секретариата форума партнерства "Россия-Африка" Олег Озеров."Соответствующие решения готовятся. Думаю, что они будут приняты… Мы начнем с небольшого количества, но надеюсь, что в конечном итоге выйдем к открытию посольств практически во всех африканских странах", — сказал дипломат.Он назвал "не вполне разумными" решения закрыть российские дипмиссии в Африке в 1990-е годы. "Эту ситуацию надо выправлять", — подчеркнул Озеров.Тем не менее, признал собеседник агентства, этот процесс окажется длительным.Читайте полный текст интервью Олега Озерова >>
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в мире, россия, африка, олег озеров
В мире, Россия, Африка, Олег Озеров
Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки
Посол Озеров: Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россия готовится открыть посольства практически во всех государствах Африки, но быстро это сделать не получится, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД, глава секретариата форума партнерства "Россия-Африка" Олег Озеров.
«
"Соответствующие решения готовятся. Думаю, что они будут приняты… Мы начнем с небольшого количества, но надеюсь, что в конечном итоге выйдем к открытию посольств практически во всех африканских странах", — сказал дипломат.
Он назвал "не вполне разумными" решения закрыть российские дипмиссии в Африке в 1990-е годы.
"Эту ситуацию надо выправлять", — подчеркнул Озеров.
Тем не менее, признал собеседник агентства, этот процесс окажется длительным.
В МИД заявили, что связи Африки с Россией не мешают ей работать с Западом