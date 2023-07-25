https://ria.ru/20230725/peterburg-1886149665.html

В Кремле назвали причину перевода работников в Петербурге на удаленку

В Кремле назвали причину перевода работников в Петербурге на удаленку - РИА Новости, 25.07.2023

В Кремле назвали причину перевода работников в Петербурге на удаленку

Рекомендация о переводе сотрудников на удаленку в дни саммита Россия — Африка в Петербурге была озвучена для минимизации дискомфорта жителей, сообщил... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T13:08

2023-07-25T13:08

2023-07-25T15:29

россия

общество

санкт-петербург

дмитрий песков

александр беглов

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Рекомендация о переводе сотрудников на удаленку в дни саммита Россия — Африка в Петербурге была озвучена для минимизации дискомфорта жителей, сообщил пресс-секретарь президента Россмии Дмитрий Песков. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рекомендовал работодателям перевести сотрудников на удаленку в дни саммита Россия — Африка. "Мы абсолютно с пониманием к этому относимся, мы знаем, что это начинание поддерживает и организационный комитет форума. Вполне понятно, что в городе будет большое количество глав иностранных государств, высокопоставленных представителей — это затруднение и дорожного движения, и затруднение трафика, определенные неудобства для горожан", — сказал Песков. По его словам, Петербург всегда славился гостеприимностью, но, чтобы горожанам минимизировать дискомфорт, рекомендация о введении удаленки была озвучена. Второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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россия

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, общество, санкт-петербург, дмитрий песков, александр беглов