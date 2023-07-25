https://ria.ru/20230725/mitropolit-1886260895.html

Представитель США при ОБСЕ ушел от вопроса о задержании митрополита Павла

Представитель США при ОБСЕ ушел от вопроса о задержании митрополита Павла - РИА Новости, 25.07.2023

Представитель США при ОБСЕ ушел от вопроса о задержании митрополита Павла

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во вторник уклонился от ответа на вопрос о взятии под стражу наместника Киево-Печорской лавры митрополита... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T20:35

2023-07-25T20:35

2023-07-25T20:35

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майкл карпентер

обсе

ситуация вокруг упц

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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во вторник уклонился от ответа на вопрос о взятии под стражу наместника Киево-Печорской лавры митрополита Павла, вместо этого сфокусировав внимание прессы на приписываемом РФ нападении на собор в Одессе. "У меня нет для вас никакого комментария по данному поводу", - сказал Карпентер в ходе брифинга, отвечая на вопрос о судьбе митрополита Павла. Вслед за этим он принялся обвинять Россию в атаках на православные храмы и иные объекты культурного наследования на Украине. "Это глубоко тревожит", - добавил представитель США при ОБСЕ. Среди прочего, он обвинил РФ в частичном разрушении православного собора в Одессе, который Карпентер назвал "настоящей жемчужиной архитектуры". Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.

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россия, сша, одесса, майкл карпентер, обсе, ситуация вокруг упц