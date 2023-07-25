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СК предъявил окончательное обвинение фигурантке дела о гибели Татарского - РИА Новости, 25.07.2023
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08:42 25.07.2023 (обновлено: 13:02 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/obvinenie-1886086041.html
СК предъявил окончательное обвинение фигурантке дела о гибели Татарского
СК предъявил окончательное обвинение фигурантке дела о гибели Татарского - РИА Новости, 25.07.2023
СК предъявил окончательное обвинение фигурантке дела о гибели Татарского
Дарье Треповой*, фигурантке уголовного дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, предъявили окончательное обвинение, рассказал в РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T08:42
2023-07-25T13:02
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Дарье Треповой*, фигурантке уголовного дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, предъявили окончательное обвинение, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин."Следователи &lt;…&gt; установили, что организацией теракта, в результате которого погиб российский военный корреспондент, занимались лица, находившиеся на Украине. Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову*. Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов", — сказал он.По словам Бастрыкина, в поступках приспешников киевского режима прослеживается циничность и жестокость. &quot;Трепова* пыталась убедить следствие, что якобы не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако следственным путем удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о том, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой&quot;, — добавил глава СК.Он отметил, что за время следствия провели порядка 200 экспертиз, 85 человек признали потерпевшими, а в целом допросили порядка 400 человек.Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Треповой* статуэтку. Более 30 человек получили ранения.По данным ФСБ, теракт организовали спецслужбы Украины и их агентура из среды российской оппозиции за рубежом. Трепову задержали на следующий день. Второй непосредственный участник подготовки теракта — Юрий Денисов*, гражданин Украины и член украинской диверсионно-террористической группы. Именно он через службу доставки передал Треповой* замаскированное взрывное устройство.Кроме того, отмечали в ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова*** и Ивана Жданова*** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".* Внесены в перечень террористов и экстремистов.** Запрещенная экстремистская организация-иноагент.*** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина &gt;&gt;
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россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге
Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в кафе в Петербурге
СК предъявил окончательное обвинение фигурантке дела о гибели Татарского

СК предъявил Треповой окончательное обвинение в совершении теракта в кафе в Петербурге

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГражданка России Дарья Трепова в Басманном суде
Гражданка России Дарья Трепова в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гражданка России Дарья Трепова в Басманном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Дарье Треповой*, фигурантке уголовного дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, предъявили окончательное обвинение, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин.
"Следователи <…> установили, что организацией теракта, в результате которого погиб российский военный корреспондент, занимались лица, находившиеся на Украине. Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову*. Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов", — сказал он.
По словам Бастрыкина, в поступках приспешников киевского режима прослеживается циничность и жестокость.
«

"Трепова* пыталась убедить следствие, что якобы не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако следственным путем удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о том, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой", — добавил глава СК.

Он отметил, что за время следствия провели порядка 200 экспертиз, 85 человек признали потерпевшими, а в целом допросили порядка 400 человек.
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Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Треповой* статуэтку. Более 30 человек получили ранения.
По данным ФСБ, теракт организовали спецслужбы Украины и их агентура из среды российской оппозиции за рубежом. Трепову задержали на следующий день. Второй непосредственный участник подготовки теракта — Юрий Денисов*, гражданин Украины и член украинской диверсионно-террористической группы. Именно он через службу доставки передал Треповой* замаскированное взрывное устройство.
Кроме того, отмечали в ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова*** и Ивана Жданова*** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".
* Внесены в перечень террористов и экстремистов.
** Запрещенная экстремистская организация-иноагент.
*** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
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