https://ria.ru/20230725/obvinenie-1886086041.html

СК предъявил окончательное обвинение фигурантке дела о гибели Татарского

СК предъявил окончательное обвинение фигурантке дела о гибели Татарского - РИА Новости, 25.07.2023

СК предъявил окончательное обвинение фигурантке дела о гибели Татарского

Дарье Треповой*, фигурантке уголовного дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, предъявили окончательное обвинение, рассказал в РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T08:42

2023-07-25T08:42

2023-07-25T13:02

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Дарье Треповой*, фигурантке уголовного дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, предъявили окончательное обвинение, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин."Следователи <…> установили, что организацией теракта, в результате которого погиб российский военный корреспондент, занимались лица, находившиеся на Украине. Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову*. Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов", — сказал он.По словам Бастрыкина, в поступках приспешников киевского режима прослеживается циничность и жестокость. "Трепова* пыталась убедить следствие, что якобы не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако следственным путем удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о том, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой", — добавил глава СК.Он отметил, что за время следствия провели порядка 200 экспертиз, 85 человек признали потерпевшими, а в целом допросили порядка 400 человек.Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Треповой* статуэтку. Более 30 человек получили ранения.По данным ФСБ, теракт организовали спецслужбы Украины и их агентура из среды российской оппозиции за рубежом. Трепову задержали на следующий день. Второй непосредственный участник подготовки теракта — Юрий Денисов*, гражданин Украины и член украинской диверсионно-террористической группы. Именно он через службу доставки передал Треповой* замаскированное взрывное устройство.Кроме того, отмечали в ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова*** и Ивана Жданова*** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".* Внесены в перечень террористов и экстремистов.** Запрещенная экстремистская организация-иноагент.*** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20230601/rozysk-1875511400.html

https://ria.ru/20230719/medal-1885020234.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге