https://ria.ru/20230725/peregovory-1886264208.html
Лавров рассказал о переговорах с Ереваном и Баку
Лавров рассказал о переговорах с Ереваном и Баку - РИА Новости, 25.07.2023
Лавров рассказал о переговорах с Ереваном и Баку
Москва рассчитывает, что переговоры с Ереваном и Баку продолжатся, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам своих переговоров с армянским и... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T20:56
2023-07-25T20:56
2023-07-25T21:49
в мире
ереван
баку
москва
сергей лавров
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москва рассчитывает, что переговоры с Ереваном и Баку продолжатся, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам своих переговоров с армянским и азербайджанским коллегой."Надеюсь, что сегодняшние дискуссии помогут придать позитивный импульс переговорному процессу. Наиболее близким результатом на данном этапе видится достижение договоренности в трехсторонней рабочей группе, возглавляемой тремя вице-премьерами, которые занимаются согласованием конкретных вопросов разблокирования транспортных коммуникаций в регионе", - заявил Лавров по итогам переговоров.Он также отметил, что Россия предложила начать трехсторонний диалог по линии парламентариев, а также возобновить диалог между представителями гражданского общества, экспертами-политологами."Рассчитываем, что процесс переговоров продолжится. Понимаем интерес и армянской, и азербайджанской стороны использовать посредников не только в лице Российской Федерации, но и других. Приветствуем желание тех, кто искренне заинтересован помочь Баку и Еревану найти договоренности, кто, как и мы, работает в этом направлении. Но не должно быть попыток искусственного навязывания тех или иных договоренностей, не исходя из интересов армянского и азербайджанского народов, а ради красивых заголовков в СМИ, ради геополитических и внутриполитических соображений", - отметил Лавров.
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в мире, ереван, баку, москва, сергей лавров
В мире, Ереван, Баку, Москва, Сергей Лавров
Лавров рассказал о переговорах с Ереваном и Баку
Глава МИД России Лавров выразил надежду на продолжение переговоров с Ереваном и Баку
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москва рассчитывает, что переговоры с Ереваном и Баку продолжатся, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам своих переговоров с армянским и азербайджанским коллегой.
"Надеюсь, что сегодняшние дискуссии помогут придать позитивный импульс переговорному процессу. Наиболее близким результатом на данном этапе видится достижение договоренности в трехсторонней рабочей группе, возглавляемой тремя вице-премьерами, которые занимаются согласованием конкретных вопросов разблокирования транспортных коммуникаций в регионе", - заявил Лавров по итогам переговоров.
Он также отметил, что Россия предложила начать трехсторонний диалог по линии парламентариев, а также возобновить диалог между представителями гражданского общества, экспертами-политологами.
"Рассчитываем, что процесс переговоров продолжится. Понимаем интерес и армянской, и азербайджанской стороны использовать посредников не только в лице Российской Федерации, но и других. Приветствуем желание тех, кто искренне заинтересован помочь Баку и Еревану найти договоренности, кто, как и мы, работает в этом направлении. Но не должно быть попыток искусственного навязывания тех или иных договоренностей, не исходя из интересов армянского и азербайджанского народов, а ради красивых заголовков в СМИ, ради геополитических и внутриполитических соображений", - отметил Лавров.
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