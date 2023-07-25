https://ria.ru/20230725/peregovory-1886264208.html

Лавров рассказал о переговорах с Ереваном и Баку

Лавров рассказал о переговорах с Ереваном и Баку - РИА Новости, 25.07.2023

Лавров рассказал о переговорах с Ереваном и Баку

Москва рассчитывает, что переговоры с Ереваном и Баку продолжатся, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам своих переговоров с армянским и... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T20:56

2023-07-25T20:56

2023-07-25T21:49

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баку

москва

сергей лавров

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москва рассчитывает, что переговоры с Ереваном и Баку продолжатся, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам своих переговоров с армянским и азербайджанским коллегой."Надеюсь, что сегодняшние дискуссии помогут придать позитивный импульс переговорному процессу. Наиболее близким результатом на данном этапе видится достижение договоренности в трехсторонней рабочей группе, возглавляемой тремя вице-премьерами, которые занимаются согласованием конкретных вопросов разблокирования транспортных коммуникаций в регионе", - заявил Лавров по итогам переговоров.Он также отметил, что Россия предложила начать трехсторонний диалог по линии парламентариев, а также возобновить диалог между представителями гражданского общества, экспертами-политологами."Рассчитываем, что процесс переговоров продолжится. Понимаем интерес и армянской, и азербайджанской стороны использовать посредников не только в лице Российской Федерации, но и других. Приветствуем желание тех, кто искренне заинтересован помочь Баку и Еревану найти договоренности, кто, как и мы, работает в этом направлении. Но не должно быть попыток искусственного навязывания тех или иных договоренностей, не исходя из интересов армянского и азербайджанского народов, а ради красивых заголовков в СМИ, ради геополитических и внутриполитических соображений", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20230725/karabakh-1886142272.html

ереван

баку

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в мире, ереван, баку, москва, сергей лавров